“DAY6” จัดเต็มกว่า 30 เพลงฮิตกับคอนเสิร์ตในรอบ 5 ปี ”DAY6 3RD WORLD TOUR in BANGKOK“

ช่วงเวลาแห่งความสุขกว่า 3 ชั่วโมงเริ่มต้นด้วย‘Best Part’, ‘Better Better’, ‘Healer’ ที่ปลุกความตื่นเต้นก่อนปิดท้ายพาร์ทแรกด้วย ‘Time of Our Life’ เพลงชาติปลุกใจประจำแฟนด้อมที่ชวนให้แฟนๆ ในโซนบัตรยืนเริ่มกระโดดอย่างเมามันส์ ต่อด้วย ‘She Smiled’, ‘How to love’, ‘Pouring’, ‘Say Wow’ ที่ชวนให้โยกหัวเบาๆ ก่อนจะเปลี่ยนมู้ดไปเศร้าให้สุดกับเพลงบัลลาดสุดฮิตอย่าง ‘You Were Beautiful’ (หรือที่แฟนๆ คุ้นเคยกันในชื่อ ‘เยปอซอ’), ‘I Loved You’, ‘Letting Go’

และ‘Congratulations’ เบรกมาชวนแฟนๆ รับบทนักร้องนำกันอีก 2-3 เพลง แล้วไปต่อในอีกพาร์ทเพลงเศร้าให้สมฉายาเจ้าพ่อเพลงอกหัก แต่เปลี่ยนมู้ดมาเป็นสไตล์ร็อค กับ ‘How Can I Say’, ‘I Wait’, ‘Love Me or Leave Me’ และ ‘Shoot Me’ แล้วเปิดพาร์ทใหม่ด้วยเพลงที่เป็นตัวแทนของการเติบโตและซ่อมแซมหัวใจอย่าง ‘Monster’, ‘Zombie’, ‘Melt Down’, ‘HAPPY’ และ ‘Wish’