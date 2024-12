คึกคักต่อเนื่อง! ‘Farm Festival On The Hills 2024’ คืนที่ 2 ศิลปินตัวพ่อยกทัพขึ้นเวที สนุกสุดมันส์ ท่ามกลางลมหนาว ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สนุก สุดมันส์สำหรับเทศกาลคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ Farm Festival On The Hills 2024 ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยในค่ำคืนวันพ่อแห่งชาติ ศิลปินระดับตัวพ่อสายร็อคยกทัพขึ้นเวทีเพียบ ทั้ง Lomosonic, Retrospect, Silly Fools และ Only Monday แต่ละศิลปินขนทั้งเพลงรักและเพลงร็อกมาฝากหนุ่มสาวชาวเหนือแบบไม่มีกั๊ก โดยเฉพาะเพลงร็อก ที่ทำเอาชาวเชียงรายกระโดดตามจังหวะกันอย่างมันส์สุดเหวี่ยงซึ่งนอกจากจะอิ่มความสุขจากคอนเสิร์ตมันส์ๆ บนเวทีแล้ว ยังเติมเต็มความสุขท่ามกลางอากาศสดชื่นเย็นสบายกลางขุนเขา กับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เปิดตัวโซนใหม่ “On The Beach” ที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในเชียงรายที่ลาน Cargo เพลิดเพลินกับโชว์ Open Stage บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำ และอิ่มท้องกับซุ้มอาหารอร่อยชื่อดังกว่า 50 ร้านจากทั่วประเทศ และกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสร้างประสบการณ์ อาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของธรรมชาติ ไร่ชา แปลงดอกไม้, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ และ Zipline ชมวิวมุมสูง 360 องศา สามารถมาร่วมสนุกทั้งเทศกาลคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้ -8 ธันวาคม ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงรายและใครที่ยังลังเล ก็ให้รีบตัดสินใจด่วนๆ เพราะอีก 3 คืนต่อจากนี้ ไลน์อัพศิลปินดีต่อใจไม่ไหว! วันที่ 6 ธ.ค. พบกับ Aof Pongsak, Zeal, จ๊ะ นงมณี, Chamook วันที่ 7 ธ.ค. โยกไปกับ SNOOPKING, POK MINDSET, F.HERO, JSPKK และวันที่ 8 ธ.ค. ส่งท้ายด้วยศิลปิน คณะขวัญใจ, หิน เหล็ก ไฟ, ไววิทย์ และ ปู พงษ์สิทธิ์โดยเทศกาลดนตรี Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 11 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. 2567 ณ ไร่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย สามารถซื้อบัตรเข้างานได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ https://ticket.eventpass.co/t/farmfestonthehill24 หรือช่องทางออฟไลน์ที่จุดบริการร้านค้าสิงห์ปาร์คและร้าน Department of Tea by Singha Park x MF สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Singha Park Chiang Rai (www.facebook.com/SinghaparkChiagRai)