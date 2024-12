ครั้งแรกกับการเปิดตัว ACCESS BANGKOK Art Fair ที่ไอคอนสยาม งานอาร์ตที่ผสานศิลปะ เทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

งานแสดงศิลปะนานาชาติครั้งแรกของไทย เปิดตัวที่ The Pinnacle Hall ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2567 จัดโดย ARTMEETSLIFE (AML) และ ARTUE จากเกาหลี โดยผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดงานแสดงศิลปะของผู้จัดงานเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัยของ ARTUE นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลี ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสใหม่ๆ ในระดับโลกให้กับแกลเลอรีเกาหลี ACCESS BANGKOK จะเป็นงานแสดงศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่ผสานประสบการณ์ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้นักสะสมสามารถมีส่วนร่วมได้จากทุกมุมโลก ด้วยการตระหนักถึงศักยภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต AML และ ARTUE ได้เลือกกรุงเทพ โดยมีไอคอนสยาม เดสติเนชั่นระดับโลกเป็นสถานที่จัดงานแสดงศิลปะครั้งแรก เพื่อสร้างเครือข่ายทางศิลปะใหม่ๆและยกระดับการมีตัวตนของไทยบนเวทีศิลปะระดับโลกACCESS BANGKOK เกิดขึ้นในจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของไทย ในอดีต ภาษีศุลกากรที่สูงและขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อนเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแกลเลอรีระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการล่าสุดถือเป็นจุดเปลี่ยน เนื่องจากคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ร่วมกับคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนส่งเสริมการจัดแสดงงานศิลปะทั่วประเทศ โดยกำลังพิจารณาการลดและยกเว้นภาษี ACCESS BANGKOK สอดคล้องกับแผนริเริ่มเหล่านี้ ส่งสัญญาณการก้าวสู่ยุคใหม่ของการมีส่วนร่วมด้านศิลปะระดับโลกของไทยความร่วมมือผ่านช่องทางดิจิทัลครั้งสำคัญACCESS BANGKOK โดดเด่นด้วยการผสานอย่างลงตัวระหว่างดิจิทัลทวิน (Digital Twin) และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ARTUE สร้างห้องชมผลงาน (Online Viewing Room - OVR) แบบอิมเมอร์ซีฟที่ให้นักสะสมและผู้ชื่นชอบศิลปะทั่วโลกสามารถเลือกชมและซื้อผลงานศิลปะได้ทางออนไลน์ แพลตฟอร์มดิจิทัลนี้เข้าถึงได้แม้หลังจบงานไปแล้ว จึงเป็นงานที่ช่วยเชื่อมต่อผู้จัดแสดงกับผู้ชมทั่วโลกรายชื่อผู้จัดแสดงผลงานและจุดเน้นทางศิลปะACCESS BANGKOK นำเสนอผลงานจากแกลเลอรีที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน 30 แห่ง โดยมี 12 แห่งมาจากเกาหลี 9 แห่งจากกรุงเทพฯ และอีก 9 แห่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ การคัดเลือกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในระดับนานาชาติที่มีต่อตลาดศิลปะในกรุงเทพฯ และนำเสนอการผสมผสานอันมีชีวิตชีวาของศิลปินร่วมสมัย ในครั้งนี้ แกลเลอรีจากเกาหลีมีความโดดเด่นมาก โดยมีแกลเลอรีชั้นนำอย่าง Johyun Gallery และ Gallery2 ผู้มีประสบการณ์จาก Art Basel และ Frieze ตลอดจนแกลเลอรีที่ทรงอิทธิพลในวงการอย่าง ThisWeekendRoom, A-Lounge Contemporary, Baik Art และ Gallery Soso ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ของเกาหลีสู่เวทีโลก ส่วนแกลเลอรีรุ่นใหม่อย่าง CDA, Objecthood และ FFF ก็มาร่วมนำเสนอความแปลกใหม่ให้กับงาน ผู้ชมชาวไทยที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลีอยู่แล้ว จะได้มีโอกาสสัมผัสกับสุดยอดศิลปะร่วมสมัยของเกาหลี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศจากประเทศไทย มีแกลเลอรีชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่ Nova Contemporary, SAC Gallery, Gallery VER และ Warin Lab Contemporary ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศิลปะของประเทศ Bangkok City Gallery จะเพิ่มความพิเศษให้กับงานด้วยมุมหนังสือศิลปะ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากบทบาทของแกลเลอรีแห่งนี้ในฐานะผู้จัดงานหนังสือศิลปะที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพฯ ส่วน Tang Contemporary Art ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยผู้นำในภูมิภาคอย่าง A+ WORKS of ART (กัวลาลัมเปอร์), The Drawing Room (มะนิลา) และ Richard Koh Projects (สิงคโปร์) ช่วยยกระดับการเป็นตัวแทนของภูมิภาคและเพิ่มมิติระดับโลกให้กับงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยการสนับสนุนจากหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชนACCESS BANGKOK ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมชั้นนำของไทย แต่ละแห่งช่วยเพิ่มบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาให้กับงาน Kunsthalle Bangkok จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ VVIP สำหรับนักสะสมรายใหญ่ ในขณะที่ A+ WORKS of ART ต้อนรับผู้จัดแสดงและชุมชนศิลปะท้องถิ่นในค่ำคืนที่คึกคักที่ deCentral Bangkok pop-up ในวันที่ 5 ธันวาคม MOCA Bangkok จะยกระดับประสบการณ์ด้วยงานปาร์ตี้ VIP ในวันที่ 6 ธันวาคม เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ผู้ชื่นชอบศิลปะ และผู้เข้าร่วมงานแฟร์ได้พบปะกัน"พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยยินดีที่ได้สนับสนุนงานแสดงศิลปะนานาชาติครั้งแรกของกรุงเทพฯ ที่รวบรวมและคัดสรรแกลเลอรีไทยและเกาหลีที่มีผลงานโดดเด่นมาไว้ในที่เดียว" คิด-คณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) กล่าว "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดสองนิทรรศการใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ข้ามวัฒนธรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะได้เห็นยุคใหม่ของระบบนิเวศทางศิลปะที่เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่านพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัย"กิจกรรมเหล่านี้เน้นย้ำถึงจิตวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ของ ACCESS BANGKOK ที่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือที่มีชีวิตชีวาสำหรับแกลเลอรี ศิลปิน และสถาบันต่างๆ ในการเชื่อมต่อและส่งเสริมซึ่งกันและกันการจัดกิจกรรมที่มีสีสันการจัดกิจกรรมของ ACCESS BANGKOK ประกอบด้วยงานที่น่าสนใจหลายงาน ในวันที่ 6 ธันวาคม ไอคอนสยามจะจัดเสวนาระหว่างนักออกแบบภายในที่มีชื่อเสียงอย่าง Teo Yang และ CEO ของ ARTUE คือ Bo Young Song เพื่อหาจุดตัดระหว่างศิลปะ การออกแบบ และนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลี โดยสถาปนิกและนักเขียนหนังสือขายดี Hyunjoon Yoo จะบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 3 ธันวาคม กิจกรรมนี้จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้มากขึ้น จะมีการนำชมเป็นภาษาอังกฤษทุกวัน นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเกาหลี โดยเน้นนิทรรศการสำคัญจากแกลเลอรีเกาหลีที่เข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้นักสะสมและผู้รักศิลปะได้ชมศิลปะร่วมสมัยของเกาหลีอย่างใกล้ชิดACCESS BANGKOK ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของวงการศิลปะในกรุงเทพฯ ที่รวมแกลเลอรี ศิลปิน และนักสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอยู่ในงานที่มีความสำคัญอย่างมากครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทยและแกลเลอรีชั้นนำ ACCESS BANGKOK พร้อมที่จะยกระดับสถานะของกรุงเทพฯ ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในตลาดศิลปะระดับโลก"งานแสดงศิลปะนานาชาติในกรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย" จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ ผู้ร่วมก่อตั้ง SAC Gallery กล่าว "งานนี้เปิดตลาดและให้โอกาสผู้ชมในท้องถิ่นได้เข้าถึงศิลปินนานาชาติที่พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น ช่วยอุดช่องว่างที่เคยเกิดขึ้นในระบบนิเวศทางศิลปะของเรา"ด้าน Bo Young Song ซีอีโอของ ARTUE กล่าวว่า "ประเทศไทยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมายและเป็นเจ้าภาพจัดเบียนนาเล่ที่มีชื่อเสียง เรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการนำกรุงเทพฯ เข้าสู่ตลาดศิลปะระดับโลก ฉันหวังว่าโอกาสนี้จะจุดประกายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหมายระหว่างสองประเทศของเรา กรุงเทพฯ มีศักยภาพไม่จำกัด และเช่นเดียวกับที่ Frieze Seoul ได้ช่วยสถาปนาเกาหลีให้เป็นศูนย์กลางศิลปะแห่งเอเชีย เราหวังที่จะได้เห็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในอนาคต"นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพของไอคอนสยามในการเป็น Global Destination ที่พร้อมยกระดับประสบการณ์ศิลปะผ่านแนวคิด ICONSIAM ART & CULTURE ไอคอนสยามจึงพร้อมเดินหน้าสร้างจุดหมายปลายทางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากล ผ่านการนำเสนอศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลาย งาน ACCESS BANGKOK นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการเป็น World Hub of Art & Culture ผ่านการส่งเสริมคอมมูนิตี้ศิลปะครบทุกมิติอย่างแท้จริง”ACCESS BANGKOK 