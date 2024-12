Netflix เตรียมส่งซีรีส์ซามูไรฟอร์มยักษ์ "Last Samurai Standing" ท้าชนความสำเร็จ "Shōgun" ของ FX

Last Samurai Standing เป็นซีรีส์แอคชั่นซามูไรที่อ้างอิงจากนวนิยาย Ikusagami ของโชโกะ อิมามูระ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในปลายยุคเมจิ (ช่วงปลายศตวรรษที่ 19) ของญี่ปุ่นคาตะ ซากาโมโตะ รองประธานฝ่ายเนื้อหาญี่ปุ่นของ Netflix กล่าวถึงซีรีส์นี้ว่า "มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหล่านักรบผู้แข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่น ต้องกลายเป็นคนธรรมดาและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ลองนึกถึง Shōgun ผสมกับ Squid Game"นอกจาก Last Samurai Standing Netflix ยังเปิดตัวซีรีส์ต่างชาติอีกหลายเรื่องในงานนี้ เช่น One Hundred Years of Solitude ดราม่าแนวสมจริงแบบมหัศจรรย์จากโคลอมเบีย และ Alice in Borderland ซีซัน 3 ซีรีส์ระทึกขวัญจากญี่ปุ่นเบลา บาจาเรีย หัวหน้าเจ้าหน้าที่เนื้อหาของ Netflix กล่าวถึงความสำคัญของเนื้อหาท้องถิ่นว่า "ผู้ชมชื่นชอบเรื่องราวที่มีความเป็นท้องถิ่น เพราะมันให้ความรู้สึกที่แท้จริง การพยายามทำอะไรที่เหมาะกับทุกคน อาจทำให้มันไม่มีเสน่ห์สำหรับใครเลย"ซีรีส์ต่างภาษากำลังเป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งปัจจุบัน Netflix ให้ความสำคัญกับการผลิตซีรีส์ต่างภาษามากขึ้น เนื่องจากซีรีส์เหล่านี้ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยรายงานล่าสุดเผยว่าเนื้อหาต่างภาษาใน Netflix มีส่วนแบ่งถึงหนึ่งในสามของการรับชมทั้งหมดเบลา บาจาเรีย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "มากกว่า 70% ของการรับชมใน Netflix มีทั้งซับไตเติ้ลหรือพากย์เสียง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่แค่สำหรับผู้ชม แต่สำหรับนักสร้างสรรค์ด้วย เพราะเรื่องราวของพวกเขาจะเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น"หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของเนื้อหาต่างภาษาคือ Squid Game ที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นซีรีส์ต่างภาษาชุดแรกที่คว้ารางวัล Emmy โดยซีซันแรกของซีรีส์แนวเอาชีวิตรอดจากเกาหลีใต้ ติดอันดับ 1 ของ Global Top 10 บน Netflix นานถึง 9 สัปดาห์ในปีนี้ Shōgun ซีรีส์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของ FX ที่มีฮิโรยูกิ ซานาดะ เป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงนำ ได้สร้างชื่อเสียงด้วยบทสนทนาในภาษาญี่ปุ่นถึง 70% และปัจจุบันสามารถรับชมได้บน Disney+ และ Hulu