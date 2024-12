พีกไม่ยั้ง! “808 Festival 2024” สมศักดิ์ศรีเทศกาลดนตรีแดนซ์อันดับ 1 ของไทย มีแต่ซีนเด็ดๆ ตลอด 3 วัน

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจริง ๆ สำหรับที่ในปีนี้จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ว่าเป็นปีที่ดีไปทุกอย่างทั้งระบบการจัดการ, จอ เทคนิค แสง สี เสียง ที่เรียกได้ว่าพัฒนาเพื่อเอาใจผู้เข้าร่วมงานขั้นสุด ที่สำคัญคือไลน์อัปดีเจที่ไม่เป็นสองรองเทศกาลดนตรีสายแดนซ์แห่งไหนในโลกแล้ว งานโปรดักชั่นก็เรียกได้ว่าวิจิตรตระการตามากกว่าปีก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะงาน Lighting ที่มีทั้งแสง Backlight ด้านหลังเวที, บนพื้นเวที, ด้านข้างทั้งซ้ายขวาของเวที รวมถึงแสง Spotlight จำนวนมากด้านบน โดยแสงที่ใช้ในงานก็มีทั้งแสงกระพริบแบบ Strobe Lighting, แสงเลเซอร์ รวมถึงการใช้แสงในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจังหวะของบีทที่ดีเจแต่ละคนเปิด ซึ่งทำให้ทุกคนสัมผัสได้เลยว่าดนตรีเต้นรำเหมือนมีชีวิตขึ้นมาจริง ๆส่วนความกว้างของเวทีก็มีขนาดใหญ่มาก ๆ ยิ่งมองจากทางด้านหลังแล้วจะเห็นได้ถึงความยิ่งใหญ่ของจอ LED ด้านหลังเวทีที่สร้างงานวิชวลได้อย่างงดงามจริง ๆ และเพื่อให้สมกับเป็นการฉลองการจัดงานเป็นครั้งที่ 11 ทางผู้จัดงานได้เนรมิตให้ห้อง BITEC Convention Center กลายเป็นแดนฟลอร์ขนาดมหึมา พร้อมกับใช้ศักยภาพของจอ LED ขนาดยักษ์บนเวทีดีเจได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ส่วนขนาดของเวทีที่กว้างกว่าร้อยเมตรถือว่ายิ่งใหญ่อลังการจนต้องร้องว้าวออกมาดัง ๆ ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็น ในขณะที่แดนฟลอร์ก็รองรับขาแดนซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้วันละเหยียบหมื่นคนรวม 3 วันแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนหลายหมื่นชีวิต ทำให้ขึ้นแท่นเป็นเทศกาลดนตรีเต้นรำร่วมสมัยที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดงาน Dance Festival ในประเทศไทยอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งหมดนี้ถือเป็นการลงทุนไปเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบของโชว์ และแนวเพลงแดนซ์แต่ละแนวที่แตกต่างกันออกไปของศิลปินให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด ส่วนระบบเสียงเนี้ยบกริบสุด ๆ ในทุกย่านเสียง เรียกได้ว่าคมกริบทุกบีทและทุกเมโลดี้จริง ๆ ไม่ว่าจะแดนซ์กันอยู่ ณ จุดไหนตั้งแต่หน้าเวทีไปจนถึงด้านหลังสุดในส่วนของไลน์อัปงานในปีนี้มีการจัดทัพดีเจตัวเทพมาให้แฟน ๆ ได้ชื่นใจอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้ง 3 วัน ประเดิมวันแรกด้วยเซ็ตเพลงของดีเจหนุ่มระดับท็อปของวงการเพลง EDM ในบราซิลเปิดเพลงในแนว ดีป เฮาส์, ฟิวเจอร์ เบส ไปจนถึง ฮาร์ด สไตล์ ปิดท้ายวันแรกด้วยเซ็ตของ Sara Landry ดีเจสาวชาวอเมริกันที่หวดขาแดนซ์ด้วยบีทของดนตรี ฮาร์ด เทคโน เสริมทัพคืนแรกด้วย ดีเจหนุ่มชาวดัตช์เปิดเพลงในจังหวะมัน ๆ ของ แทรป และ ฟิวเจอร์ เบส ที่มิกซ์กับ โปรเกรสซีฟ เฮาส์, เทคโน เฮาส์ และ เบรก บีท ได้อย่างสนุกมือด้วย Energy ที่ล้นเหลือ ต่อกันด้วยเซ็ตของสุดยอดดีเจสาวชาวยูเครนที่ผสมผสานเพลงแนว โปรเกรสซีฟ เฮาส์ และ เมโลดิก เทคโน ได้อย่างเร้าใจให้เต้นแบบไม่ต้องพักกันจนจบงานในคืนวันที่สองดีเจหนุ่มชาวอังกฤษนำดนตรี แทรป, ฮาร์ด สไตล์, ยูโร แดนซ์, เบรก บีท ไปจนถึง ดับสเต็ป มากระหน่ำแดนฟลอร์ได้อย่างลื่นไหล โดยเฉพาะเทคนิคการ Scratching อย่างรวดเร็วสไตล์ดนตรีฮิปฮอป และการคัทบีทที่ทั้งเป๊ะและสนุกมือสุด ๆ ด้าน Chase & Status ก็ทำให้เวทีลุกเป็นไฟด้วยเซ็ตเพลงแดนซ์ที่มีบีทที่รุกเร้ารวดเร็วรุนแรงไม่ว่าจะเป็น ดรัม แอนด์ เบส, บิ๊ก บีท, เบรก บีท ที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของดนตรีดับ (Dub) และ แอฟโฟร บีท ที่ทั้งหลอนและล่องลอยไปในเวลาเดียวกันปิดท้ายโชว์ของคืนวันที่สองด้วยเซ็ตเพลงจากโปรเจกต์ใหม่แกะกล่องของที่ยืนพื้นด้วยดนตรี ดับสเต็ป และ ฮาร์ด เทคโน โดยโชว์ของ The Outlaw โดดเด่นด้วยการนำดนตรี Industrial Sound มามิกซ์กับดนตรี ฮาร์ด เทคโน และ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโน สุดล้ำเอาไว้ในเซ็ตได้อย่างเร่าร้อนและหนักหน่วงตลอดทั้งโชว์ ส่วนโชว์ก็นับได้ว่าเป็นไฮไลต์ของเวทีหลักในวันที่สองจริง ๆ เพราะงานโปรดักชั่นบนเวทีมีการยกกรงมาล้อมรอบบูธดีเจเอาไว้ ส่วนงาน Visual และ Lighting ก็เข้ากับสไตล์ดนตรีของ The Outlaw มาก ๆส่วนโชว์ที่ถือเป็นคืนวันที่ 2 กับศิลปินสุดฮอตที่แฟนชาวไทยอยากเจอดีเจหนุ่ม และโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใครจากเพลงของเขาในแนว house และ tech-house ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เสิร์ฟเซตความมันไม่หยั่ง และ 4B ดีเจดาวรุ่ง ที่มากระหน่ำเวทีอย่างเดือดกันเลยอีกหนึ่งไฮไลต์ในคืนวันสุดท้ายของงานคือเซ็ตเพลงของดีเจ และโปรดิวเซอร์เพลงแดนซ์ระดับแถวหน้าของโลก โดยเซ็ตเพลงของ ZEDD ในครั้งนี้เอาใจแฟนคลับด้วยงานเพลงของตัว ZEDD เองที่มิกซ์เข้ากับดนตรี เมโลดิก เฮาส์, เบรก บีท และ ป็อป แดนซ์ ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเพลงแดนซ์แบบป็อปในช่วงเบรกดาวน์ โดยเพลงที่เรียกกรี๊ดจากแฟน ๆได้มากที่สุดของโชว์ก็คือ Titanium ของซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเพลงชาติของวงการเพลงแดนซ์ร่วมสมัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2011โชว์ของดีเจหนุ่มชาวอิตาเลียน-อเมริกัน เรียกได้ว่าคุ้มค่าสมกับที่ทุก ๆ คนรอคอย หรืออาจจะคุ้มค่าเหนือกว่าที่รอคอยเลยก็ว่าได้ เพราะมันดีกว่าที่คิดเอาไว้หลายเท่าจริง ๆโดยการแสดงสดของ Anyma ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Visual Landscape ที่ทั้งคลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกัน โชว์ของ Anyma ใช้เทคโนโลยีและงานศิลปะในยุคดิจิตอลมาประกอบกับดนตรี เมโลดิก เฮาส์ และ เทคโน ได้อย่างตระการตามาก ๆ เรียกได้ว่าถ้างานวิชวลของ Anyma เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง นี่คืองาน Fine Art หรือว่างานวิจิตรศิลป์ที่เกิดขึ้นได้บนบูธดีเจจริง ๆ โดยโชว์ของ Anyma แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของงานโปรดักชั่นของงาน 808 Festival ปีนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความคมชัดของงานวิชวลสไตล์หุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตที่อยู่บนจอ LED ขนาดยักษ์หลังเวทีได้อย่างสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก ในส่วนของงานแสงสีก็มาครบ ทั้งแสงเลเซอร์, สปอตไลต์, ไฟกระพริบ ซึ่งมาจากทุกทิศทางจริง ๆ ที่น่าทึ่งก็คือแสงสีสุดตระการตาเหล่านี้เข้ากันกับดนตรีแดนซ์ในสไตล์ของได้อย่างเพอร์เฟกต์ ชนิดที่เรียกได้ว่าอยากจะให้คะแนน จากเต็มสิบให้หนึ่งพันคะแนนไปเลยในส่วนของเวที 2 ที่ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเวทีหลัก แต่ก็สร้างความมันได้ดีไม่แพ้กันจนไม่รู้ว่าจะแยกร่างเสพความเดือดกันยังไงดี โดยเวทีรองเหมาะสำหรับขาแดนซ์ที่ชื่นชอบดนตรีเทคโนหนัก ๆ ซึ่งระบบเสียงก็รองรับบีทของดนตรีแนวนี้ที่ทั้งหนักหน่วงรุนแรง และสวยงามด้วยเมโลดีของดนตรี เฮาส์ ไปจนถึง แทรนซ์ ได้เป็นอย่างดี โดยในวันเสาร์เวทีเล็กเสิร์ฟความมันมาในคอนเซ็ปต์ We Rave You ที่นำทัพโดยสุดยอดดีเจเทคโนชาวเยอรมันที่เปิดเพลง ฮาร์ด เทคโน ได้อย่างเดือดตลอดทั้งโชว์ จนพื้นแทบจะละลายกลายเป็นลาวาไปเลยส่วนคืนวันที่สอง และเป็นวันสุดท้ายของงาน คอนเซ็ปต์ของเวที 2 มีชื่อว่าเพราะได้ Drumcode Records ค่ายเพลงแนวเฮาส์, เทคโน และ แทรนซ์ ระดับแถวหน้าของประเทศสวีเดนมารับหน้าที่จัดเซ็ตเพลงจากเหล่าดีเจชั้นนำตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงดึกไม่ว่าจะเป็นรวมถึงเซ็ตเพลง เทค เฮาส์ และ แทรนซ์ เมโลดีสวย ๆ ตามสไตล์ของดีเจซึ่งเป็นเจ้าของค่าย ก่อนจะปิดโชว์บนเวทีเล็ก Drumcode ด้วยเซ็ตเพลงในแบบ เทคโน แทรนซ์ ที่ล่องลอยอย่างสวยงามในทุกบีทของดีเจถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีรอง แต่โอกาสที่จะได้ดูเต้นไปตามจังหวะเพลงแดนซ์ของเหล่าดีเจชั้นนำของยุโรปของเวที Drumcode ในไทยไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ และคอนเซ็ปต์ของเวทีนี้ในทั้งสองวันก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงทุกคนจริง ๆ โดยไลน์อัปดีเจที่มีดีไม่แพ้ Dance Festival ระดับโลกหลาย ๆ งานของเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่ธรรมดาของงาน 808 Festival ที่สั่งสมความสำเร็จมาตลอด 10 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างเครดิตที่ทำให้เหล่าดีเจระดับแถวหน้าของโลกเหล่านี้ได้มีโอกาสมาเปิดเพลงที่กรุงเทพฯ สมศักด์ศรีงาน EDM อันดับ 1 ของไทย อันดับ 2 แห่งเอเชีย!ความคึกคัก และความสนุกสนานที่มีให้เห็นในทุกตารางนิ้วทำให้งาน 808 Festival ปี 2024 ได้รับคำชมจากทุก ๆ คนที่มาร่วมงานอย่างเป็นเอกฉันท์ การันตีได้ด้วยคอมเมนต์ในสเตตัสที่ทางผู้จัดขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่มาร่วมงานในปีนี้ โดยแต่ละคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คืองาน 808 Festival ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดกันมาเลยก็ว่าได้ปิดงานปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่ปิดฉากงานได้อย่างครบถ้วนกระบวนความจริง ๆ คือความประทับใจของทุกคนที่มาร่วมงาน แอบได้ยินมาว่ามีหลายคนที่สนุกกันแบบติดลมบนกันจนไม่อยากจะกลับบ้านกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่ากระแสตอบรับจากผู้ร่วมงานนับได้ว่าดีมากจนเกินความคาดหมายจริง ๆถ้าจะให้สรุปกันแบบสั้น ๆ ก็คือ ใครที่ไม่ได้มางาน 808 Festival ปี 2024 ถือว่าพลาดมาก แต่ถึงแม้ว่าจะพลาดไปแล้วก็ยังมีโอกาสให้แก้มือใหม่ในปีหน้า ซึ่งรับรองได้ว่าจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้อีกแน่นอน ขออย่างเดียวคือคราวหน้าห้ามพลาดเป็นอันขาด ปีหน้าเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมชุด เตรียมรองเท้ากันเอาไว้ให้ดี ๆ ตั้งแต่ต้นปีกันไปเลย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมาร่วมกันหวดความมันกันกับไลน์อัปดีเจที่รับประกันความเทพที่มีดีไม่แพ้ปีนี้อย่างแน่นอน แล้วเจอกันใหม่ในเดือนธันวาคมปีหน้า!