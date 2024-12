“มิโฮะ นากายามะ” นางเอก Love Letter เสียชีวิต พบศพในบ้านพัก

ตามรายงานระบุว่า นักแสดงดังที่เคยมีผลงานชื่อดังมากมายทั้ง Love Letter ปี 1995 รายการทีวี Mama wa Idol! ปี 1997 และ Kimi no Hitomi ni Koishiteru! ปี 1989 และยังเคยเป็นไอดอลดังในยุค 80s ด้วย ได้เสียชีวิตลงหลังพบร่างของเธอในบ้านพัก โดยผู้ที่พบศพคือพนักงานในบริษัทต้นสังกัดที่เธอทำงาน ก่อนจะนำตัวส่ง รพ. และได้นับการยืนยันจากทาง รพ. ว่าเธอเสียชีวิตแล้ว ส่วนวาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดตามรายงานระบุว่า มิโฮะ นากายามะ มีคิวออกรายการช่วงคริสต์มาสที่โอซากาในวันศุกร์นี้ ( 6 ธ.ค. ) แต่ได้ยกเลิกไปในช่วงเช้าระบุเหตุผลเพียงว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ก่อนจะแจ้งในเวลาต่อมาว่าเสียชีวิตมิโฮะ นากายามะ เกิดปี 1970 เป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า มิโปริน เข้าวงการมาตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี หลังแมวมองทาบทามขณะเดินเล่นอยู่บนถนนใจกลางเมืองโตเกียว เธอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในปี 1985 หลังปล่อยซิงเกิลแรกที่ชื่อว่า “C” กลายเป็นไอดอลที่ได้รับความนิยม และยังได้รับรางวัล Japan Record Award ในฐานะศิลปินหน้าใหม่แห่งปีด้วยในปีต่อมาเพลงของเธอที่ชื่อว่า “Tsuiterune Notterune“ ก็ได้รับเลือกจาก Japan Record Award ว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดแห่งปีด้วยนอกจากนี้ นากายามะ ยังเป็นที่รู้จักจากเพลงฮิต เช่น "Sekaiju no Dare yori Kitto" และ "Toi Machi no Dokoka de..." รวมถึงบทบาทของเธอในรายการทีวีและภาพยนตร์ต่างๆ รวมถึง "Suteki na Kataomoi" (1990) และล่าสุด "W's Tragedy" (2019)สำหรับผลงานการแสดงของเธอ เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Japan Academy Prize ในปี 1998 จากผลงานการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง “Tokyo Biyori”นากายามะ กำลังเตรียมฉลองครบรอบเดบิวต์ 40 ปีของการร้องเพลงในปีหน้าด้วยการทัวร์ทั่วประเทศ โดยเธอได้เคยออกทัวร์ทั่วประเทศเพื่อแสดงผลงานมาแล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหนึ่งวันก่อนเสียชีวิต เธอได้โพสต์ภาพงานศิลปะจากนิทรรศการของ Louise Bourgeois ศิลปินชาวฝรั่งเศส-อเมริกันบน Instagram พร้อมคำบรรยายภาพว่า “ฉันตื้นตันมากนาน 2 วันเลย ฉันสามารถคุยได้แค่กับเพื่อนที่ไปด้วยกันเท่านั้น“