คิดว่าโดนแกล้ง! อดีตนางเอกช่อง 7 ถูกแฟนฝรั่งคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว

หลังจากที่จบชีวิตคู่กับไปเมื่อปี 64 และใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ล่าสุดวันนี้อดีตนางเอกช่อง 7 ได้เผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรม ถูกแฟนฝรั่งเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงานเรียบร้อย โดยตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าโดนแกล้ง เพราะจู่ๆ แฟนหนุ่มก็คุกเข่าลงเหมือนในหนัง“So there I was, enjoying the beach vibes with my best boy Ziggy, when this guy decides to drop to one knee like it’s a movie. I’m like, ‘Wait, is this a prank?’ But no, he was SERIOUS. Ziggy barked, the waves cheered, and the dolphins jumped. And just like that, we’re calling him fiancé now.”ท่ามกลางแฟนคลับเจ้าตัว ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก