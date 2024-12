“ส้ม มารี” ร่วมมอบความสุข ไปพร้อมกับ “CMC” กับงาน “EXCLUSIVE VISIT DAY” เปิดจองห้องคอนโดรอบพิเศษ “เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” 7-8 ธ.ค. 67

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้เปิดจองห้องรอบพิเศษ “EXCLUSIVE VISIT DAY” สำหรับโครงการ “เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” (The Cuvee Central Park Nawamin-Raminthra)คอนโดมิเนียมเพื่อคนรักสุขภาพ ติดสวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่ 76 ไร่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าและคนเมืองที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายโดยภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ 768 คน ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น ซึ่งนอกจากผู้เยี่ยมชมโครงการจะได้ดูห้องตัวอย่างสุดพิเศษแล้ว แต่ละท่านยังได้อิ่มท้อง รับประทานอาหารจากรถฟู้ดทรัค ที่ขนมาทั้งอาหารและน้ำดื่มมาแบบจัดเต็ม และยังได้ชมการแสดงจากศิลปินสาวมากความสามารถ “ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์” ที่มาร้องเพลงสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงาน“ส้ม มารี” นักร้องสาวมากความสามารถ เผยว่า คอนโดติดสวนสาธารณะค่อนข้างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ใครที่อยากออกกำลังกาย ก็สามาถออกกำลังกายได้ง่าย ๆ ถือเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ดี ใครที่สนใจคอนโดสามารถเดินทางมาได้ที่ “เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” ซึ่งในอนาคต คาดว่าภายในปี 2570 MRT สวนนวมินทร์ภิรมย์ จะสร้างเสร็จ สะดวกสบาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มาก ๆ“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” คอนโด High Rise สูง 34 ชั้น อาคารสูงแห่งใหม่บนถนนนวมินทร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Life is more ใช้ชีวิต..ได้มากกว่าเดิม” เพราะการใช้ชีวิตไม่ควรมีข้อกำจัด MORE HEALTH สูดอากาศบนโอเอซิสใจกลางเมือง MORE CONNECT เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์กับทุกจุดหมาย MORE SPACE พื้นที่แห่งความสุข เพื่อชีวิตที่ยืนยาว MORE EXPERIENCE สัมผัสชีวิตระดับหรูในทุกย่างก้าว ถือเป็นที่สุดแห่งคอนโด Relax&Recovery เชื่อมต่อโอเอซิสพื้นที่ทะเลสาบใจกลางเมือง เพื่อให้คุณได้พักผ่อน พร้อมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และความสงบท่ามกลาง “สวนนวมินทร์ภิรมย์” และ “สวนเสรีไทย”“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” เพื่อคนรักสุขภาพ อาคารตั้งติด “สวนนวมินทร์ภิรมย์” สวนสาธารณะเนื้อที่ขนาด 76 ไร่ ลักษณะของสวนคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวรอบสวนประมาณ 2 กิโลเมตร ล้อมด้วยทะเลสาบคลองจั่น หรือ คลองลำพังพวย ภายในสวนเต็มไปด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่น ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร “เพียงไม่กี่ก้าวจากคอนโด ก็สามารถออกกำลังกายได้ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์”“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” ตั้งอยู่บนถนนนวมินทร์ ระหว่างซอยนวมินทร์ 20 กับ 22 เนื้อที่โครงการขนาด 4 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา จำนวนห้องพัก 662 ยูนิต มีให้เลือกหลายรูปแบบในวิวธรรมชาติ ที่จอดรถรองรับ 299 คัน พร้อมส่วนกลางที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่ติดสวนสาธารณะ เสมือนให้คุณได้พักผ่อนในทุก ๆ วัน ซึ่งมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ อาทิ FULLY FITNESS CENTER & SPORTS CLUB ออกกำลังกายท่ามกลางวิวสวนสวย AQUA BIKE & YOGA PILATES, ONSEN JACUZZI, SAUNA & STEAM ROOM ให้คุณได้ Relax ได้ทุกวัน INFINITY EDGE POOL สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และร้านค้าอำนวยความสะดวก“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” โครงการมูลค่า 1,975 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2570 ซึ่งจะทำให้ “เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” กลายเป็นคอนโดมิเนียมที่เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์กับทุกจุดหมายของผู้พักอาศัย ทำเลเดินทางสะดวก สามารถเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจด้วย MRT สายสีน้ำตาล สถานีสวนนวมินทร์ภิรมย์ ที่อยู่ใกล้เพียง 200 เมตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี 2571“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” เริ่มต้นเพียง 80,000 บาท/ตร.ม. มีรูปแบบห้องให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 1) แบบห้อง 1 ห้องนอน ส่วนครัวปิดอยู่ติดระเบียง เพื่อป้องกันกลิ่นเข้ามารบกวนภายในห้อง 1.1) ขนาด 23-24 ตร.ม. ซึ่งจัดสรรพื้นที่มาอย่างลงตัว เพื่อการใช้ชีวิตในทุกมิติ 1.2) ขนาด 28-29 ตร.ม. ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ตามต้องการอย่างอิสระ และ 1.3) ขนาด 42-43 ตร.ม. ที่มาพร้อมห้องนอนขนาดใหญ่พิเศษ พาคุณก้าวสู่อีกขั้นของการใช้ชีวิต 2) แบบห้อง 2 ห้องนอน 2.1) ขนาด 50-79 ตร.ม. ยกระดับห้องพักในระดับเพนท์เฮ้าส์ และ 2.2) ขนาด 83-182 ตร.ม. ห้องกว้างขวาง มองเห็นวิวสาธารณะได้อย่างเต็มตา ทุกขนาดห้องจ่ายค่าส่วนกลางเริ่มต้นเพียง 50 บาท/ตร.ม. ฟรีเฟอร์นิเจอร์และการจัดสัดส่วนกั้นห้องให้ผู้อยู่อาศัยตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าอยู่ในทันทีตลอดเวลา“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” เชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ใกล้ Triple Interchange แยกลำสาลี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล สายสีเหลือง สายสีส้ม รวมถึง Airport Rail Link มุ่งตรงสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมต่อถนนเส้นหลัก ถนนรามคำแหง ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนลาดพร้าว และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ใกล้โรงเรียน ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย“เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์–รามอินทรา” มั่นใจในทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อถนนเส้นหลัก ใกล้ถนนรามคำแหง 3.2 กม. ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ 6.2 กม. ใกล้ถนนลาดพร้าว 7 กม. และทางพิเศษกาญจนาภิเษก 12 กม.เชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเดินทางไปโรงเรียน สถาบันศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 0.5 กม. รร.โสมาภา 1 กม. รร.เพ็ญสมิทธิ์ 3.5 กม. รร.เบญจมินทร์ 4.5 กม. รร.บดินทรเดชา 5 กม. รร.เลิศหล้าเกษตร-นวมินทร์ 5 กม. ม.รัตนบัณฑิต 5.5 กม. ม.อัสสัมชัญหัวหมาก 5.8 กม. ม.รามคำแหง 5.8 กม. รร.นวมินทราชูทิศ 7 กม. รร.สตรีวิทยา 8 กม. ม.เกษมบัณฑิต 9 กม.)เดินทางไปโรงพยาบาล (รพ.รามคำแหง 3.8 กม. รพ.เวชธานี 4.5 กม. รพ.เกษมราษฎร์ 4.5 กม. รพ.นวเวช 5.5 กม. รพ.ลาดพร้าว 6 กม. รพ.พญาไท 6.3 กม. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 6.5 กม. รพ.จักษุกรุงเทพ 8 กม. รพ.อินทรารัตน์ 9 กม. รพ.สินแพทย์รามอินทรา 9.5 กม.)หรือเดินทางไปชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อ (7Eleven) เพียง 300 ม. แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ 2 กม. บิ๊กซีสุขาภิบาล 2.2 กม. โลตัสบางกะปิ 2.4 กม. เดอะมอลล์บางกะปิ 2.9 กม. มาร์เก็ตเพลสนวมินทร์ 4 กม. แฟชั่นไอส์แลนด์ 9.2 กม. เดอะ พรอมานาด 9.5 กม. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 9.7 กม.