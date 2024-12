"ซามูเอล แอล." พูดตรง! ได้ชิง "ออสการ์" ถ้าไม่คว้ารางวัลก็ "ไร้ความหมาย" เล่นหนัง Marvel ดีกว่าเยอะ

"เกียรติที่แท้จริงคือการชนะ"ในบทสัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ซามูเอลเปิดเผยว่า เขาไม่คิดว่าการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจะเพียงพอ“เราทำงานในวงการนี้มานานพอที่จะรู้ว่า เมื่อมีคนพูดว่า ‘แค่ถูกเสนอชื่อก็นับว่าเป็นเกียรติแล้ว’ ไม่จริงเลย เกียรติที่แท้จริงคือการชนะต่างหาก” ซามูเอลกล่าวในวิดีโอจาก Associated Press โดยขณะนั้นเขาให้สัมภาษณ์ร่วมกับ ไมเคิล พอตส์ ในช่วงโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง The Piano Lessonซามูเอลยังกล่าวต่อว่า คนส่วนใหญ่ลืมการแสดงที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง และแม้แต่ผู้ชนะในบางปี“คุณถูกเสนอชื่อเข้าชิงแล้วคนก็พูดว่า ‘อ๋อ ใช่ ผมจำได้’ แต่สุดท้ายคนก็ลืม ส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนการแข่งขันที่คุณไม่ได้สมัครใจเข้าร่วม ผมไม่ได้เข้าไปแสดงเพื่อให้คนจำผมได้ พวกเขาเสนอชื่อให้ แล้วคนก็ถามว่า ‘ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่ออะไรนะ? คุณถูกเสนอชื่อในหนังเรื่องอะไรนะ?’ และพอทุกอย่างจบลง คนก็ยังจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนชนะ”แม้จะมีอาชีพการแสดงที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง แต่ซามูเอลถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เพียงครั้งเดียวในปี 1995 จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction โดยในปี 2021 เขาได้รับรางวัลเกียรติยศ Honorary Academy Award ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารางวัลนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับการได้ออสการ์จริงๆเมื่อปีที่แล้ว ซามูเอลเปิดใจกับ Vulture ว่าเขาถูกมองข้ามโอกาสในการคว้าออสการ์ครั้งที่สอง จากบทบาทในภาพยนตร์ดราม่ากฎหมายเรื่อง A Time to Kill (1996) ของ โจเอล ชูมัคเกอร์ ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนอกจากนี้ เขายังเคยกล่าวกับ The Times ว่า เขาสมควรได้รับรางวัลออสการ์ในปี 1995 สำหรับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ซึ่งในปีนั้นรางวัลตกเป็นของ มาร์ติน แลนเดา จากภาพยนตร์เรื่อง Ed Wood