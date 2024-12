ลินด์ซีย์ โลฮาน คืนร่างทอง! กลับมางามหลังเลิกยาเสพติดขาด

โลฮานเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยเสน่ห์และความสดใสที่ทำให้เธอคว้าหัวใจแฟนๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเด่นในภาพยนตร์ Mean Girls (2004) ซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงสาวดาวรุ่งที่มีเสน่ห์ในวงการหนังรอมคอมความสำเร็จในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้โลฮานต้องเผชิญกับด้านมืดของชื่อเสียง เธอตกเป็นข่าวฉาวเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และเสพยา การประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกองถ่าย และการขาดความรับผิดชอบ เช่น มาสายหรือไม่ปรากฏตัวตามตารางงาน ซึ่งส่งผลให้เธอได้รับฉายาว่า "สาวเกเรแห่งฮอลลีวูด"หนึ่งในเหตุการณ์ฉาวที่สุดคือการขโมยสร้อยคอมูลค่า 2,500 ดอลลาร์ในปี 2011 ซึ่งนำไปสู่การคุมประพฤติ การติดคุก และการทำงานบริการสังคม ชื่อเสียงของเธอยิ่งดิ่งลงจากเหตุการณ์ในไนต์คลับ ข่าวลือการตั้งครรภ์ปลอม และการใช้สารเสพติดเมื่อเข้าสู่วัย 30 โลฮานเริ่มไตร่ตรองถึงชีวิตในอดีต เธอแสดงความเสียใจต่อพฤติกรรมที่ผ่านมาและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ โลฮานยังแสดงความสนใจที่จะรับบท "แอเรียล" ในเวอร์ชันคนแสดงของ The Little Mermaid ของดิสนีย์ในปี 2021 เธอประกาศหมั้นกับบาเดอร์ ชัมมัส รองประธาน Credit Suisse และแต่งงานกันในเดือนเมษายน 2022 ทั้งคู่ต้อนรับลูกชายคนแรกในเดือนกรกฎาคม 2023หลังคลอดลูก โลฮานได้แบ่งปันการเดินทางหลังการตั้งครรภ์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมโพสต์ภาพอวดหุ่นของเธอ และเขียนข้อความว่า “ฉันภูมิใจในร่างกายนี้ที่สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ระหว่างการตั้งครรภ์และการฟื้นฟูได้ การมีลูกคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”ล่าสุด เธอปรากฏตัวในงานฉายภาพยนตร์คริสต์มาสของ Netflix เรื่อง Our Little Secret ที่นิวยอร์ก พร้อมกับความสง่างามและเสน่ห์ที่ชวนให้นึกถึงยุครุ่งโรจน์ในฐานะราชินีรอมคอม