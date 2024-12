“คริสตีส์ เอเชีย” เฉลิมฉลองความสำเร็จ การประมูลศิลปะศตวรรษที่ 20-21 ในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง

หลังจากสร้างประวัติศาสตร์ในเดือนกันยายน 2567 ด้วยการประมูล 20th/21st Century Art ครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่อาคารเดอะ เฮนเดอร์สัน ฮ่องกง ซึ่งทำรายได้รวมสูงถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และขายได้มากกว่า 90%ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คริสตีส์ได้สร้างผลงานโดดเด่นอีกครั้งกับการประมูลใน 2 เมืองสำคัญของเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดศิลปะในภูมิภาค และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดศิลปะระดับโลกอย่างน่าประทับใจเซี่ยงไฮ้ 20th/21st Century Evening Saleยอดรวมการประมูล 150,789,600 หยวน (ประมาณ 713,603,337 บาท)เฉลิมฉลองครบรอบ 11 ปีของการประมูลในเซี่ยงไฮ้ด้วยการประมูลครั้งสำคัญที่จัดในช่วงเวลาเดียวกันกับ ART021 Contemporary Art Fair และ Art Week Tokyo โดยขายงานได้เกือบ 90% ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30% จากการประมูลประเภทเดียวกันที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2566การประมูลครั้งนี้นำเสนองานศิลปะที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักสะสมในเอเชียโดยเฉพาะ โดยมีไฮไลท์สำคัญ เช่นZhao Wou-Ki (1965) (ราคาจบประมูล (Price realised): 64,570,000 หยวน)Yoshitomo Nara (2007) (ราคาจบประมูล: 30,550,000 หยวน)Pumpkin (TOWHT) Blue โดย Yayoi Kusama (2005) (ราคาจบประมูล: 15,425,000 หยวน)Still Life โดย Nicolas Party (2014) (ราคาจบประมูล: 8,165,000 หยวน)คริสตีส์เพิ่มความน่าสนใจด้วยการประมูล Tisserlitine 001 ชิ้นส่วนอุกกาบาตจากดวงจันทร์ที่ผ่านการตัดแต่งและขัดเงา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (ราคาจบประมูล: 1,764,000 หยวน)ในการประมูลครั้งนี้ยังได้เปิดตัวผลงานสำคัญจากศิลปินระดับแนวหน้าชาวจีน Chen Yifei และ Sanyu เป็นครั้งแรก พร้อมนำเสนอชิ้นงานจาก Liu Xiaohui, Xia Yu และ Ju Ting ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางใหม่ในศิลปะจีนร่วมสมัย ขณะที่งานของ Hernan Bas, Vojtěch Kovařík และ Mehdi Ghadyanloo ได้ถ่ายทอดความงดงามของการฟื้นฟูรูปแบบและเทคนิคในศิลปะตะวันตกฮ่องกง | 20th/21st Century Day Saleยอดรวมการประมูล 65,233,980 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 287,134,734 บาท)การประมูลที่ฮ่องกงยังคงร้อนแรง โดยเฉพาะผลงานจากศิลปินจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งขายได้ 100% แสดงถึงความนิยมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของงานศิลปะจากศิลปินเอเชียไฮไลท์สำคัญในการประมูลนี้ เช่น-Dog from Your Childhood (1997) โดย Yoshitomo Nara (ราคาจบประมูล: 1,890,000 ดอลลาร์ฮ่องกง)-Women with Trees (1973) โดย Anita Magsaysay-Ho (ราคาจบประมูล: 1,764,000 ดอลลาร์ฮ่องกง)-คอลเลกชันงานเซรามิกของ Pablo Picasso จากเจ้าของเพียงคนเดียว รวม 13 ชิ้น นับเป็นครั้งแรกที่คอลเลกชันเซรามิกขนาดใหญ่ของ Picasso ถูกนำมาประมูลในเอเชีย งานในชุดนี้อย่างเช่น Visage de femme ราคาจบประมูลที่ 277,200 ดอลลาร์ฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีผลงานจากศิลปินร่วมสมัย เช่น Hilary Pecis, Tracey Emin, Zhang Enli และ Antony Gormley รวมถึงศิลปินยุคโมเดิร์นอย่าง Bernard Buffet, Fernando Botero และ Sanyu รวมอยู่ด้วยการประมูลครั้งนี้รวบรวมงานศิลปะชั้นเยี่ยมจากศิลปินระดับตำนานและศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในหลากหลายหมวดหมู่และระดับราคา ซึ่งบางชิ้นเปิดประมูลโดยไม่ระบุราคาขั้นต่ำ เพิ่มความน่าสนใจและโอกาสในการสะสมที่ไม่มีขีดจำกัด งานเด่นในการประมูลครั้งนี้ เช่น-Pumpkin โดย Yayoi Kusama (ราคาจบประมูล: 4,032,000 ดอลลาร์ฮ่องกง)-Put Wings on Her!! โดย Yoshitomo Nara (ราคาจบประมูล: 1,512,000 ดอลลาร์ฮ่องกง)-L’azur de L'espace (Azure Infinity) ของ Chu Teh-Chun (ราคาจบประมูล: 945,000 ดอลลาร์ฮ่องกง)ไฮไลท์อื่น ๆ ยังรวมถึงงานฝีมือจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น Lee Ufan, Loie Hollowell, Zhang Zipiao, Huang Yuxing, Ronald Ventura, Stephen Wong Chun Hei รวมทั้งงานของศิลปินชาวไทยอย่าง นที อุตฤทธิ์ซีรีส์การประมูลครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาของ 2 เมืองสำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของคริสตีส์ในการคัดสรรผลงาน ทั้งยังช่วยสร้างมาตรฐานราคาซึ่งกำหนดทิศทางของตลาดศิลปะในอนาคตด้วยฮ่องกง | 5-12 พฤศจิกายน 2567 | 20th/21st Century Online Saleยอดรวมการประมูล 15,323,868 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 67,449,736 บาท)คริสตีส์มุ่งมั่นในการจัดโปรแกรมศิลปะที่หลากหลายและโดดเด่นตลอดทั้งปี นอกจากการประมูลสดแล้วยังโดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์อันทันสมัย ทำให้นักสะสมจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะที่เลือกมาอย่างพิถีพิถันได้สะดวกสบาย