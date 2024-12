“โรเซ่” เผยกลางรายการสัมภาษณ์ “บรูโน” ไม่มา เพราะติดตม. เกาหลี

เรียกได้ว่าคนไทยที่พากันแบนเกาหลีใต้ เหตุเพราะโดนตม. เกาหลีปฏิเสธเข้าประเทศและโดนส่งกลับอย่างมากมายแม้ตั้งใจไปเที่ยวจริงๆ แต่งานนี้ไม่ใช่แค่คนไทยเพราะนักร้องดังระดับโลกอย่าง “บรูโน มาร์ส” ก็ไม่ผ่าน ตม. เช่นกันโรเซ่ ได้เดินทางไปออกรายการ You Quiz On the Block ตอนที่ 272 ที่มีพิธีกรชื่อดังระดับประเทศอย่าง ยูแจซอก และ โจเซโฮ ดำเนินรายการซึ่ง โรเซ่ ได้พูดถึงกำหนดการเดิมว่าเธอต้องมาออกรายการพร้อมกับ บรูโน มาร์ส แต่งานนี้ บรูโน ไม่มา เพราะติดปัญหาเรื่องวีซ่าทำเอาพิธีกรถึงขั้นตกใจที่นักร้องซุปตาร์ระดับโลกยังไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งงานนี้คาดว่าเจ้าตัวไม่ได้ขอวีซ่าสำหรับทำงานเอาไง้ล่วงหน้า จึงกลายเป็นปัญหาโรเซ่ จึงแก้ปัญหาด้วยการโทรศัพท์สัมภาษณ์แทน โดยพูดถึงความสนิทสนมระหว่างร่วมงานกันและชื่นชมในผลงานของกันและกัน ในรายการ โรเซ่ ยังได้พูดถึงครอบครัวที่ทำเอาเข้าตัวน้ำตาซึมด้วย