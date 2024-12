“มาวิน-ป้อง“ ชวนคู่รัก “ชิน-ลิลลี่” ฉลองพรีคริสต์มาสติดแกลมกลางเจ้าพระยา Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” ล่องเรือหรู ดื่มด่ำวิวกับเครื่องดื่มเหนือระดับ

ยกให้เป็นหนึ่งในอีเว้นท์ระดับไอคอนนิคเฉลิมฉลองส่งท้ายปี 2567 กับงาน Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” ที่จัดเต็มทุกความแกลมเอาไว้แน่นๆ เพราะนอกจากจะมี 2 หนุ่มหล่ออารมณ์ดีสายปาร์ตี้อย่าง “มาวิน ทวีผล” และ “ป้อง ณวัฒน์” มาร่วมงานแล้ว คู่บ่าวสาวป้ายแดงอย่าง “ชิน ชินวุฒ” และ “ลิลลี่ ภัณฑิลา” ก็ยังมาโชว์หวานให้หลายคนอิจฉา กับครั้งแรกของการสัมผัสประสบการณ์ระดับไอคอนนิคยามค่ำคืนที่เหนือระดับด้วยการล่องเรือสุดหรู Saffron Luxurious Cruise by Banyan Tree เฉลิมฉลองพรีคริสต์มาสและส่งท้ายปี ที่จะพาทุกคนบนเรือดื่มด่ำบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับเครื่องดื่มเหนือระดับ และอาหารจากร้าน Chang Canvas คอลแลปกับร้าน Flat Marble ของเชฟอั้ม-พีชญา สุขวิบูลย์ และร้านสโมสร ร้านอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ปิดท้ายด้วยความสนุกแบบเหนือระดับกับ After Party บนชั้น Rooftop ไปกับ Iconic Showcase Concert ระหว่าง “ก้อง สหรัถ” ฟีเจอร์ริ่งกับ “ตูน บอดี้สแลม เติมสีสันและสร้างความเอนจอยให้ค่ำคืนที่แสนพิเศษมาวิน ทวีผล กล่าวถึงความประทับใจในงานเปิดตัวกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” ว่า “ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในครอบครัวช้าง ตั้งแต่งานเปิดตัวที่เชียงใหม่ และวันนี้ก็ยังได้มางาน Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” พร้อมกันกับเพื่อน ๆ ที่เป็นครอบครัวช้าง ทั้งนิกกี้ แจ็ค ลีซอ โอม-ภวัต และมะปราง-อลิสา บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่สุดพิเศษและประทับใจมาก ๆ ทุกอย่างเรียกว่าหรูหราสมกับการเป็นไอคอนนิคเหนือระดับจริง ๆ สายกิน-ดื่มอย่างผมบอกเลยว่าการได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ กับเซ็ตเมนูที่ร้าน Chang Canvas คอลแลปกับร้าน Flat Marble และร้านสโมสรเนี่ยสุดยอดมาก ๆ แล้วตอนขึ้นไปรับลมชมวิวบน Upper deck ผมถ่ายรูปจนเมมเกลี้ยงเลย วิวสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา อากาศช่วงนี้ก็ดีมาก และยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนบนเรือด้วย Iconic Artists พี่ก้องและพี่ตูน มาร้องเพลงให้ได้ฟังกันอย่างใกล้ชิด เอ็กซ์คลูซีฟมากครับ งานนี้จัดแค่ 7 คืนเท่านั้น ระหว่างคืนวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2567 และก็ได้รับกระแสตอบรับดีมาก บัตรทั้ง 7 คืน Sold Out หมดแล้ว ใครที่พลาดไปปีหน้าต้องรีบจองกันนะครับ อยากให้ทุกคนได้มาเปิดประสบการณ์เหนือระดับแบบนี้ไปด้วยกัน”ป้อง ณวัฒน์ เสริมว่า “ขอบคุณช้างที่ชวนผมมาฉลองพรีคริสต์มาสร่วมกับมาวินน้องรักและเพื่อน ๆ ครอบครัวช้าง ที่งาน Chang Unpasteurized Iconic Experience presents “Unveil the masterpiece” ผมประทับใจและสนุกมากๆ สุดยอดเหนือระดับทั้งเครื่องดื่ม อาหาร บรรยากาศตอนล่องเรือแบบ 360 องศา โดยเฉพาะช่วง After Party เข้าทางผมมากๆ นอกจากจะได้จัดเต็มกับดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ แบบจุใจ เรียกว่าเป็น Iconic Experience ที่เอ็กซ์คลูซีฟและสนุกเกินเบอร์ อย่างคืนเปิดตัวกิจกรรม (วันที่ 3 ธ.ค.) พวกเราก็ได้ใกล้ชิดกับศิลปินระดับ Iconic พี่ก้อง สหรัถ และพี่ตูน บอดี้สแลม ส่วนในคืนอื่น ๆ ก็ยังมีศิลปินระดับตำนานอย่าง “โปเตโต้” และ “ลิปตา” เสริมทัพหมุนเวียนกันมาโชว์อีก เรียกว่าได้รับโมเมนต์ดี ๆ เหมือนได้ชาร์จพลังแบบเต็ม ๆ ถ้าปีต่อไปมีจัดอีกผมมาแน่นอน”ด้าน ชิน ชินวุฒ และ ลิลลี่ ภัณฑิลา บ่าวสาวป้ายแดงคู่ล่าสุดแห่งวงการบันเทิง กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีพิเศษของพวกเรา และยังได้มาฉลองพรีคริสต์มาสที่ติดแกลมสุด ๆ กับ Chang Unpasteurized Iconic Experience บรรยากาศตอนล่องเรือก็สวยมาก คู่เราถ่ายรูปกันไปเยอะมาก ปกติจะเคยเห็นวิวกรุงเทพฯ พวกแลนด์มาร์กสำคัญต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนกลางวัน พอได้มาเห็นวิวตอนกลางคืนในช่วงส่งท้ายปี ทั้ง 2 ริมฝั่งน้ำแสงไฟกระทบพื้นน้ำสวยประทับใจมาก ๆ ชมวิวเพลินมากจนรู้สึกว่าแปปเดียวเอง ขอบคุณกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience ที่ชวนเราทั้งคู่มาร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ อีกอย่าง ตอน After Party ก็ปล่อยจอยกันสุด ๆ อาหารก็อร่อย ได้ทานคู่กับเครื่องดื่มเย็น ๆ รับรองว่าคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอน”ปิดท้ายด้วยศิลปินระดับไอคอนนิค ก้อง สหรัถ กล่าวว่า “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์ระดับไอคอนนิคเฉลิมฉลองส่งท้ายปีกับกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” ให้กับทุกคน ต้องบอกว่าผมและศิลปินคนอื่น ๆ ตั้งใจเลือกเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้รับ Iconic Experience ไปกับ After Party บนดาดฟ้าเรือแบบจัดเต็มไม่แพ้คอนเสิร์ตใหญ่ ๆ หวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความประทับใจกลับไปครับ”ร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับไอคอนนิค ล่องเรือหรูชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ พร้อมดื่มด่ำกับความเย็นฉ่ำเครื่องดื่มเหนือระดับ รวมทั้งสนุกส่งท้ายปีกับ Iconic Artists สุดยอดศิลปินระดับตำนานที่จะหมุนเวียนมาสร้างความสนุก ทั้ง “ตูน บอดี้สแลม” “ก้อง สหรัถ” “โปเตโต้” และ “ลิปตา” ในกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2567 นี้ เพื่อมอบ Iconic Experience ให้กับทุกคน