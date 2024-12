“ธิดา ถิรดา” Layout Artist คนไทยใน Disney หนึ่งในทีมสร้างสรรค์ให้กับ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2”

ใครเป็นแฟนน่าจะยังจำภาพสาวน้อยนักฝันที่อยากล่องเรือสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพื่อไปค้นพบสิ่งใหม่นอกเกาะโมทูนุยกันได้ มาถึงที่กำลังจะเข้าฉายในอีกไม่กี่วันนี้ แม้จะโตขึ้น แต่โมอาน่าก็ยังคงอยากออกไปค้นหาตัวตนและค้นพบเรื่องราวใหม่ ๆ ไม่ต่างกับสาวไทยที่ชอบดูหนัง รักการวาดรูป และโตมากับแอนิเมชันอย่าง The Lion King, Tarzan, Mulan ฯลฯ ก่อนมีโอกาสได้ออกเดินทางไปผจญภัยในต่างแดน จนทำให้เธอค้นพบความฝันและเติมเต็มความชอบ กับการทำงานใน Walt Disney Animation Studios ในตำแหน่ง Layout Artist โดยมี “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” เป็นผลงานเรื่องแรกจากแฟนแอนิเมชันสู่คนทำงานเบื้องหลังธิดาเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ชีวิตในวัยเด็กของเธอไม่ต่างจากเด็กทั่วไปที่ชอบดูการ์ตูนแอนิเมชัน และในบรรดาเรื่องราวที่ชอบก็มีเรื่องดังของ Disney รวมอยู่ด้วย “เราเป็นเด็กที่ชอบวาดรูป ชอบดูหนัง จำได้ว่าสมัยมัธยมเก็บตังค์ซื้อซีดีหนังมาสะสมไว้เยอะมากจนเต็มตู้ที่บ้าน” เธอเล่า ก่อนเสริมว่า “แต่ไม่เคยคาดคิดว่าโตมาจะได้ทำงานในวงการแอนิเมชัน เพราะสมัยนั้นแอนิเมชันในบ้านเราไม่ได้บูมมาก” ดังนั้นความฝันด้านแอนิเมชันของเธอจึงยังไม่ถูกปลุก กระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ธิดาตัดสินใจย้ายไปอยู่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และที่นั่นเองที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเธอ “พอย้ายมาอยู่ที่แคนาดา ก็เหมือนได้เปิดหูเปิดตาว่าอาชีพทำแอนิเมชันก็เลี้ยงตัวเองได้ เลยจุดประกายแรงบันดาลใจให้เริ่มจริงจังด้านนี้” เธอเผยจุดเริ่มต้นเมื่อพบเส้นทางที่ใช่ ธิดาก็เริ่มจริงจังด้วยการเข้าเรียนด้านแอนิเมชัน 3 มิติและวิชวลเอฟเฟกต์ที่ Vancouver Film School ในปี 2014 จากนั้นผ่านประสบการณ์การทำงานหลากหลาย ก่อนเข้ามาร่วมงานกับ Walt Disney Animation Studios เมื่อปี 2023 ในตําแหน่ง Layout Artist โดยเธอเผยว่า แอนิเมชันเป็นสื่อที่เป็นทั้ง Art, Technology และ Storytelling เมื่อบวกกับความ Creative ที่เธอมี จึงเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความชอบของเธอที่สุดโตมากับแรงบันดาลใจในวัยเด็กถามว่าก่อนหน้านี้ถึงขนาดเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Disney มาก่อนไหม ธิดาเผยว่าอาจไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแฟนตัวยง แต่โตมากับแอนิเมชันหลายเรื่องของ Disney “ชอบความเป็น Musical และการดำเนินเรื่องที่มีความผจญภัย ทำให้เป็นแอนิเมชันที่ลงตัวทั้งความสนุกและความคลาสสิก ไม่ว่าจะกลับไปดูตอนอายุเท่าไรก็ยังดูไม่เก่าเลย” นั่นคือภาพจำที่เธอมีต่อภาพยนตร์แอนิเมชันของ Disney ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ และนอกจากจากความคลาสสิก ชื่อเสียงของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูด เพราะเธอมองว่าการที่ Disney ยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานในวงการแอนิเมชัน ต้องมีคนเจ๋งและเก่งให้ได้เรียนรู้มากมาย เลยอยากพาตัวเองเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานกับทีมที่สุดยอด ภายใต้ความฝันที่ว่า “อยากมีส่วนร่วมในการทำภาพยนต์ที่ดี มีเนื้อหาที่ให้แรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ น้อง ๆ ต่อไปในอนาคต และอยากเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ถูกเรียกว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิก เหมือน The Lion King หรือ Snow White กับเขาบ้าง ถ้าเป็นไปได้คงจะรู้สึกเท่น่าดู” เธอแย้มถึงความฝันในวันนี้ตำแหน่ง Layout Artist อาจจะไม่คุ้นหูสำหรับคนทั่วไป แต่ในแวดวงแอนิเมชันเป็นที่ทราบกันดีว่านี่คือตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันให้ออกมาสนุกและสมจริง โดยธิดาอธิบายหน้าที่ของเธอว่า “Layout Artist, we do it all. สามารถพูดคำนี้ได้เลย เพราะถึงแม้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ของ Layout Artist จะเป็นการวางมุมกล้องและกำหนดการเคลื่อนไหวของกล้องว่าจะถ่ายตัวละครในฉากนั้นฉากนี้แบบไหน อย่างไร แต่เราก็ต้อง animate ตัวละครด้วย และยังต้องจัดไฟ ใส่เอฟเฟ็กต์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวโดยรวมให้ตรงกับจุดประสงค์การเล่าเรื่องของ sequence นั้นๆ มากที่สุด”ดังนั้นจึงไม่ผิด หากจะบอกว่า Layout Artist ทำทุกอย่างจริง ๆ เพราะเท่าที่เธอบอกเล่ามาเห็นภาพได้ว่า ตำแหน่งนี้ต้องมีความสามารถในการทำงานของแผนกอื่น ๆ ในการทำหนังแอนิเมชันด้วย “ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Layout Artist เลยค่ะ เพราะส่วนใหญ่แผนกอื่น ๆ ในแวดวงแอนิเมชันค่อนข้างจะเป็น specialist หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า”ก่อนหน้านี้ธิดาเคยร่วมทำงานกับค่ายอื่นมาบ้าง แต่ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้ทำงานร่วมกับ Disney ซึ่งเธอบอกว่ามีความท้าทายไม่น้อย “ระยะเวลาในการทำงานและคุณภาพของผลงานที่เราต้องการ คือความท้าทายอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง Moana 2 เพราะเราอยากทำออกมาให้ดีที่สุด เลยต้องพิถีพิถันมาก ๆ พยายามหามุมกล้องที่ตอบโจทย์การเล่าเรื่องและไม่น่าเบื่อ เลยกลายเป็นว่าต้องทำมุมกล้องไว้เป็นตัวเลือกให้เยอะที่สุด เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้คนดูได้เห็นในภาพยนตร์”เธอเล่าถึงการทำงาน ก่อนเปิดเผยถึงเทคนิคเบื้องหลังงานภาพของ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” ที่หลายคนได้เห็นในตัวอย่างภาพยนตร์แล้วต่างตื่นตาและตื่นเต้นจนอดใจรอวันฉายจริงแทบไม่ไหวว่า เทคนิคหลักคือการวางสัดส่วนของตัวละครให้ชัด มีรูปทรงที่สวยงาม และเลือกใช้เทคนิค Enhance Depth ในการจัดวางองค์ประกอบในฉากให้สมดุล ที่สำคัญคือทุกฉากในหนังต้องเลือกมาให้สวย อีกทั้งการเดินกล้องก็ต้องใส่ใจ ทุกการเคลื่อนไหวต้องมีความหมาย เพื่อสื่อสารให้ถึงคนดู โดยเฉพาะฉากแอกชัน การเคลื่อนไหวของกล้องต้องลื่นไหลไปกับตัวละคร ไม่นิ่งจนดูน่าเบื่อ และไม่ยุงเหยิงเกินไปจนคนดูปวดหัว เรียกได้ว่ากว่าจะออกมาสวยตระการตาพร้อมกับความสนุกบนจอยักษ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใครอยากเห็นว่าเทคนิคที่เล่ามาสร้างสรรค์เป็นภาพที่น่าทึ่งขนาดไหน ตามไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ วันพุธที่ 4 ธันวาคมนี้“จริง ๆ ‘Moana’ หรือ ‘โมอาน่า ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้’ เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ชอบมากเรื่องหนึ่ง เพราะรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงที่เน้นไปทางบู๊และผจญภัย ซึ่งสำหรับเราสนุกมาก อีกทั้งยังมีเพลงเพราะฟังติดหูด้วย เลยดีใจที่ได้มีส่วนร่วมใน Moana 2 และอยากให้ทุกคนสนุกไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ของโมอาน่าค่ะ”ธิดาฝากผลงานเรื่องแรกของเธอใน Disney พร้อมกับสปอยล์เล็กน้อยว่า ถ้าใครเคยชอบ “Moana โมอาน่า ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้” พลาดไม่ได้กับ “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” ที่สนุกยิ่งกว่าเดิม เพราะภาคนี้ไม่ได้มีแค่โมอาน่าและมาวอิ แต่ยังเสริมทัพด้วยตัวละครใหม่ที่จะมาร่วมผจญภัยในภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม รวมถึงมีเพลงสุดไพเราะที่เธอพยากรณ์ไว้ว่าจะฮิตติดหูไปอีกหลายเดือน แฟน ๆ โมอาน่าและคนชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน เตรียมจองตั๋วไปชมความสนุกที่มาพร้อมภาพสวยและเพลงเพราะกันได้เลยสุดท้ายเมื่อถามถึงความภาคภูมิใจในผลงานชิ้นล่าสุด ธิดาบอกว่า “เมื่อก่อนภาพยนตร์แอนิเมชันอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเท่าไรนัก พอกลับบ้านไปเล่าให้เพื่อน ๆ หรือครอบครัวฟังว่าเราทำงานอะไร พวกเขาจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่จากนี้ไปหลังจาก Moana 2 เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ คิดว่าทุกคนจะต้องบอก ‘อ๋อ... สุดยอด...’ พร้อมกับยกนิ้วให้กับผลงานที่เรามีส่วนร่วม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความภูมิใจมาก ๆ สำหรับเราที่มาถึงจุดนี้ได้” Layout Artist คนไทยเพียงหนึ่งเดียวใน “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2”ทิ้งท้าย โดยผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน Disney Entertainment บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกดีใจเสมอที่ได้เห็นนักสร้างสรรค์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนร่วมในแอนิมิชันเรื่องเยี่ยมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแอนิเมชันสุดคลาสสิกของดิสนีย์ และครั้งนี้ก็หวังว่าแฟน ๆ ดิสนีย์ในประเทศไทยจะรู้สึกภูมิใจที่เห็นนักสร้างสรรค์ชาวไทยอย่าง ธิดา - ถิรดา กังวานเกียรติชัย ได้ร่วมบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยข้ามทะเลอันไกลโพ้นของโมอาน่าและมาวอิใน Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2 ซึ่งเราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเล่าเรื่อง นักสร้างแอนิเมชัน และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในประเทศไทย ให้มุ่งมั่นในอาชีพด้านแอนิเมชันมากขึ้นด้วย”ตั้งตารออีกไม่นาน ไปร่วมชื่นชมผลงานของLayout Artist คนไทยใน Disney พร้อมออกเรือร่วมผจญภัยสู่มหาสมุทรแห่งใหม่ไปพร้อมกันกับโมอาน่าและเหล่าลูกเรือใน “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” วันพุธที่ 4 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ สนุกกับการผจญภัยของโมอาน่าและเหล่าลูกเรือของเธอเร็วขึ้น เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) ได้เปิดฉายรอบพิเศษ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถ้ารอไม่ไหวไปชม “Disney’s Moana 2 โมอาน่า 2” รอบพิเศษก่อนใครได้ในโรงภาพยนตร์