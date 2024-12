Snow White กระแสลบต่อเนื่อง! คราวนี้ "กัล กาด็อต" โดนวิจารณ์ยับเทียบ "ชาร์ลิซ เธอรอน" ไม่ติด

หลังจากตัวอย่างภาพยนตร์ Snow White เวอร์ชั่นคนแสดงที่กำกับโดยมาร์ค เว็บบ์ ถูกปล่อยออกมาในวันนี้ ผู้ชมต่างตั้งคำถามถึงฝีมือการแสดงของกัล กาด็อต ที่มารับบทแม่เลี้ยงใจร้าย หลังจากเธอเคยโด่งดังจากการแสดงเป็น Wonder Woman มานาน อย่างไรก็ตาม บทบาทใหม่ครั้งนี้กลับไม่ได้รับคำชมจากผู้ชมเท่าที่ควรหลังตัวอย่างภาพยนตร์ถูกเผยแพร่ออกไป กัล กาด็อต ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม X (ชื่อเดิม Twitter) หลายคนแสดงความไม่พอใจและมองว่าเธอไม่สามารถเทียบกับชาร์ลิซ เธอรอนในบทแม่เลี้ยงใจร้ายจาก Snow White and the Huntsman ได้เลยหนึ่งในความคิดเห็นระบุว่า "ทำไมถึงยังเลือกกัล กาด็อตมาแสดงอีก นักแสดงคนอื่นยังประท้วงอยู่หรือไง?"อีกความคิดเห็นวิจารณ์ทักษะการแสดงของเธอว่า "กัล กาด็อตไม่มีมิติการแสดง ไม่มีพรสวรรค์ ไม่มีเสน่ห์ และไม่มีจรรยาบรรณ แล้วฮอลลีวูดก็ยังพยายามจะทำให้เธอเป็นดาราดัง คุณต้องแย่จริง ๆ ถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้"อีกข้อความระบุว่า "กัล กาด็อตเป็นนักแสดงที่แย่มาก และยิ่งแสดงก็ยิ่งแย่ลงไปอีก ตอนเธอพูดในตัวอย่าง Snow White เธอดูเหมือนจะล้มเหลวตั้งแต่วินาทีแรก และไม่สามารถกลับมาดีได้เลย"ขณะที่บางคนแชร์โปสเตอร์ภาพยนตร์พร้อมเขียนว่า "แค่ในโปสเตอร์กัล กาด็อตก็ดูเหมือนไม่สามารถแสดงได้แล้ว" แต่ก็มีแฟน ๆ บางส่วนออกมาปกป้องการแคสติ้งของเธอในบทนี้Snow White เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีมิวสิคัลของอเมริกา กำกับโดยมาร์ค เว็บบ์ เขียนบทโดยเกรต้า เกอร์วิก และเอริน เครสซิดา วิลสัน เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงที่สร้างจากแอนิเมชั่น Snow White and the Seven Dwarfs ของดิสนีย์ในปี 1937 ซึ่งดัดแปลงจากนิทานของพี่น้องกริมม์ในปี 1812 ภาพยนตร์นำแสดงโดยราเชล เซกลอร์, แอนดรูว์ เบิร์นแนพ และกัล กาด็อต มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 21 มีนาคม 2025