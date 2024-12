การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 และการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ รายการ 3rd Queen’s Cup Jump Rope Thailand Open 2024

การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 จัดโดยโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ ภายใต้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในฐานะเจ้าภาพร่วม ณ อาคารยิมเนเซียม (เสรีไตรรัตน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2567 โดยมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชน ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และทีมสโมสร โรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 600 คน ซึ่งในปีนี้ ทีมโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปครองในฐานะทีมที่มีคะแนนชนะเลิศสูงสุดในทุกรายการพร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ รายการ 3rd Queen’s Cup Jump Rope Thailand Open 2024 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 เป็นการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ป (กระโดดเชือก) ที่มีนักกีฬาจากสโมสรต่างประเทศเข้าร่วม โดยในปีนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศจีน, ประเทศจีน (ฮ่องกง), ประเทศมาเลเซีย, ประเทศคาซัคสถาน, และประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาต่างชาติกว่า 200 คนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประเภทคะแนนรวมสูงสุดในทุกรายการตกเป็นของประเทศไทยกีฬากระโดดเชือกสากล หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “จัมพ์โร้ป” (Jump Rope) ถือได้ว่าเป็นกีฬาน้องใหม่ล่าสุดของโลก และของประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว จากมติที่ประชุมของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (Global Association of International Sports Federations) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “GAISF” ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับรองให้การเล่นกระโดดเชือกสากล (หรือจัมพ์โร้ป) กลายเป็นประเภทกีฬาชนิดใหม่ และให้มีสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ (International Jump Rope Union) หรือ “IJRU” เป็นองค์กรหลักของกีฬาชนิดนี้ ซึ่งในปีถัดมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็ได้รับรองให้หรือ “TJR” เป็นองค์กรผู้ทําหน้าทึ่ควบคุมและกํากับดูแลกีฬากระโดดเชือกสากลในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาชนิดนี้หากพูดถึงการเล่นกระโดดเชือกในประเทศไทยนั้น มีการเล่นมาตั้งแต่โบราณ เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถเล่นได้ง่าย สะดวกสบาย ใช้อุปกรณ์เพียงแค่เชือกกระโดดหนึ่งเส้น และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จํากัดอายุ หรือสถานที่ เป็นรูปแบบของสันทนาการเพื่อความสนุก ผ่อนคลาย และการออกกําลังกายอีกทางหนึ่ง และหากจะกล่าวถึงการกระโดดเชือกแล้ว อีกองค์กรหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี คือและได้รับพระมหากรุณาพระราชทานถ้วยรางวัลในการจัดแข่งขันต่อมาภายหลังสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทยได้ทําความร่วมมือกับทางมูลนิธิฯ จัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อต่อยอดให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกําลังกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก และกล้ามเนื้อหัวใจ และยังสามารถฝึกฝนทักษะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติตัวแทนประเทศไทยในอนาคตได้ สำหรับการแข่งขันฯ นี้ถือเป็นรายการแข่งขันทางกีฬาที่มีถ้วยพระราชทานมากที่สุดในประเทศไทย (41 ถ้วยฯ) และในอีกทางหนึ่งก็เป็นรายการ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” เพียงรายการเดียวในวงการของกีฬากระโดดเชือกสากล เพื่อทําหน้าที่เฟ้นหาและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจัมพ์โร้ปทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันทั้งในระดับโลก ระดับทวีป รวมถึงระดับประเทศด้วยนอกจากนี้ ทางสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทยยังได้จัดให้มีการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มเติม ในรายการ “Queen’s Cup Jump Rope Thailand Opens” ควบคู่กับการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งได้รับความนิยมสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนักกีฬาจากหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมในการแข่งขันในแต่ละปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติให้มูลนิธิฯ ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังให้แก่ เด็กและเยาวชน โดยตั้งเป็นโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” เริ่มก่อตั้งโครงการในเดือนมกราคม ปี 2547 ได้แต่งตั้งให้ พลเอกนายแพทย์ ประวิชช์ ตันประเสริฐ เป็นประธานโครงการฯ คนแรกปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานโครงการฯ คือ นางนพมาศ ไวยรัชพานิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะสมรรถภาพด้านระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมกระโดดเชือกอย่างจริงจังและต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ​ปัจจุบัน โครงการกระโดดเชือกฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดอบรมกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน, การแข่งขันกระโดดเชือกระดับภาค, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ และการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน โดยปัจจุบันเป็นการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 14 ประจำปี 2566สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย อักษรย่อว่า “จรท.” เป็นสมาคมกีฬาทั่วไป ภายใต้สังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันมี ดร.ณัชพล ตันเจริญ เป็นนายกสมาคม และดร.อังคณา หิรัญพฤกษ์ เป็นเลขาธิการสมาคม ปัจจุบันสมาคมฯ อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอใช้คำว่าสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย”นอกจากนี้ สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย ยังเป็นสมาชิกประเภทถาวร (Full Member) ของสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ (International Jump Rope Union : IJRU) ซึ่งรับรองโดย Global Association of International Sports Federations หรือ GAISF และ Alliance of Independent Recognized Members of Sports หรือ AIMS และของเป็นสมาชิประเภทถาวร (Full Member) ของสมาพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปเอเชีย (Asian Jump Rope Union : AJRU)​ซึ่งในปี 2566 นี้ที่ผ่านมานี้ ทางสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ (IJRU) ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ป “ชิงแชมป์โลก” ขึ้น ภายใต้ชื่อรายการว่า “IJRU 2023 World Jump Rope Championships” ณ เมืองโคโรลาโด้สปริงค์ มลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16 ถึง 23 กรกฎาคม 2566 โดยทางสมาคมฯ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาจัมพ์โร้ปทีมชาติ ไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวพีรชยา พลับพลา และนางสาวพีรญา พลับพลา ที่สามารถคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกด้วยคะแนนสูงสุด จากการแข่งขันรายการ Wheel Pairs Freestyle (WHPF), ประเภท Female 12-15 Yrs, Junior World Championship (JWC)ติดต่อประสานงานดร.อังคณา หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมโทร : 084-066-0101อีเมล : th.jumprope@gmail.com ไอดี : @jrthailandเฟซบุ๊กของสมาคมฯ : www.facebook.com/jumpropeTH (Thai Jump Rope)