จักรวาล Spider-Man ของ Sony: เริ่มไม่สวย จบไม่สวย

จักรวาล Spider-Man ของ Sony หรือ Sony’s Spider-Man Universe (SSU) เริ่มต้นจากความพยายามในการขยายโลกของตัวละคร Spider-Man ออกจากจักรวาล Marvel Cinematic Universe (MCU) หลังจากความสำเร็จของ Spider-Man: Homecoming ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Sony และ Marvel Studios ทำให้ Sony มีความมั่นใจที่จะสร้างจักรวาลตัวละครของ Spider-Man ขึ้นมาเองโดยเน้นที่ตัวละครรอบข้างแทนที่ Spider-Man เอง เช่น Venom, Morbius, และ Kraven the Hunter แต่ทว่าการเดินทางของจักรวาลนี้ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปัจจุบันVenom (2018): จุดเริ่มต้นที่สับสนVenom (2018) เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ SSU ซึ่งได้นักแสดงนำอย่าง ทอม ฮาร์ดี้ มารับบท Eddie Brock หรือ Venom แม้ตัวละครนี้จะเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ปรับของ Spider-Man แต่ภาพยนตร์กลับถูกออกแบบให้เป็นเรื่องราวเดี่ยวของ Venom โดยไม่มีการปรากฏตัวของ Spider-Man เลยแม้ว่าภาพยนตร์จะประสบความสำเร็จในเชิงรายได้ ด้วยการทำเงินกว่า 856 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก แต่คำวิจารณ์กลับไม่ค่อยดี โดยนักวิจารณ์หลายคนมองว่าโทนของหนังดูสับสน มีความพยายามจะเป็นทั้งภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่จริงจังและภาพยนตร์ตลกในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ Venom เป็นภาพยนตร์ที่ "ขายความบันเทิง" มากกว่าจะสร้างความลึกซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวMorbius (2022): จุดตกต่ำของจักรวาลหลังจาก Venom ความพยายามครั้งต่อมาของ Sony คือการนำตัวละคร Morbius นักวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นแวมไพร์ มาสร้างเป็นภาพยนตร์เดี่ยว โดยมี จาเรด เลโท รับบทนำ หนังถูกวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งของ SSU และเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังจักรวาลที่ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อ Morbius เข้าฉายในปี 2022 ภาพยนตร์กลับล้มเหลวทั้งในแง่รายได้และคำวิจารณ์ ทำเงินทั่วโลกเพียง 167 ล้านดอลลาร์ และได้รับคะแนนวิจารณ์ต่ำอย่างหนัก นักวิจารณ์ตำหนิว่าเรื่องราวขาดความสดใหม่ การแสดงของจาเรด เลโท แม้จะทุ่มเท แต่ก็ไม่สามารถช่วยยกระดับหนังได้ โดยเฉพาะการพยายามเชื่อมโยงกับจักรวาล Spider-Man ที่ดูเหมือนจะไม่มีแผนชัดเจนSony พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างจักรวาลที่เชื่อมโยงกัน โดยการใช้ฉากหลังเครดิตและ Easter Eggs ในภาพยนตร์ เช่น การปรากฏตัวของ Adrian Toomes (Vulture) จาก MCU ในฉากท้ายเครดิตของ Morbius หรือการพูดถึงตัวละคร Spider-Man ใน Venom: Let There Be Carnage (2021) แต่ความพยายามนี้กลับกลายเป็นการสร้างความสับสนให้กับผู้ชมมากกว่าจะเพิ่มความน่าสนใจ เพราะ Sony ไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้ว่าจักรวาลนี้เกี่ยวข้องกับ MCU อย่างไรKraven the Hunter: ความหวังหรือบทสุดท้าย?Kraven the Hunter ซึ่งมีกำหนดฉายในปี 2024 ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นที่สุดของ Spider-Man โดยมี แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน รับบทนำ แต่จากตัวอย่างและข้อมูลเบื้องต้น ภาพยนตร์ดูเหมือนจะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนตัวละคร Kraven ให้กลายเป็น "ฮีโร่" มากกว่าการเป็น "วายร้าย" ที่มีมิติอันซับซ้อนแฟน ๆ หลายคนแสดงความกังวลว่าภาพยนตร์อาจล้มเหลวเช่นเดียวกับ Morbius เนื่องจากโทนเรื่องและการเล่าเรื่องที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ทำให้ตัวละคร Kraven เป็นที่จดจำในคอมิก นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า Kraven จะเชื่อมโยงกับจักรวาล Spider-Man อย่างไร หรือจะมีบทบาทสำคัญใน SSU หรือไม่แม้ Kraven the Hunter เพิ่งเข้าฉาย แต่ความล้มเหลวของภาพยนตร์ก่อนหน้าในจักรวาลนี้ทำให้อนาคตของ SSU ดูไม่สดใสSony อาจต้องพิจารณาแผนใหม่ เช่น การกลับมาร่วมมือกับ Marvel Studios อย่างเต็มที่ หรือการรีบูตจักรวาลใหม่ทั้งหมดSony ดูเหมือนจะไม่มีแผนระยะยาวที่ชัดเจนในการพัฒนาจักรวาล ทำให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบและไม่มีความสอดคล้องกัน