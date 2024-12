“นานะ” ออกเดต “แชจองซอก” พระเอกเอ็มวี ลือเคยคบ “ฮันโซฮี”

ทำเอาสื่อเกาหลีพากันจับตามองทีเดียวสำหรับความรักครั้งใหม่ของ “นานะ” อดีตสมาชิกวง After School ที่ล่าสุดมีรายงานจาก Sports Kyunghyang ของเกาหลีใต้ระบุว่า ตอนนี้ นานะ กำลังซุ่มออกเดตกับ “แชจองซอก” นายแบบหนุ่ม หลังเห็นควงกันไปเที่ยว บาหลี ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่เพื่อนของฝ่ายชายก็ตามอินสตาแกรมของ “นานะ” ด้วยนอกจากนั้นในเดือน ต.ค. ทั้งคู่ก็ยังออกอีเวนต์ด้วยกัน ทำให้ข่าวลือสะพัดกว่าเดิมจากข่าวลือดังกล่าวทางต้นสังกัดของ นานะ ได้ออกมาระบุว่า “มันเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันได้เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของนักแสดง“ส่วนทางต้นสังกัดของ แชจองซอก ได้ระบุทำนองเดียวกันว่า ”เป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของนายแบบ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้“นานะ และ แชจองซอก ได้ร่วมงานกันในมิวสิควิดีโอ “Indeed, It Was Love” ของ แบคซียอง ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา การแสดงของทั้งคู่ที่ค่อนข้างใกล้ชิดสนิทสนมกันทำให้ข่าวลือการคบหากันนั้นยิ่งโหมหนักกว่าเดิมเคมีที่เข้ากันมากของทั้งคู่ กลายเป็นหัวข้อถกเถียงให้ชางเน็ตได้พูดถึง ซึ่ง นานะ ได้ออกมาเผยความรู้สึกถึงการถ่ายทำโดยระบุว่า“ฉันพยายามแสดงโดยมีความคิดว่า นี่คือคนที่ฉันรัก คือรักแท้ของฉันค่ะ“นานะ เกิดปี 1991 เข้าวงการมีชื่อเสียงในฐานะสมาชิกวง After School ก่อนจะผันตัวเป็นนางแบบและนักแสดง เมื่อไม่นานนี้เธอก็เพิ่งมีผลงานเรื่อง Mask Girl ทาง Netflixแชจองซอก เกิดปี 1997 เด็กกว่า นานะ 6 ปี และเข้าวงการในฐานะนายแบบ ซึ่งเขาเคยมีข่าวลือว่าออกเดตกับ ฮันโซฮี นางเอกสาวชื่อดังเมื่อปี 2023 โดยทั้งคู่มักมีไอเท็มคู่และเคยมีคนเห็นทั้งคู่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกัน