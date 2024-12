วันสุดท้ายยิ่งใหญ่อลังการ ปู พงษ์สิทธิ์ - หินเหล็กไฟ ร่วมปิดเวที!! “Farm Festival On The Hills 2024” สาวกเพื่อชีวิตจัดเต็ม!! แน่นสิงห์ปาร์ค เชียงราย

ปิดเวทีไปอย่างสวยงาม สำหรับเทศกาลคอนเสิร์ตกลางขุนเขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออย่าง “Farm Festival On The Hills 2024” ครั้งที่ 11 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยในคืนสุดท้ายนี้ (8 ธ.ค.) ผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลมาสนุกกันเต็มพื้นที่ พร้อมดื่มด่ำไปกับกิจกรรมมากมาย จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดฮิต อิ่มท้องไปกับซุ้มอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติ ในอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ซึ่งแน่นอนบนเวทีคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ โดนใจแฟนเพลงเพื่อชีวิตกันสุดๆ ต่างพร้อมใจกันแต่งเต็มในธีมเพื่อชีวิตมาดูศิลปินคนโปรด ไม่ว่าจะเป็น ไววิทย์, คณะขวัญใจ, หินเหล็กไฟ ก่อนจะปิดเวทีกันด้วยระดับตำนานอย่าง ปู พงษ์สิทธิ์ส่วนใครทึ่ติดลม ก็ยังมี AfterParty ให้สนุกกันต่อที่บริเวณ Zipline Tower เรียกว่าได้มาชาร์ตความสุขกลับไปแบบจัดเต็ม ตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืน กับงานเทศกาลคอนเสิร์ต “Farm Festival On The Hills 2024” ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. ที่ผ่านมา เจอกันอีกทีปีหน้าแน่นอน!!สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังคงส่งเทศกาลความสุขต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2567 ไปจนถึงต้นปี 2568 สำหรับใครที่พลาดความสนุกงานฟาร์มเฟสในปีนี้ไป เตรียมพร้อมพบกับเทศกาลบอลลูนนานาชาติได้ในก.พ.ปีหน้า สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ค Singha Park Chiang Raiสิงห์ปาร์ค เชียงราย (www.facebook.com/SinghaparkChiagRai)#FarmFest2024#FarmFestOnTheHill2024