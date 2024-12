WeTV Original ทำถึง!! เปิดตัว 5 ซีรีส์วายสุดปังต้อนรับปี 2568 ฟินกันยาวๆ ตั้งแต่ต้นปี!

สายวายเตรียมเฮ! WeTV ขยันเสิร์ฟความฟินไม่มีหยุด ล่าสุดประกาศเปิดตัว 5 ซีรีส์วายไทยเรื่องใหม่ ที่พร้อมจะทำให้ใจละลายตลอดปี 2568 บอกเลยงานนี้ไม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะอัดแน่นด้วยดราม่า ความรัก และเคมีจิ้นกระจาย ยังได้โปรดักชันระดับโลกและทีมนักแสดงตัวท็อปมาร่วมแสดง แถมเป้าหมายคือผลักดัน Soft Power ไทยให้โลกรู้จักอีกด้วย ไปค่ะ! มาดูกันว่าแต่ละเรื่องจะฟินขนาดไหนShine เปิดตัวมาก็ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่นกับการกลับมาของนักแสดงซีรีส์วายระดับอินเตอร์ มาย ภาคภูมิและ อาโป ณัฐวิญญ์ จากค่าย BeOnCloud ที่คราวนี้ขอพาเราย้อนเวลากลับไปในยุค 60 สัมผัสความโรแมนติกท่ามกลางเสรีภาพ อุดมการณ์ และความรักในยุคแห่งความหวัง แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้อง Shine สมชื่อ!Top Form: กอดกันมั้ย นายตัวท็อป โปรเจกต์นี้สายมังงะต้องไม่พลาด! ดัดแปลงจากมังงะวายญี่ปุ่นในตำนาน Dakaichi ที่มียอดขายทะลุ 5 ล้านเล่ม และเคยถูกทำเป็นอนิเมะมาแล้ว คราวนี้ถึงคิวเวอร์ชัน Live Action ฝีมือการผลิตของ WeTV และ Tailai Entertainment นำทีมโดยนักแสดงหน้าใหม่มากความสามารถอย่างสมาร์ท ชิษณุพงศ์ และ บูม รวีวิชญ์ รับรองว่าเคมีมาเต็มMe and Who (โปตัวปลอม) สายวานแฟนตาซี และสาวก DOMUNDI ต้องห้ามพลาดเรื่องนี้! กับคู่ของ บิ๊ก ธนกร และ ปาร์ค อนันตเดช ที่จะพาไปสนุกกับเรื่องราวการสลับร่างสุดวุ่นของสองตัวละคร หลังเกิดอุบัติเหตุจนต้องมาเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่และภารกิจการปลอมตัวเป็นโปตัวปลอม งานนี้นอกจากจะลุ้นสุดตัวแล้ว ยังมีซีนหวานให้ได้จิกหมอนแน่นอน!Knock Out: หมัดน็อกล็อกหัวใจ ซีรีส์คุณภาพจาก Dee Hup House มาเอาใจสายกีฬาและแอคชันกันบ้าง! ซีรีส์นี้ขนเสน่ห์ของมวยไทยมาผสมกับเรื่องราวโรแมนติก-ดราม่า โดยได้ กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ และ ไนซ์ บริพัฒน์สองดาวรุ่งพุ่งแรงมาถ่ายทอดบทบาทสำคัญ ใครชอบซีนบู๊ซึ้งซึมลึกเรื่องนี้ต้องจัด!Love of Silom ปิดท้ายด้วยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ขนเสน่ห์ของย่านสีลมมาให้ฟินกับเรื่องราวของตำรวจหนุ่มและความรักท่ามกลางความท้าทาย นำแสดงโดย อัพภูมิพัฒน์ และ ภูมิ ภูริพันธ์ โปรดักชันจัดเต็มโดย Insight Entertainment และ YYDS Entertainmentเตรียมตัวให้พร้อม! ฟินกันได้เร็วๆ นี้ที่ WeTV บอกเลยว่างานนี้ครบทุกอรรถรส ซีรีส์วายไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!📌 #WeTVOriginal2025 #Shine #TopFormTheSeries #MeAndWho #KnockOut #LoveOfSilom