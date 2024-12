“ณเดชน์-ต้าห์อู๋-แก้ม” ร่วมเล่าตำนานของเจ้าป่า กับการพากย์เสียงภาษาไทยในภาคต่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง”

หลังจากลุ้นกันมานานในที่สุดก็เผยโฉมนักพากย์คนพิเศษที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจให้กับภาคต่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีงานนี้เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ครั้งใหญ่ด้วยการคว้าพระเอกสุดฮอตมาให้เสียงพากย์เป็นในขณะที่ได้ศิลปินรุ่นใหม่มากฝีมือมาถ่ายทอดบทบาทน้องชายที่กลายมาเป็นตัวร้ายระดับตำนาน ร่วมด้วยนักร้องสาวเสียงทรงพลังกับการกลับมาพากย์เป็นราชินีคู่บัลลังก์ของซิมบ้าอีกครั้ง ซึ่งแต่ละคนเปิดเผยถึงเบื้องหลังการทำงานว่าต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผลงานครั้งนี้ประทับใจผู้ชมมากที่สุดครั้งแรกของการพากย์หนังภาคต่อฟอร์มยักษ์ของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”ใน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” เวอร์ชั่นพากย์ไทย นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่แฟน ๆ จะได้ชื่นชมความสามารถของพระเอกยอดนิยมอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ ซึ่งเข้ามารับบทบาทนักพากย์หน้าใหม่ โดยณเดชน์เปิดเผยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาในการพากย์เสียงหนังภาคต่อระดับตำนาน และเป็นการทำงานกับมหากาพย์ภาพยนตร์ภาคต่อที่เขาชื่นชอบอย่าง The Lion King จึงทั้งตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นี้“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับดิสนีย์ และนับเป็นการพากย์หนังฟอร์มใหญ่ที่สุดในชีวิต เลยรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะสำหรับผม งานพากย์เสียงถือเป็นงานที่ท้าทาย ตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจ คิดว่าเราจะทำได้หรือเปล่า แต่พอได้เรียนรู้จากทีมงาน ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้น ก็ทำให้รู้สึกสนุก ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เยอะ และนอกจากมีโอกาสได้พากย์เสียง ยังได้ร้องเพลงในเรื่องด้วย ซึ่งผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ เลย” เขาเผยความรู้สึก ก่อนเล่าถึงการทำงานว่า “ถึงจะเป็นนักแสดงมาก่อนและเคยทำงานพากย์มาบ้าง แต่ต้องบอกว่าการพากย์เป็นมูฟาซาครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ใหม่หมดเลย เพราะเราพากย์เสียงเป็นสิงโตที่บอกเล่าอารมณ์ได้ จึงไม่ใช่แค่การท่องบทหรืออ่านบทเฉย ๆ แต่ยังต้องมีเรื่องของไดนามิค จังหวะ ต้องมีการเว้นวรรค เน้นย้ำ ต้องทำให้คนดูฟังเข้าใจ ถึงหลับตาฟังก็ต้องรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวละคร เลยเป็นงานที่ท้าทายมาก ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาในฐานะนักแสดงเลย”จากที่ชอบ The Lion King อยู่แล้ว พอได้มาพากย์เสียงใน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ณเดชน์บอกว่ายิ่งทำให้ชอบตำนานเจ้าป่าของดิสนีย์มากขึ้น เพราะได้รู้ถึงความผูกพันระหว่างมูฟาซาและสการ์ ได้เห็นเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่ทำให้ความเป็นพี่น้องของทั้งสองเปลี่ยนเป็นศัตรูคู่แค้น ทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมด และคิดว่าถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ จะรู้สึกไม่ต่างจากเขาอย่างแน่นอน“อยากให้ทุกคนได้ดู Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง ครับ นี่เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าขานที่ไหน เป็นการย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างมูฟาซาและสการ์ที่ยังไม่เคยเปิดเผย จึงเป็นเนื้อเรื่องใหม่ เรื่องราวใหม่ ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ดูได้สนุกทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นแฟน The Lion King หรือคนที่ยังไม่เคยดู ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ The Lion King ก็ดูได้ และที่จะต้องประทับใจอีกอย่างคืองานภาพ เพราะเรื่องนี้ผสมผสานเทคนิคการถ่ายทำแบบไลฟ์แอ็กชันเข้ากับภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สมจริง จึงทำให้งานภาพสวยอลังการ ตระการตามาก ทั้งฉากหลังที่เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาและภูมิประเทศหลากหลายในแอฟริกาที่ทำออกมาได้สวยจับใจ รวมถึงตัวละครต่าง ๆ ที่สมจริง และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง 19 ธันวาคมนี้ ชวนเพื่อน ๆ ชวนคนในครอบครัวไปดู Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง กันครับ รับรองว่าไม่ผิดหวัง” ณเดชน์ฝากผลงาน“ต้าห์อู๋ พิทยา” กับการให้เสียงพากย์ไทยเป็นสการ์ ตัวร้ายระดับตำนานสำหรับ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว ศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ The Lion King การได้ร่วมพากย์เสียงเป็นทาก้าหรือสการ์ ใน “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” นับเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาเลยก็ว่าได้ โดยต้าห์อู๋เผยด้วยความตื่นเต้นว่า “ผมเป็นแฟนคลับที่ดูภาพยนตร์และแอนิเมชันของดิสนีย์มาเยอะมาก และพูดได้เลยว่าโตมากับ The Lion King เพราะดูตั้งแต่แอนิเมชัน จนมาเป็นไลฟ์แอ็กชัน เรียกได้ว่า The Lion King อยู่ในความว่าทรงจำของเรามาตั้งแต่เด็ก เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพากย์เสียงใน Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง ยิ่งได้ร่วมงานกับทีมพากย์ที่สุดยอดทั้งพี่ ๆ ทีมพากย์มืออาชีพ และพี่ ๆ ศิลปิน ยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติมากกับการทำงานครั้งนี้”และถึงแม้จะเป็นนักร้องนักแสดงที่ผ่านงานพากย์เสียงมาบ้างแล้ว แต่การทำงานกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” ก็นับเป็นความท้าทายที่สุดในฐานะนักพากย์ของต้าห์อู๋ เพราะเป็นการให้เสียงตัวละครระดับตำนานที่อยู่ในหัวใจแฟน ๆ ทั่วโลก“ความท้าทายคือการได้พากย์เป็นตัวร้ายระดับตำนาน ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเขา ส่วนความยากคือการที่ต้องพัฒนาการใช้เสียงไปตามพัฒนาการของตัวละคร ทำให้ค่อนข้างยากและท้าทาย แต่ด้วยความโชคดีที่ทุกคนในทีมสนับสนุนกันดีมาก เลยทำให้ความยากกลายเป็นเรื่องสนุกมากกว่า” เจ้าของเสียงภาษาไทยของทาก้าหรือสการ์บอกเล่าถึงความประทับใจในการทำงาน ก่อนทิ้งท้ายด้วยการฝากผลงานพากย์เสียงของเขาว่า“การพากย์เสียงเป็นทาก้าใน Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง ทำให้ผมเข้าใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นว่าทำไมเขาถึงโตไปเป็นสการ์ตัวร้าย จนตอนนี้รู้สึกรักสการ์มาก ๆ และผมเชื่อว่าถ้าใครได้เข้าไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ก็จะเข้าใจสการ์มากขึ้นจนทำให้กลับไปดู The Lion King ด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อยากให้ไปดูกันครับ Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง เข้าฉาย 19 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ สำหรับคนชอบพากย์ไทย ผมรับประกันว่าทีมงานทุกคนเต็มที่มาก ๆ กับการพากย์เสียงไทย ดังนั้นมั่นใจได้ว่าอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวละครส่งถึงคนดูแน่นอนครับ”การกลับมาอีกครั้งของ “แก้ม วิชญาณี” ในการให้เสียงพากย์เป็นนาล่าอีกหนึ่งความพิเศษของ Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง เวอร์ชั่นภาษาไทย คือการกลับมาอีกครั้งของศิลปินสาวเสียงสวย แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น ที่เคยฝากความประทับใจไว้ใน The Lion King เมื่อปี 2019 ในบท “นาล่า” คู่ชีวิตของซิมบ้า โดยครั้งนี้แก้มกลับมาพากย์เสียงในบทเดิม แต่ตัวละครมีพัฒนาการมากขึ้น จากสิงโตสาวในภาคก่อนกลายมาเป็นแม่ของลูกสาวตัวน้อย และยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยการพากย์เสียงเป็นสองตัวละครในเรื่องเดียวกัน“นอกจากนาล่า แก้มยังพากย์เป็นอีกหนึ่งตัวละครด้วย ซึ่งท้าทายมาก ๆ เพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างห่างไกลจากสิ่งที่เราเคยพากย์มาทั้งหมด และพอพากย์เป็นสองตัวละคร ความยากคือต้องใช้เสียงไม่ซ้ำกัน เพื่อให้คนดูรู้สึกได้ว่าเป็นคนละตัว ด้วยการหาโทนเสียงที่แตกต่างกันมาใช้ ซึ่งทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างในเสียงของเราด้วย เลยเป็นการทำงานที่สนุกมากค่ะ อยากให้ไปดู Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง แล้วลุ้นกันว่าอีกหนึ่งตัวละครที่แก้มพากย์คือตัวไหน ลองทายกันดูนะคะ” แก้มแย้มถึงอีกหนึ่งบทบาทของเธอ พร้อมชวนทุกคนไปดูและให้กำลังใจทีมพากย์ไทยของ Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง ในโรงภาพยนตร์ โดยย้ำว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ไม่ควรพลาด“บอกเลยว่านักพากย์รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มาก ๆ อยากให้คนไทยไปดูในโรงภาพยนตร์กันเยอะ ๆ ไปซึมซับบรรยากาศ ดื่มด่ำกับภาพสวย ๆ และประทับใจกับเรื่องราวที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ซึ่งแก้มเชื่อว่าคนที่เป็นแฟน The Lion King น่าจะอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง ทำไมมูฟาซากับสการ์ถึงมีปัญหากัน ทำไมสการ์ต้องร้ายกับซิมบ้า ซึ่งทุกอย่างจะเฉลยให้เห็นใน Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง และไม่ใช่แค่นั้น ยังมีเรื่องราวมิตรภาพ การเดินทาง และความสนุกอีกมากมายรออยู่ ที่สำคัญคือเพลงเพราะมาก มีเพลงใหม่หลายเพลงที่แต่งโดย ลิน-มานูเอล มิรันดา (Lin-Manuel Miranda) นักแต่งเพลงมือรางวัล ผู้ดูแลเพลงประกอบให้ภาพยนตร์หลายเรื่องของดิสนีย์ แฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์อย่างแก้มการันตีเลยว่าเพราะมาก ลิน-มานูเอล มิรันดาไม่เคยทำให้ผิดหวัง อยากให้ไปดูแล้วเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบเพลงในเรื่องจนร้องตามได้แน่นอน 19 ธันวาคมนี้ พบกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ”ทุ่มเทและตั้งใจกันขนาดนี้ ไปพบกับบทบาทนักพากย์ของพวกเขา และให้กำลังใจทีมพากย์ไทยทุกคนได้ในภาคต่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Disney’s Mufasa: The Lion King มูฟาซา: เดอะ ไลอ้อน คิง” การผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ ตำนานการก่อกำเนิดของราชวงศ์สิงโตแห่ง Pride Land ที่ทุกคนรอคอย เข้าฉายจริงวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ และระบบ IMAX ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:X: @DisneyStudiosTHInstagram: @disneystudiosthFacebook: @WaltDisneyStudiosTHYoutube: @waltdisneystudiosth