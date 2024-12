มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อดัง “Comma And” จัดงาน “Feel The Wonder” อัพเดทเทรนด์คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดจากเหล่าแบรนด์ไทยดีไซเนอร์มากฝีมือให้คนรักแฟชั่นได้สนุกกับการสร้างสรรค์สไตล์อันโดดเด่น ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ส่งท้ายปี 2024 อย่างมีสไตล์ไปกับ “คอมม่าแอนด์” (Comma And) มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อดังที่ครองใจคนรักแฟชั่นที่งาน Feel The Wonder ให้ทุกคนมาสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองด้วยคอลเลกชั่นใหม่จากหลากหลายแบรนด์ดัง พร้อมด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นลุคสบายๆ ในคอนเซ็ปต์ Holiday Getaway หรือชุดสำหรับสายปาร์ตี้ในคอนเซ็ปต์ Fashion Party ที่ร้าน Comma And ชั้น 1 โซน I เซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในงานยังมีนักแสดงสาวชื่อดัง ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์ มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่น รวมถึงเหล่าดีไซน์เนอร์และเจ้าของแบรนด์ อาทิ จิรภัทร คำวาริห์ จากแบรนด์ REN/, สิรินธรา อเนกพุฒิ จากแบรนด์ The SRT, วัณณ์พสุ แสนบัณฑิตย์ จากแบรนด์ FRI27NOV, ชัชวาล ปัญญาเมธี จากแบรนด์ Gramicci, ดุริยา ศรีดารณพ จากแบรนด์ OMG, สุพรรณี จันระวัฒน์ จากแบรนด์ BLACKDOG BKK และอีกมากมาย ตบเท้าเข้าร่วมงาน“คอมม่าแอนด์” (Comma And) มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อดังที่เป็นจุดหมายของหนุ่มสาวสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ซึ่งคัดสรรแบรนด์ชั้นนำกว่า 70 แบรนด์ ทั้งแฟชั่น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน แกดเจ็ต และสกินแคร์ มาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครันกรรณิการ์ วีระพงษ์ Head of Retail Development กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า “Feel The Wonder ถูกจัดขึ้นเพื่อสะท้อนตัวตนของแบรนด์คอมม่าแอนด์ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งแฟชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งความหลากหลายและความสร้างสรรค์ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกและไม่เหมือนใครในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง จากการคัดสรรแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมากมายที่ตอบโจทย์สไตล์การแต่งตัวในทุกกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาปลายปีนี้ผ่าน 2 คอนเซ็ปต์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่ Holiday Getaway ชุดชิลล์ๆ สำหรับท่องเที่ยว และ Fashion Party ชุดสำหรับสายปาร์ตี้ เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับการช้อปปิ้ง และพร้อมเฉลิมฉลองในสไตล์ที่เป็นตัวเองที่สุด”โดย “คอมม่าแอนด์” (Comma And) ได้สร้างสรรค์ 2 คอนเซ็ปต์ขึ้นมาด้วยกัน ได้แก่ Holiday Getaway เสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับสวมใส่ในวันสบายๆ สำหรับแบรนด์ที่น่าสนใจในคอนเซ็ปต์นี้ อาทิ แบรนด์ My Only Sunshine, OMG, Painkiller, NWL.BKK, FRI27NOV. และอีกมากมายโดย My Only Sunshine ซีซั่นนี้มาพร้อมกับคอลเลกชั่น My Only Sunshine X Nychaa ที่ใช้ชื่อว่า Tuscan Dreams ที่ได้แรงบันดาลใจจากความโดดเด่นของเมือง Tuscany และสถาปัตยกรรมแบบชนบทสไตล์อิตาลี รวมถึงความงดงามของเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่เสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์ที่สามารถเติมเต็มลุคสวยในทุกการเดินทาง ถัดมาที่ OMG กับคอลเลกชั่น Granny Glimpse เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับลุคแคชชวลด้วยโทนสีจัดจ้าน อย่างสีแดงและสีน้ำเงิน รวมถึงดีเทลการทำงานคราฟต์ที่ทำให้ชุดมีลูกเล่นสามารถตอบโจทย์สาวๆได้ทุกสไตล์ แบรนด์ต่อมา Painkiller คอลเลกชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2024 ที่มาในคอนเซ็ปต์ Hilltribe Residency แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างการพำนักบนดอยเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเป็นอัตลักษณ์ที่แฝงไปด้วยเสน่ห์อันน่าทึ่ง นำมาต่อยอดผ่านการออกแบบเสื้อผ้าโดยผสมผสานงานฝีมือของชาวเขาเข้ากับสตรีทแวร์ฉบับคนเมือง ต่อมาที่ NWL.BKK แบรนด์ที่โดดเด่นเรื่องของการผสมผสานความวินเทจเข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยนำเสน่ห์ของเสื้อผ้าวินเทจที่จะมีทั้งสีและเท็กซ์เจอร์อันเป็นเอกลักษณ์มาออกแบบใหม่ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้สวมใส่ได้หวนถึงวันวานในอดีต และ FRI27NOV. แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายที่ผสมผสานการแต่งตัวอันไร้ขีดจำกัดและไม่จำกัดเพศเอาไว้ได้อย่างลงตัวสำหรับคอนเซ็ปต์ Fashion Party ให้ทุกคนได้สนุกกับการแต่งตัวส่งท้ายปี จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ PONY STONE, Dry Clean Only, The SRT, BLACKDOG BKK, Leisure Projects, Gramicci และอีกมากมายโดย PONY STONE แบรนด์ไทยที่นำเสนอแฟชั่นที่สะท้อนความมั่นใจจนสร้างชื่อเสียงดังไกลในระดับโลกกับการปลุกกระแสการออกแบบกางเกงยีนส์ในดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ถัดมาที่ Dry Clean Only แบรนด์ที่เต็มไปด้วยความครีเอทีฟสุดเท่ที่หยิบเสื้อเก่ามาดัดแปลงใหม่จนขึ้นแท่นเป็นแบรนด์โปรดของเหล่าคนดัง แบรนด์ต่อมา The SRT ที่มาพร้อมคอลเลกชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2024 ที่ชื่อว่า JOURNEY OF THE MONSTER เป็นคอลเลกชั่นที่แสดงถึงความสนุกสนาน และการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง บอกเล่าผ่านงานดีไซน์ สีสัน และแพทเทิร์นที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกัน ต่อมาที่ BLACKDOG BKK กับไอเท็มที่โดดเด่นด้วยลวดลายและดีไซน์สุดเก๋แบบสาวสมัยใหม่ ที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่ไร้ขีดจำกัด และ Leisure Projects กับคอลเลกชั่นใหม่ที่มาในคอนเซ็ปต์ Dancing under the Moonlight ที่ได้แรงบันดาลใจจากฟูลมูนปาร์ตี้ (Fullmoon Party) ของเกาะพงัน ถ่ายทอดสู่คอลเลกชั่นฤดูหนาวในสไตล์ทรอปิคอล (Tropical Style) และ Gramicci แบรนด์เสื้อผ้าที่ผสมผสานแฟชั่นสไตล์ Urban Outdoor ได้อย่างลงตัวด้านเหล่าดีไซน์เนอร์ยังได้ร่วมเผยเทรนด์มิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้ารับลมหนาวนี้ เริ่มที่ ดีไซน์เนอร์สาว สิรินธรา อเนกพุฒิ จากแบรนด์ The SRT เผยว่า "สำหรับวินเทอร์นี้เป็นช่วงที่สาวๆ จะได้สนุกไปกับการแต่งตัว เลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่แบบมีเลเยอร์หลากหลายสไตล์ ซึ่งเรามองว่าโทนสีและลูกเล่นของชุดก็จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความสดใสในฤดูหนาวนี้ อย่างเสื้อโอเวอร์ไซส์แจ็กเก็ตเพิ่มกิมมิคแต่งด้วยตุ๊กตามอนส์เตอร์ขนไหมพรมให้ลุคที่ดูขี้เล่นซุกซน มิกซ์แอนด์แมทช์กับกางเกงยีนส์ขายาวหรือขาสั้น ให้ลุคที่ดูแคชชวลเหมาะกับวันท่องเที่ยวในวันสบายๆ ส่วนลุควันทำงานก็สามารถเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตทรงโอเวอร์ไซส์แมทช์กับกางเกงขายาวให้ลุคที่ดูคล่องตัว หรือหากต้องการความเป็นทางการก็สามารถหยิบเสื้อเบลเซอร์ในเฉดสีเดียวกันกับกางเกงมาสวมทับ ก็จะให้ลุคที่ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเครื่องประดับที่มีดีไซน์โมเดิร์นมาใส่เลเยอร์แบบหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ โชคเกอร์ ต่างหู กำไลข้อมือ รวมถึงแหวน ก็จะช่วยเสริมลุคให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น"ต่อมาที่ ชัชวาล ปัญญาเมธี จากแบรนด์ Gramicci กล่าวว่า “ปัจจุบันเทรนด์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกไปผจญภัยกลางแจ้งแล้ว เพราะเราสามารถเลือกหยิบแต่ละชิ้นมามิกซ์แอนด์แมทช์ในลุคประจำวันได้อย่างลงตัว ส่วนฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนนี้ ไอเท็มที่ไม่ควรพลาดเลยคือเสื้อ Puffer สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในหน้าหนาว เพราะด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย มาในโทนสีเอิร์ธโทนซึ่งแมทช์ได้กับทุกลุค แต่ก็ยังไม่ทิ้งคุณภาพในการให้ความอบอุ่น และอีกไอเท็มที่มาแรงคือเสื้อทีเชิ้ตสี Pigment Dye ซึ่งเทรนด์ของเสื้อผ้าสไตล์วินเทจกำลังกลับมาในซีซั่นนี้ ซึ่งเสื้อทีเชิ้ตสี Pigment Dye จะให้ลุคที่ดูออกแนววินเทจมากขึ้น และสีนี้ก็เป็นสีที่สามารถใส่ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับคนที่ชื่นชอบลุคสตรีท มิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายในชีวิตประจำวัน”นอกจากนี้แสดงสาวชื่อดัง ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์ ยังได้ร่วมแนะนำเคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมทช์ในสไตล์ที่ชื่นชอบ พร้อมเผยไอเท็มที่ไม่ควรพลาดสำหรับวินเทอร์ซีซั่นนี้ว่า "ส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบการมิกซ์แอนด์แมทช์แต่งตัวได้หลากหลายสไตล์ ชอบที่จะค้นหาเปลี่ยนลุคตนเองอยู่บ่อยๆ อย่างตอนนี้ก็จะชอบแนวการแต่งตัวที่มีกลิ่นอายความเป็นวินเทจหน่อย เพราะรู้สึกสนุกที่ได้มิกซ์แอนด์แมทช์ อย่างลุคในวันนี้ก็เลือกที่จะหยิบเป็นเสื้อ เบลาส์แขนพองแมทช์กับกางเกงขาสั้นแต่งระบายผ้าลูกไม้ ให้ความน่ารักสดใส พร้อมสวมเป็นรองเท้าบูทยาวคู่กับถุงเท้ายาวสีขาว ให้ลุคสไตล์วินเทจที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ส่วนหน้าหนาวนี้คิดว่าการแต่งตัวแนวเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยจะหยิบเป็นเสื้อคาร์ดิแกนมาแมทช์กับเสื้อกั๊กไหมพรม พร้อมหยิบผ้าพันคอลายสวยมาเพิ่มความสนุกให้กับลุครับหนาวนี้ และไอเท็มที่ขาดไม่ได้สำหรับซีซั่นนี้ แน่นอนว่าต้องเป็นเสื้อคาร์ดิแกน ที่เราจะมีเก็บไว้หลายสี ซึ่งจะเป็นเบสิกคัลเลอร์ที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์เข้ากับชุดสีอื่นๆ ได้ง่าย อย่างสีดำ สีเทา สีครีม และสีแดง ซึ่งเราจะเน้นเลเซอร์สวมทับกับเสื้อตัวอื่นๆ เพื่อเติมเต็มลุคให้ดูสวยโดดเด่นมากขึ้นด้วย"ร่วมอัพเดทเทรนด์ประจำซีซั่นแห่งความสุขส่งท้ายปีได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Comma And ชั้น 1 โซน I เซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นได้ทาง Facebook: Comma And และ Instagram: commaand.th