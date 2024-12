ProDerma คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง พร้อมเขย่าวงการรักษาสิวด้วยโปรแกรม AviClear

เราเปิดดำเนินการมากว่า 14 ปี หลังจากเรียนจบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ University of Miami และได้รับประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับเลเซอร์และการผ่าตัดจากสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงตั้งใจนำความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการความงามของทั้งจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มาก่อตั้งคลินิกโดยวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ได้มุ่งเน้นในการขยายสาขา หรือแสวงหาผลกำไร แต่เราต้องการทำคลินิก ที่ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญจริง และไม่ได้ดูแลเฉพาะความงามแต่ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยเพราะเราเชื่อว่าการจะวินิจฉัยหรือรักษาได้ดีจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานต่าง ๆอย่างดี โดยเราหวังว่าจะสามารถเป็นคลินิกที่พึ่งพาได้ สำหรับคนไข้ที่คิดถึงการรักษาหรือการดูแลเกี่ยวกับผิวหนัง และคนไข้สามารถมาปรึกษาเราได้อย่างมั่นใจตลอดเวลา 14 ปีที่ผ่านมาเป็นความภูมิใจของ ProDerma คลินิกเฉพาะทางผิวหนังอย่างมาก เนื่องจากเรายังคงรักษามาตรฐานที่ตั้งไว้ตั้งแต่วันแรกจวบจนถึงปัจจุบัน และถึงแม้เราจะเป็นคลินิกเล็ก ๆ เพียงสาขาเดียว แต่เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังถึง 6 ท่าน มีนวัตกรรมเลเซอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสูงสุดทางการแพทย์กว่า 20 เครื่อง ตลอดจนเรายังมีการฉีดทั้งสารเติมเต็ม หรือสารกระตุ้นฟื้นฟูผิวและลดเลือนริ้วรอยโดยเราอาจจะไม่ได้เลือกทุกนวัตกรรมที่เข้ามา เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมต่าง ๆมากมาย แต่สิ่งที่เราจะนำมาใช้ในคลินิกนั้นต้องผ่านการพิสูจน์และการรับรองมาตรฐาน เพราะเราเชื่อมั่นว่าความสวยหรือการรักษาที่ถูกต้องต้องไม่ใช่เพียงแค่สวยในวันนี้ แต่ต้องมีความปลอดภัยในระยะยาวอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกเทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุดอย่าง AviClear ที่ผลิตโดย บริษัท Cutera, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาดูแลคนไข้ของเรา โดยมีนายประพันธ์ศักดิ์ กิตติโรจน์โยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ของบริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN) ผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า 39 ปี เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องAviClear เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะ มีความยาวคลื่น 1726 nm ที่สามารถทำการรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับความรุนแรง โดยเลือกจับเป้าหมายบริเวณต่อมไขมัน (Sebaceous Glands) อีกทั้งได้รับการรับรองจากทั้ง US FDA, Health Canada และThai FDA ที่สำคัญ คือ การรักษาด้วย AviClearรวดเร็วโดยใช้เวลาทำการรักษาเพียง 30 นาที จำนวน 3 ครั้ง แต่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนาน รวมถึงมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AviCool™ ช่วยปกป้องผิวจากความร้อน ทำให้รู้สึกสบายผิวระหว่างทำการรักษา เหมาะกับ Life Style ของคนไทยในปัจจุบันอีกด้วย เพราะทั้งรวดเร็วและสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ทันที ไม่ต้องพักฟื้นทีมแพทย์ ProDerma คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง เผยว่า “เราจะให้การรักษาที่ถูกต้องมีมาตรฐาน รวมถึงเลือกใช้แต่นวัตกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน US FDA และมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเท่านั้น AviClear เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้กับคนไข้ที่มีปัญหาสิวกังวลใจ”ติดตามสาระความรู้และข่าวความเคลื่อนไหวด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ : https://prodermaclinics.com/