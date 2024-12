“หมอเน๋ง” พร้อม ASICS เปิดตัว ASICS NEW CONCEPT STORE สาขาใหม่ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมเปิดตัวรองเท้ายอดฮิต NOVABLAST 5 รุ่นใหม่ล่าสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเป็นที่แรก

ASICS (เอสิคซ์) แบรนด์รองเท้า และเสื้อผ้ากีฬาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดความสำเร็จในประเทศไทยด้วยการเปิดตัว ASICS NEW CONCEPT STORE แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในพื้นที่กว่า 189 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 2 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาหลักของแบรนด์ “Sound Mind, Sound Body” ที่มุ่งส่งเสริมผลดีของการออกกำลังกายที่มีต่อจิตใจ ผสานเข้ากับการนำสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นมาปรับเข้ากับการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายและเข้าถึงได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ ASICS เพื่อมอบประสบการณ์ที่พิเศษที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนนายตฤณ ธนากิตติวรา ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอสิคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “ASICS NEW CONCEPT STORE เป็นอีกก้าวสำคัญในการเติบโตของ ASICS ที่นอกจากจะเป็นการขยายสาขามาที่ช้อปปิ้งแลนด์มาร์คสำคัญในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออกอย่างเมกาบางนาแล้วยังเป็นการนำคอนเซปต์ใหม่มาปรับใช้ในการออกแบบร้านด้วย และจุดเด่นที่สำคัญของร้านนี้คือการรวบรวมสินค้าของ ASICS ไว้ครบทุกหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรองเท้าวิ่ง (Performance Running) กลุ่มกีฬาประเภทคอร์ทและกีฬาในร่ม (Core Performance Sport) ทั้งกีฬาเทนนิส แบดมินตัน และวอลเลย์บอล รวมไปถึงกลุ่มสปอร์ตสไตล์ (SportStyle) ที่มีทั้งสนีกเกอร์และเสื้อผ้าแฟชั่น เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเราในการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์และเข้าถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายและจิตใจของเราไปพร้อมกัน”นอกจากนี้ภายในงาน ASICS ได้เปิดตัวและวางจำหน่ายรองเท้า NOVABLAST™ 5 เป็นที่แรกในประเทศไทย โดยรองเท้ารุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีโฟม FF BLAST™ MAX รุ่นใหม่ ที่ช่วยซัพพอร์ตการลงเท้า ลดแรงกระแทกเวลาวิ่ง และคุณสมบัติด้านการตอบสนองที่ดี ด้วยพื้นรองเท้าชั้นนอกที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความเด้งและการดีดตัวของแทรมโพลีน อันเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าซีรีส์ NOVABLAST™ และด้วยน้ำหนักเพียง 255 กรัมในรุ่นผู้ชาย และ 225 กรัม สำหรับรุ่นผู้หญิง พร้อมอัปเปอร์ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ดี ช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายเท้า ออกวิ่งได้อย่างสนุกและมั่นใจมากขึ้น แม้ว่าในครั้งนี้จะมาพร้อมดีไซน์และสีสันใหม่ แต่ยังคงสานต่อเป้าหมายของแบรนด์ในด้านความยั่งยืน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตรองเท้า มีการใช้วัสดุรีไซเคิล และยังคงคอนเซปต์ด้านการสวมใส่สบายเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ได้ในทุกวันไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการเปิดตัว ASICS NEW CONCEPT STORE ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณเน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล Brand Ambassador จาก ASICS ประเทศไทย ร่วมด้วย 3 นักแสดงชื่อดัง คุณฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, คุณแพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค คุณน๊อต-ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม และคุณพลอย-คุณามาศ พรประทานเวช และทีมนักกีฬา ASICS ประเทศไทย ที่ได้มาร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันแบบใกล้ชิด พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายแวดวงตบเท้ามาร่วมสร้างสีสันและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานด้วยกันและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ทาง ASICS ยังเตรียมมอบประสบการณ์และดีลสุดพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิก OneASICSTMTM ทุกคนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ ASICS NEW CONCEPT STORE สาขาเมกาบางนา ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2567 ไว้มากมาย อาทิเช่น• สร้างสไตล์ในแบบคุณกับ Shoes Charm Decoration เมื่อซื้อรองเท้า ASICS SportStyle รุ่นใดก็ได้ รับสิทธิ์ร่วม Workshop ตกแต่งรองเท้า ฟรี! เพิ่มเอกลักษณ์และความพิเศษให้รองเท้าคู่โปรดของคุณในแบบที่ไม่ซ้ำใคร• DIY กระเป๋าสุดเก๋กับ Tote Bag Customization ช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรีกระเป๋าผ้าลาย ASICS พร้อมสเตชัน DIY ในร้าน ให้คุณเลือกแผ่นป้ายตกแต่งกระเป๋าในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ• ลูกค้าทุกคนที่แวะมาที่ร้านสามารถถ่ายภาพที่ระลึกสุดชิคและเก็บความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับ ASICS ที่ Photobooth ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย• แค่ซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร้านสาขาใหม่นี้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย• ดีลสุดคุ้มเพื่อแฟน ๆ และสมาชิก OneASICSTM พิเศษ! รับส่วนลดทันที 15% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ* พร้อมมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ ASICS NEW CONCEPT STORE สาขาเมกาบางนา ชั้น 2 ไปพร้อมกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เพียงสมัครสมาชิก OneASICSTM ( https://www.asics.com/th/en-th/mk/oneasicsth ) วันนี้ รับส่วนลดทันที 15% สำหรับการซื้อสินค้าครั้งแรก* ที่ ASICS.COM (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)ASICS NEW CONCEPT STORE พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 2ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASICS ได้ที่:Website: ASICS.COMLINE Official: @ASICSTHFacebook: ASICS และ ASICS SPORTSTYLE_THInstagram: @ASICSTH และ @ASICS_SPORTSTYLE_THหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากทาง ASICS Running Club Thailand ได้ที่Facebook: ASICS Running Club Thailand*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด#ASICSTH #ASICSSPORTSTYLETH #SoundMindSoundBody #ASICSNEWCONCEPTSTORE #NOVABLAST5 #MEGABANGNA