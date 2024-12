มาเก๊าลุกเป็นไฟ! 9 คู่จิ้นไทยสุดฮอตขึ้นเวที “กาแล็คซี่ อารีน่า” สุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับงาน GALAXY MACAU™ PRESENTS GMMTV FAN FEST 2024 IN MACAU

ชาวด้อมได้ปล่อยจอยกันสุดพลังส่งท้ายปี ในงานที่สุดของโชว์แห่งปี ที่ 9 คู่จิ้นสุดฮอตของแท็กทีมมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้เหล่าแฟนคลับ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ยิ้มแก้มปริ ฟินตัวแตกไปกับการแสดงแบบจัดเต็มครั้งแรกในมาเก๊า ท่ามกลางบรรยากาศสุดอลังการ บนเวทีมาตรฐานระดับโลก ที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในมาเก๊า ณ กาแล็คซี่ อารีน่า (Galaxy Arena) ในกาแล็คซี่ มาเก๊า เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อให้สมกับเป็นโชว์แห่งปี ที่ชาวด้อมตั้งตารอ GMMTV คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนําของเมืองไทย เจ้าของผลงาน ซีรีส์ดังมากมาย ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จัดไลน์อัพคู่จิ้นมาแน่นปึ๊ก ขนทัพ 18 นักแสดงสุดปัง มามอบความสุขให้แฟนๆ อินเตอร์ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า เคมีในจอที่ว่าดีแล้ว มาเจอตัวจริงจะยิ่งดีเบอร์ไหนนําทีมโดยคู่จิ้นสุดฮอตตลอดกาล ที่ในปีนี้มีผลงานซีรีส์ โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ อย่าง “The Trainee ฝึกงานเทอมนี้ รักพี่ได้มั้ย” พร้อมด้วยจากซีรีส์คอมเมดี้สยองขวัญ “บ้านหลอน ON SALE”มาพร้อมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ในปลายปีนี้กับ “Ossan's Love Thailand” ซีรีส์ยอดนิยมจากเวอร์ชั่นญี่ปุ่น มารีเมคเป็นเวอร์ชั่นไทยรวมถึงคู่จิ้นสายยูริหนึ่งเดียวอย่างสองสาวคู่ขวัญแจ้งเกิดจากซีรีส์ “23.5 องศาที่โลกเอียง”จาก“Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม” ร่วมด้วยคู่รุ่นพี่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ของค่ายจากซีรีส์ใหม่อย่าง "สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners" จุงดัง (จุง อาเชน ไอย์ดีน - ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ) จากซีรีส์แล้วแต่ดาว Star In My Mind ปิดท้ายด้วยคู่จิ้น ที่กระแสดีไม่มีแผ่วจากซีรีส์รักรสแซ่บ “Only Friends เพื่อนต้องห้าม”สําหรับไฮไลต์โมเมนต์ชวนจิ้นของ GALAXY MACAUTM PRESENTS GMMTV FAN FEST 2024 IN MACAU นัน มีเมดเลย์จากทั้ง 9 คู่ พาเหรดมาเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ แบบไม่พัก อาทิ เตนิว มาพร้อมเพลง “ถ้าเธอได้ยิน” เพลง “ประตูวิเศษ” จากจิมมี่ซี เพลง “ช็อตฟีล” จากมิลค์เลิฟ เพลง “กว่าจะรักเท่านี้” จากบุ๋มเปรม และเพลงจังหวะสนุกๆ What's Zapp จากอ๊อฟกัน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคู่ก็ผลัดกันขึ้นสเตจโชว์เพลงแบบดูโอให้เหล่าแฟนแต่ละด้อมได้เก็บภาพความประทับใจแบบจุใจ โดยศิลปินทั้ง 18 คน ยังพร้อมใจกันร้องเพลง “ไม่รักไม่ลง” และเพลง “เรามีเรา” พร้อมกล่าวคําขอบคุณจากใจมอบแก่แฟนๆที่มอบความรักและให้การสนับสนุนกันมาตลอดทั้งนี้ นอกจากแฟนๆ จะได้ฟินกับแบบใกล้ชิดสุดๆ กับทั้ง 9 คู่จิ้น ที่มามอบความบันเทิงให้แฟนๆ แบบเต็มอิ่มแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมาให้แฟนๆ ร่วมสนุกและใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินคนโปรด อาทิ กิจกรรม Sound Check Party, กิจกรรม Hi-Bye และกิจกรรมถ่ายรูปกับ ศิลปิน ทั้ง 18 คน แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในอารีน่าสุดอลังการอย่าง Galaxy Arena ซึ่งมาพร้อมจุดเด่นของสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง 3,250 ตารางเมตร สูง 28 เมตร และจุคนได้ถึง 16,000 คน จัดเต็มทั้งแสง สี เสียงและเอฟเฟกต์สุดล้ำ โดดเด่นด้วยเวทีที่ออกแบบให้มีความทันสมัย สามารถรับชมการแสดงบนเวทีได้แบบ 360 องศา พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงขั้นสุดแก่ผู้ชมจากทุกมุมที่นั่งสําหรับนับเป็นอีกก้าวสําคัญของกาแล็คซี่ มาเก๊า ในการสนับสนุนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในการเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนา "การท่องเที่ยว +" (Tourism+) เพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมดึงดูดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงระดับโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มาเก๊า ในฐานะ "เมืองแห่งความบันเทิง" และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะ “มหานครระดับนานาชาติ” ซึ่งที่ผ่านมา กาแล็คซี่ อารีน่าเปรียบเสมือนอีกหนึ่งแม่เหล็กสําคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใ ห้มาเยือนมาเก๊าตลอดทั้งปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2023 โดยเป็นอารีน่าที่จัดการแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชียและระดับโลก ตลอดจนการแข่งขันกีฬาระดับเวิล์ดคลาส มากมาย อาทิ คอนเสิร์ตของวงตลอดจนตัวแทนศิลปินไทยอย่างและเหล่าศิลปินชื่อดังจากค่าย GMMTV ฯลฯ ไปจนถึงการแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2024