“ฟอร์ด ฐิติพงศ์” ฉลองวันเกิดอายุ 24 ปี กับโชว์สุดยิ่งใหญ่ในงาน “The Fortes Show”

จัดงานฉลองวันเกิดแบบยิ่งใหญ่ จัดเต็มให้กับตัวเองพร้อมกับเหล่าแฟน ๆ ทั้ง ComeFortZon และ BabyFeat ได้ฟินกันตลอดทั้งงาน สำหรับหนุ่มนักแสดงมากความสามารถ “ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย” กับงานฉลองครบรอบอายุ 24 ปี ที่ใช้ชื่อสุดเก๋ว่า “The Fortes Show” งานจัดขึ้นในธีมของละครสัตว์ที่ไม่มีสัตว์จริงๆเลยสักตัว ณ The Mall Lifestore งามวงศ์วานซึ่งงานเริ่มต้นด้วยความตื่นตาตื่นใจกับ VTR เปิดงานและฉากเปิดสุดอลังการ ตามมาด้วยแดนเซอร์และวงดุริยางค์ชุดใหญ่ก่อนจะเปิดตัวเจ้าของงานวันเกิดที่ขึ้นเวทีมาด้วยชุดหล่อจัดเต็ม ซึ่งในงานนี้หนุ่มฟอร์ดทั้งร้อง ทั้งเต้น แบบไม่พักเหนื่อยเลยทีเดียว โดยเริ่มด้วยเพลง We Will Rock You สร้างความเร้าใจและตื่นเต้นให้แฟนๆ ตามติดมาด้วยเพลง Cinderella, สภาวะทิ้งตัว, หวานเย็น, A Little Sweet, A Million Dream และที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั้งฮอลล์ กับเพลง A Whole New World ที่หนุ่มฟอร์ดออกมาโชว์ Aerial Straps Duo ที่แอบซุ่มซ้อมมานานหลายเดือนเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งขึ้นโชว์ร่วมกับ “ครูเล้ง ราชนิกร แก้วดี” Thai Aerial Artist ศิลปินนักกายกรรมโหนผ้าที่มีผลงานระดับโลก ปิดโชว์แบบอลังการไปด้วยเพลง The Greatest Show ซึ่งงานนี้นอกจากโชว์ที่ฟอร์ดเตรียมมาเซอร์ไพรซ์แฟนๆในงานแล้ว หนุ่มฟอร์ดยังถูกเซอร์ไพรซ์กลับด้วยเค้กวันเกิดที่เข็นขึ้นมาบนเวทีด้วยพาร์ทเนอร์สุดซี้อย่าง “พีท วสุธร ชัยจินดา” ทำเอาหนุ่มฟอร์ดยิ้มหน้าบานและแฟนๆ ในฮอลล์กรี๊ดสนั่นไม่หยุด เพราะถือเป็นปีที่ 3 แล้วที่ทั้งคู่ร่วมฉลองงานวันเกิดด้วยกัน และปิดท้ายงานไปด้วย Fan Benefits เรียกได้ว่างานนี้อิ่มเอมไปด้วยความสุขและความประทับใจ#ThisisTheFortesShow #TheFortesShow #FortFTS #ComeFortZon #BabyFeat