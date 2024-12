ละคร/ซีรีส์ ไทย คว้ารางวัล Grand Final Winner ในงานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Awards 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์

สำหรับงานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Awards 2024 ปีนี้นั้น เกมรักทรยศ (The Betrayal) ละครไทยที่ดัดแปลงจากซีรีส์อังกฤษ เรื่อง Doctor Foster คว้ารางวัล Grand Final Winner สาขา BEST ADAPTATION OF AN EXISTING FORMAT (NON SCRIPTED) โดยมีคุณ ฐิติ สุทธิกุลพานิช และคุณ วิรดา คุหาวันต์ เป็นผู้ขึ้นรับรางวัล นอกจากนี้ยังขอแสดงความยินดีซีรีส์เรื่อง ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียวที่คว้างรางวัล BEST DRAMA SERIES โดยมีคุณ เอกชัย เอื้อครองธรรม เป็นผู้ขึ้นรับรางวัล และนักแสดงหนุ่ม ปิง-กฤตนัน อัญชนานันท์ ยังคว้ารางวัล The Best Dressed Celebrity-Fans Choice จากงานในครั้งนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นกระแสพูดถึงมาก ๆ สำหรับแฟน ๆ ชาวไทย กับงาน Asian Academy Creative Awards 2024 หรือ "AACA2024" ซึ่งจัดขึ้นที่ Singapore’s historic Capitol Theatre ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2567 ที่เพิ่งผ่านมา เพื่อมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์คุณภาพ ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดง และผู้ผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในงานครั้งนี้ประเทศไทยได้มีนักแสดงและทีมงานตบเท้าเข้าร่วมลุ้นรางวัลในการประกาศผลรอบ Grand Final Winner มากมายหลายท่าน เช่น ปิง - กฤตนัน อัญชนานันท์ นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ The Rebound เกมนี้เพื่อนาย (Viu Thailand) , สายรุ้ง - ประภากร ไชยรักษ์ จาก ซีรีส์ The Outing ทริปซ่อนชู้ (Viu Thailand)นอกจากบรรดาเหล่านักแสดงแล้วยังมีทีมงานคนเบื้องหลังเข้าร่วมลุ้นรางวัลอีกมากมายหลายท่าน อาทิ คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม (Executive Producer/Show Runner) จากซีรีส์ ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว, ออฟ-นพณัช ชัยวิมล ผู้กำกับจากซีรีส์ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม , ฐิติ สุทธิกุลพานิชและวิรดา คุหาวันต์ จากละคร เกมรักทรยศ (The Betrayal) และยังมีผู้คนในวงการอีกหลายท่านจากหลากหลายค่ายตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย “Asian Academy Creative Awards 2024”นี้อีกด้วยสำหรับ Viu Original (วิว ออริจินัล) นั้น ปีนี้ได้มีผลงานเข้าชิงรอบไฟนอลจาก ปิง-กฤตนัน อัญชนานันท์ รางวัล BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE จากซีรีส์ The Rebound เกมนี้เพื่อนาย, พงศ์ธร ทองวัฒนา รางวัล BEST CINEMATOGRAPHY (FICTION) จาก Shadow เงา/ล่า/ตาย และ สายรุ้ง-ประภากร ไชยรักษ์ รางวัล BEST ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE จากซีรีส์ The Outing ทริปซ่อนชู้ทางด้านฝั่งของ GMMTV ก็ได้มีผู้เข้ารอบในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นพณัช ชัยวิมล จาก Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม เข้าชิงสาขา BEST DIRECTION (FICTION), เนติ สุวรรณจินดา จากเรื่อง Only Friends เพื่อนต้องห้าม เข้าชิงสาขา Best Editing และนอกจากนี้ตัวซีรีส์เองยังได้เข้าชิงในสาขา BEST PROMO OR TRAILER อีกด้วย , วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ จากภาพยนตร์เรื่อง เธอ ฟอร์ แคช สินเชื่อ..รักแลกเงิน เข้าชิงสาขา BEST FEATURE FILM, พงศ์เศรษฐ์ ลักษมีพงศ์, กิตติศักดิ์ คงคา จากซีรีส์เรื่อง Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม เข้าชิงสาขา BEST SCREENPLAYส่วนทาง Workpoint ในปีนี้ก็ได้เข้าชิงในรอบ Grand Final Winner จากรายการ FACE OFF แฝดคนละฝา เข้าชิงรางวัลสาขา BEST GENERAL ENTERTAINMENT PROGRAMME, รายการ ปัญญา 5 ดาว เข้าชิงรางวัลสาขา BEST NON SCRIPTED ENTERTAINMENT และรายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ เข้าชิงรางวัลในสาขา BEST GAME OR QUIZ PROGRAMMEในส่วนของ Channel 3 Thailand โดย บริษัท Juve9 ในปีนี้ได้เข้าชิงในรอบไฟนอลจากละครเรื่อง เกมรักทรยศ (The Betrayal) ละครที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์อังกฤษชื่อดังเรื่อง Doctor Foster ได้เข้าชิงรางวัลในสาขา BEST ADAPTATION OF AN EXISTING FORMAT (NON SCRIPTED)มาถึงทางค่าย GMM Studios International และ Netflix ก็ได้ส่งซีรีส์เรื่อง ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว เข้าชิงรางวัลในสาขา BEST DRAMA SERIESและนอกจากนี้ยังมีผลงานจากอีกหลายสังกัดที่ได้เข้าชิงรางวัลในรอบ Grand Final Winner ในงานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Awards 2024 ครั้งนี้อีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในปีนี้ต้องยกให้ ปิง-กฤตนัน อัญชนานันท์, สายรุ้ง-ประภากร ไชยรักษ์ , แอนนี่ - เฌออัณณ์ ฤชวีชุติชัยยุทธ์ และ แม็กซ์ ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ ที่ได้เป็นตัวแทนร่วมเดิน Red Carpet และขึ้นเชิญรางวัล เฉิดฉายบนเวทีนานาชาติ ประกาศผลรางวัลสำคัญบนเวที “Asian Academy Creative Awards 2024” อีกด้วยโดยการเข้าร่วมงานของทีมงานและนักแสดงไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ ,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , กระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA-Thailand Creative Culture Agency