Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2024’ เตรียมกลับมาสร้างปรากฏการณ์มิวสิคเฟสติวัลเต็มพื้นที่สยามสแควร์อีกครั้ง 14-15 ธันวาคม 2567

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), Pepsi และ NYLON Thailand กลับมาจับมือสร้างปรากฏการณ์ เปลี่ยนสยามสแควร์เป็นเทศกาลดนตรีฟรีขนาดยักษ์อีกครั้ง กับ Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2024’ ปีนี้มาในธีม Fantory Funtory อาณาจักรดนตรีสุดแรนด้อมที่ขับเคลื่อนด้วยแฟนด้อมPMCU, Pepsi, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2024’ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 5 ครั้งนี้แรนด้อมความมันส์กับกว่า 100 ศิลปิน หลากหลายแนว เช่นNONT TANONT, PROXIE, 4EVE, BOWKYLION, INK WARUNTORN, MILLI x DREAMGALS, KONGTHAP PEAK, JACKIE JACKRIN, THIRD, URBOYTJ, PiXXiE, ALLY, FREEHAND, SAFEPLANET, ONE OR EIGHT (JP), PERSES, LYKN, HARD BOY, PUN, DOMUNDI: TOMMY x TLE x FIRSTONE x KENG, MATCHA,TELEX TELEXS, THE WHITE HAIR CUT, S2, DEPT, LANDOKMAI, DIAMOND NARAKORN, TYTAN, YEW, STOONDIO, SHERRY, D-NA x Wizzle x NEVONE, Paiiinntt, Guncharlie, PONCHET, FrenchW, Raine Cloud, Pearprapa x _lessความมันส์จะเกิดขึ้นแบบแรนด้อมครบทุกแนวเพลง บน 5 เวที ในพื้นที่หลักของสยามสแควร์ ได้แก่ ลาน BLOCK K (ลานตรงข้าม Siam Squre One), ลาน BLOCK I (ลานข้างอาคาร Siam Scape), สยามสแควร์ ซอย 2, สยามสแควร์ ซอย 5, และทางเชื่อม Siam Square One และสถานีบีทีเอสสยามนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเอาใจ Gen Z อีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Mass Karaoke presented by Pepsi เวทีร้องคาราโอเกะกลุ่มกับคอเดียวกัน, Silent Disco presented by JD Sports ปาร์ตี้หูฟังที่จอยได้กับ 3 ดีเจในครั้งเดียว, และ Random Dance presented by American Tourister พื้นที่ออกสเต็ปไปกับบีทมันๆแฟนๆ ยังจะได้จับมือกับสมาชิกด้อมส่งต่อความในใจถึงศิลปินคนโปรดใน Fan Space presented by JD Sports และยังได้ถ่ายรูปในพื้นที่สุดชิคของ NYLON Thailandนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมายPMCU, Pepsi, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2024’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2567 ทั่วพื้นที่สยามสแควร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และ Pepsi ร่วมด้วย JD Sports, American Tourister, Grab, ปุ้มปุ้ย, เลอแปง, โก๋แก่, และ Marriott Bonvoy