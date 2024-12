"มุน กึนยอง" นางเอกเกาหลีในตำนาน กลับการกลับมาที่เกือบจำกันไม่ได้

การกลับมาของอดีตนางเอกชื่อดัง "มุน กึนยอง" กับผลงานที่ท้าทายที่สุดใน Hellbound ซีซัน 2ในวงการบันเทิงเกาหลีชื่อของ มุน กึนยอง คงไม่มีใครไม่รู้จัก เธอเป็นนางเอกที่เคยสร้างความประทับใจไว้ในผลงานสุดฮิตอย่าง Autumn in My Heart (รักนี้ชั่วนิรันดร์) และ A Tale of Two Sisters (ตำนานผีสองพี่น้อง) ด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เธอได้รับฉายาว่า “น้องสาวแห่งชาติ” ของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุน กึนยอง ค่อนข้างห่างหายไปจากจอแก้วและภาพยนตร์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เธอต้องเผชิญ แต่ในปีนี้ เธอกลับมาพร้อมผลงานสุดท้าทายในซีรีส์เรื่อง Hellbound ซีซัน 2 ที่ฉายทาง Netflix ซึ่งได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากHellbound เป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความสับสน เมื่อสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เพื่อกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ให้ตกนรกตามคำสั่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการปรากฏตัวของมุนกึนยอง ซึ่งรับบทเป็นตัวละครหลักในตอนแรก แต่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้คือนางเอกชื่อดังจากผลงานก่อนหน้านี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์และบทบาทของเธอที่ดูแตกต่างจากที่เคย ทำให้การกลับมาของเธอในซีรีส์นี้สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังจากผู้ชมไปพร้อมกันใน Hellbound ซีซัน 2 มุน กึนยอง ได้รับบทบาทที่แตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง เธอปรากฏตัวในฐานะตัวละครลึกลับที่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง บทบาทนี้ทำให้แฟน ๆ และผู้ชมต่างเซอร์ไพรส์กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งรูปลักษณ์และการแสดงที่เข้มข้นซีรีส์ Hellbound ซีซัน 2 ได้รับการเชิญให้เข้าฉายในงาน 29th Busan International Film Festival (BIFF) และได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมและนักวิจารณ์เป็นจำนวนมาก แม้ว่า มุน กึนยอง จะไม่ได้ร่วมงานเทศกาลนี้เนื่องจากตารางงาน แต่บทบาทของเธอในซีรีส์ยังคงเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมุน กึนยอง เปิดเผยในบทสัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน BIFF ได้ แต่เธอก็ยินดีที่ได้มีโอกาสแสดงบทบาทที่ท้าทายเช่นนี้ “ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวเอง” เธอกล่าวในปี 2017 มุน กึนยอง ต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง 4 ครั้งเนื่องจากภาวะ Acute Compartment Syndrome ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดในกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เธอต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่าง รวมถึงยกเลิกการแสดงละครเวที Romeo and Juliet เพื่อให้เวลาในการรักษาตัวหลังจากการพักฟื้นอย่างต่อเนื่อง เธอก็กลับมามีสุขภาพดี และในปีนี้ เธอได้ยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอแข็งแรงเต็มที่แล้ว “ตอนนี้ฉันหายดีแล้วและสุขภาพดีมาก ๆ แม้ว่าจะน้ำหนักขึ้นนิดหน่อย แต่ฉันกำลังควบคุมอาหารและดูคลิปการแสดงของตัวเองอย่างเข้มงวด”ก่อนจะหายไปจากวงการ มุน กึนยอง ได้ฝากผลงานอันน่าประทับใจไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในละครโทรทัศน์เรื่อง Empress Myeongseong (จักรพรรดินีเมียงซอง) ที่แสดงถึงความสามารถอันยอดเยี่ยม หรือภาพยนตร์แนวสยองขวัญอย่าง A Tale of Two Sisters ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้เธอในระดับนานาชาติแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ความน่ารักและความสามารถในการแสดงของ มุน กึนยอง ยังคงตราตรึงอยู่ในใจผู้ชมทั่วโลก การกลับมาในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเธอในการทำงาน แต่ยังสะท้อนถึงความรักที่เธอมีต่ออาชีพนักแสดงด้วยบทบาทใน Hellbound ซีซัน 2 มุน กึนยอง พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอยังคงเป็นนักแสดงที่น่าจับตามอง และยังคงเป็นที่รักของแฟน ๆ ทั่วโลกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง