“สยามพารากอน” ส่งความสุขสนุกจนถึงสิ้นปี! เปิดโปรเจคด้วย “โดคยองซู” พร้อมทัพศิลปินสุดฮอตของไทย ใน “SIAM PARAGON PRESENTS THE FIRST CHRISTMAS WITH DOH KYUNG SOO” ตั้งแต่ 23-31 ธ.ค.นี้

คริสต์มาสปีนี้ #สยามพารากอนมีคยองซูนะ สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มอบประสบการณ์สุดมหัศจรรย์เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษจัดงาน SIAM PARAGON PRESENTS THE FIRST CHRISTMAS WITH DOH KYUNG SOO คว้าตัวศิลปินเคป๊อปชื่อดัง “โดคยองซู” ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 พร้อมฟินต่อเนื่องกับคริสต์มาสแสนอบอุ่นในวันที่ 24-25 ธ.ค.67 พบกับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยนับ 100 ชีวิต ปักหมุดความมันส์เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 6 วันเต็ม !! ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน• SIAM PARAGON THE MAGICAL CELABRATION ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2567สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย มอบความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร พบกับโชว์สุดพิเศษของ “โดคยองซู” ในงาน SIAM PARAGON PRESENTS THE FIRST CHRISTMAS WITH DOH KYUNG SOO เอ็กซ์คลูฟซีฟเฉพาะสยามพารากอน ที่เดียวเท่านั้น! คอนเฟิร์มว่าได้ว่างานนี้“โดคยองซู” เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพื่อมอบความสุข และสร้างความทรงจำแสนพิเศษร่วมกันกับทุกคนเพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาสสุดฟินให้กับแฟนๆ ในวันที่ 23 ธ.ค.67ฟินต่อเนื่องกับคริสต์มาสอีฟ 24 ธ.ค.67 เตรียมพบกับหนุ่มฮอต นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ มามอบเสียงเพลงให้แฟนๆ ได้อิ่มเอมในช่วงเทศกาลแห่งอบอุ่น และปิดท้ายฉลองคริสต์มาส 25 ธ.ค.67 ไปกับ กลัฟ-คณาวุฒิ และ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ที่เตรียมแพ็คคู่มาอวดความหล่อ เรียกความฟินให้พาร์ค พารากอนเปี่ยมไปด้วยบรรยกาศแห่งความสุข• SIAM PARAGON THE MAGICAL COUNTDOWN 2025 ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567สยามพารากอน ชวนนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2025 พร้อมสร้างปรากฏการณ์มหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ด้วยคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อป ยกทัพศิลปินดังร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อย่างเต็มอิ่มตลอด 6 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอนพร้อมไลน์อัพศิลปินดังของเมืองไทยนับ 100 ชีวิต ตบเท้าร่วมมอบความสุขแบบนันสต๊อป จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปี อาทิ ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, THREE MAN DOWN, POTATO, TILLY BIRDS, ป๊อบ-ปองกูล , โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, URBOYTJ, วี-วิโอเลต วอเทียร์, getsunova, NONT TANONT, ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAM เป็นต้น โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.เตรียมพบความพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ สยามพารากอน โดยสามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp