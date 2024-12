เตรียมพบสุดยอดนักเตะคนใหม่ ขวัญใจผู้เล่น  FC Online ชาวไทย “ป๋อง กพล ทองพลับ“

สำหรับโมเดลในเกมมาพร้อมโมเดลที่สมจริง ถอดแบบมาจากพ่อป๋องตัวจริงทุกกระเบียดนิ้ว พร้อมค่าพลัง Stat จัดเต็ม สมชื่อโมเดลของ “มาราโดน่า”แฟนบอลไทยและแฟนเกม FC Online ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะพ่อป๋อง แจกฟรี! เพียง Login เข้าเกมก็สามารถรับ “พ่อป๋อง” ไปใช้ในทีมได้ทันที ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 11ธันวาคม นี้ เป็นต้นไปนอกจากกิจกรรมแจก “พ่อป๋อง” ฟรี ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เล่นได้สนุกสนานและเพลิดเพลินอีกมากมายในเกม FC Onlineรับ “ป๋อง กพล” +8 ฟรี ในกิจกรรม Football card collection และยังมีการ์ด Collection พิเศษให้ได้สะสมภายในเว็บกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมเป็นต้นไปล็อกอินฉลองคริสมาสต์ ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม รับนักเตะ VOLTA Draft 1 +8 ไปเลยทันทีติดตามข่าวสารกิจกรรม เกม FC Online ได้ที่:Facebook: EA Sports FC Online Thailand Website: https://fconline.garena.in.th/ YouTube: EA SPORTS FC ONLINE THAILAND ###Electronic Arts (NASDAQ: EA) เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านดิจิทัลความบันเทิงแบบโต้ตอบ บริษัทพัฒนาและให้บริการเกม เนื้อหา และบริการออนไลน์สำหรับคอนโซลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา และคอมพิวเตอร์In fiscal year 2021, EA posted GAAP net revenue of $5.6 billion. Headquartered in Redwood City, California, EA is recognized for a portfolio of critically acclaimed, high-quality brands such as EA SPORTS™ EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™ and F1™. More information about EA is available at www.ea.com/news.EA SPORTS, Ultimate Team, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims and Titanfall are trademarks of Electronic Arts Inc. John Madden, NFL, EA SPORTS FC และ F1 เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และใช้โดยได้รับอนุญาตการีนา (Garena) ผู้ให้บริการและผู้พัฒนาเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลก เช่น Free Fire เกมประเภท Mobile Battle Royale ซึ่งการีนาพัฒนาขึ้นเองและได้รับการจัดอันดับจาก data.ai (ชื่อเดิม App Annie) ให้เป็นเกมมือถือที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน ตั้งแต่พ.ศ. 2562 - 2564 และเป็นเกมBattle Royale บนมือถือ ที่มียอดดาวน์โหลดสูงในปี 2565และ 2566Garena ขับเคลื่อนโดยเหล่าเกมเมอร์ไฟแรงและมีความเข้าใจในสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการเป็นพิเศษ ทั้งยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเกมชื่อดังต่างๆ จากพันธมิตรระดับโลก เช่น Arena of Valor และ Call of Duty: Mobile – ในตลาดที่ได้รับการคัดสรรทั่วโลกGarena เป็นผู้นำด้านประสบการณ์ความบันเทิงและโซเชียลผ่านเกมต่างๆ ซึ่งทำให้คอมมิวนิตีสามารถมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ได้ Garena ยังเป็นโฮสต์และผู้จัดอีสปอร์ตชั้นแนวหน้าให้กับอีเวนต์อีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางอีเวนต์Garena เป็นส่วนหนึ่งของ Sea Limited (NYSE:SE) ซึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตระดับโลกชั้นนำสำหรับผู้บริโภค นอกเหนือจาก Garena ธุรกิจหลักอื่นๆ ของ Sea มีทั้ง Shopee ซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซ และ SeaMoney ซึ่งเป็นบริการทางการเงินแบบดิจิทัล ภารกิจของ Sea คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี