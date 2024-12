สี่คู่ฮอต “วินนี่-สตางค์, จิมมี่-ซี, มิ้ลค์-เลิฟ, บุ๋น-เปรม” สาดโมเมนต์ มวลความสุขพุ่ง!! 2 วันรวด!!

มวลความสุขพุ่งปรี๊ดล้นฮอลล์ตลอด 2 วันเต็ม สำหรับงาน “GMMTV FANDAY IN BANGKOK 2024” ที่แฟนๆ ทั้ง 4 ด้อมพร้อมใจมารวมตัวกันแน่นขนัด ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ รับความประทับใจทุกโมเมนต์แบบครบรส จากทัพศิลปิน 4 คู่จิ้นคู่ฮอต “วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์” จัดโดย “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย และรับความฟินไปกับโชว์พิเศษ เกม Moment สนุกๆ พร้อมร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการมอบของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนคลับผู้โชคดี ปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮทัชหรือถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน โดยมี 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ก็อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันนท์” และ “เลโอ โซสเซย์” ร่วมสร้างสีสันความสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข พร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลก ที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่าน “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ได้สัมผัสถึงคลื่นความฟินกระแทกใจ งานนี้แฟนๆ ฟินสลบกลับบ้านไปเลยทีเดียวเปิดสเตจระเบิดความสุขด้วยคู่แรก “วินนี่-สตางค์” ที่ควงคู่จับไมค์ร้องเพลง “เอาเลยไหม (Let’s Try)” และเพลง “มาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเรามั้ย (Saturday Night)” ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สนั่นฮอลล์ ต่อด้วยนั่งพูดคุยถึงโมเมนต์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ รวมทั้งไลฟ์สไตล์ที่แม้จะแตกต่างกันคนละขั้ว แต่ก็ต่างเป็นความพอดีของกันและกัน ได้อย่างลงตัวสุดๆ จากนั้นก็ร่วมเล่นเกม Moment สนุกๆ กับแฟนๆ ก่อนหนุ่ม “วินนี่” จะคว้าไมค์โชว์แร็พเดือดในเพลง “พิง” และหนุ่ม “สตางค์” โชว์เพลง “นาฬิกาตาย” พร้อมจับมือโชว์เพลงคู่ในเพลง “คิดถึงฉันใช่ป่ะ (Missing Me?)” เพลงประกอบซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” ต่อด้วยพูดคุยถึงการทำงาน เบื้องหลังซีรีส์ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันกับช่วง Fan Diary พร้อมประดิษฐ์ของให้แฟนคลับกับกิจกรรมแจกของรางวัลที่ “วินนี่-สตางค์” ตกแต่ง “กล่องดินสอ” อย่างสุดฝีมือ มอบให้แฟนคลับผู้โชคดีได้นำกลับบ้าน จากนั้นทั้งคู่ก็โชว์เมดเล่ย์ในเพลง “ถ้าไม่ใช่ฉัน (No One Else Like Me)” เพลงประกอบซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President”, “รักคู่ขนาน (Multi-Love)” เพลงประกอบซีรีส์ “Our Skyy แฟนผมเป็นประธานนักเรียน”, “ก้อนหินกับดวงดาว (Rock & Star)” เพลงประกอบซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” ต่อด้วยเพลง “คู่ชีวิต” และกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่มาเจอกันในวันนี้ และร่วมสร้างโมเมนต์ความสุขไปด้วยกัน ก่อนปิดโชว์คู่แรกด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขากับเพลง “ขั้วตรงข้าม (OPPOSITE)” สุดอบอุ่นเดินหน้ามอบความสุขให้แฟนๆ อย่างต่อเนื่องกับโชว์ของคู่สอง “จิมมี่-ซี” ที่พกความน่ารัก สาดโมเมนต์อ้อนๆ ไปกับเพลง “แกล้งป่วย (Flirting Syndrome)” ต่อด้วยโชว์เมดเล่ย์เพลงประกอบซีรีส์ “Vice Versa รักสลับโลก” และซีรีส์ “Our Skyy Vice Versa” กับเพลง “เป็นเธอใช่ไหม (Have I Found), มีเพียงเธอ (By My Side), ใครคลั่งรักกว่ากัน (Madly in Love)” จากนั้นก็นั่งทอล์คเกี่ยวกับ Lifestyle และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักกัน ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นไปกับโมเมนต์ของ “จิมมี่-ซี” ที่มีให้กัน ร่วมทั้งร่วมเล่นเกม Moment น่ารักๆ ก่อนที่หนุ่ม “ซี” จะคว้าไมค์เดี่ยวร้องเพลง “วันนี้ปีที่แล้ว” ต่อด้วยหนุ่ม “จิมมี่” โชว์เพลง “จะได้ไม่ลืมกัน” และควงคู่โชว์เพลงประกอบซีรีส์ “Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม” ที่เล่นคู่กันกับเพลง “ภาพสุดท้าย (Last Twilight)” แล้วร่วมพูดคุยเบื้องหลังการทำงานในผลงานซีรีส์ต่างๆ ของทั้งคู่ พร้อมลงมือทำ DIY “หมวกบักเก็ต” ตกแต่งสุดเก๋ มอบให้แฟนคลับผู้โชคดี ต่อด้วยแท็คทีมโชว์เพลง “เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly)” และเพลง “ประตูวิเศษ (Better Days)” เพลงประกอบซีรีส์ “Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม” ก่อนจะโชว์ปิดท้ายด้วยเพลงใหม่ของทั้งคู่ที่ถ่ายทอดแทนคำขอบคุณแฟนๆ กับเพลง “เพราะฉันมีเธออยู่ (Love is You)” ให้แฟนๆ ได้กดชัตเตอร์รัวๆ เก็บภาพประทับใจกลับบ้านไปแบบเต็มอิ่มต่อด้วยโชว์ไฟลุกจากศิลปินคู่ที่สาม “มิ้ลค์-เลิฟ” ควงคู่โชว์สเต๊ปแดนซ์สุดแซ่บกับเพลง “Music Lover” ที่สร้างความเซอร์ไพรส์และเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากจากแฟนๆ ก่อนจะเปลี่ยนโหมดละมุนใจไปกับเพลง “สมัยนี้เค้าไม่แอบรัก (Just Say You Love Me)” รวมถึงร่วมพูดคุยถึงมิตรภาพดีๆ ที่เป็นสายซัพพอร์ต ให้กำลังใจกันและกัน พร้อมร่วมเล่นเกม Moment สุดฟินอย่างใกล้ชิด ต่อด้วยโชว์สุดเซ็กซี่จากสาว “มิ้ลค์” ที่สลับคราบสาวหวานเปลี่ยนลุคแซ่บ เท่ เล่นกีต้าร์ที่เจ้าเพิ่งฝึกเล่นเพื่องานนี้กับเพลง “ฤดูร้อน” ส่วนสาว “เลิฟ” ก็โชว์เต้นสุดน่ารักในเพลง “L.O.V.E.” ทำเอาแฟนๆ ถึงกับร้องว้าว ก่อนที่จะโชว์เพลงคู่ “โลกเอียง (Tilt)” เพลงประกอบซีรีส์ “23.5 องศาที่โลกเอียง” และพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน ผลงานซีรีส์ที่เล่นด้วยกัน พร้อมร่วมใจ “พับดาว” ใส่ขวดโหลแก้วสวยๆ เพื่อมอบให้แฟนคลับอีกด้วย จากนั้นก็กุมมือโชว์ซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่ที่ดึงความเป็นตัวเอง ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้ในเพลง “ช็อตฟีล (Shot-Feel)” และกรี๊ดกันต่อกับเพลง “KNOCK KNOCK” พร้อมปิดท้ายคำขอบคุณแฟนๆ ด้วยโชว์พิเศษกับเพลง “ดาวหมุน (Orbiting Star)” เพลงประกอบซีรีส์ “23.5 องศาที่โลกเอียง”และปิดท้ายความสุขด้วยโชว์สุดประทับใจกับ “บุ๋น-เปรม” ที่ทั้งคู่จัดเต็มเสิร์ฟความสนุก ความฟิน ด้วยเพลง “คู่กัด” ที่แท็คทีมโชว์สเต๊ปแดนซ์เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น ต่อด้วยเพลง “โชคดีแค่ไหน” ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ตั้งแต่วันแรกที่ได้เล่นซีรีส์คู่กัน จนเดินทางมาถึงวันนี้ และร่วมเล่นเกมสาดโมเมนต์ชวนยิ้มแบบน่ารักๆ แล้วละมุนกันต่อกับหนุ่ม “บุ๋น” ที่จับไมค์โชว์เพลงเพราะๆ “พบเพื่อจาก...รักเพื่อลา (Until We Meet Again)” ด้านหนุ่ม “เปรม” ก็คว้าไมค์ร้องเพลงซึ้ง “It's Always You (คนคนนั้น)” พร้อมเสิร์ฟความสุขไปกับเพลงความหมายดีๆ จาก “บุ๋น-เปรม” ในเพลง “สักวันต้องเป็นของเรา (Our Song)” ก่อนจะร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังซีรีส์ “เชือกป่าน Between Us” กับการทำงานด้วยกัน และผลงานซีรีส์เรื่องใหม่กับ GMMTV บ้านหลังใหม่ รวมทั้ง 2 หนุ่มได้ตั้งใจสุดๆ ทำ “สร้อยข้อมือแฮนด์เมด” มอบของรางวัลให้แฟนคลับผู้โชคดีสุดคิ้วท์ พร้อมส่งตรงปล่อยความอบอุ่น ผ่านซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่กับเพลง “กว่าจะรักเท่านี้ (Hold My Hand)” ต่อด้วยเพลง “ระหว่างทาง (Good Time)” และส่งท้ายด้วยเพลงมันส์ๆ แทนคำขอบคุณแฟนๆ กับเพลง “เพียงพอ” ที่ทำเอาแฟนๆ ลุกขึ้นมาเต้นทั้งฮอลล์ ส่งแฟนๆ กลับบ้านไปแบบสนุกสุดเหวี่ยง และอิ่มเอมหัวใจในทุกโมเมนต์ ทั้งศิลปิน 4 คู่ และแฟนคลับทุกคน โดยเฉพาะ VTR Surprise จากแฟนๆ แต่ละด้อม ที่ตั้งอกตั้งใจทำมามอบให้กับทั้ง 4 คู่ ซึ่งทำเอาทุกคนตื้นตันใจมากๆ เรียกว่างานนี้สร้างความประทับใจ ความฟินแบบครบทุกอรรถรสเลยทีเดียวสามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “GMMTV FANDAY IN BANGKOK 2024” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 20 ธันวาคม 2567 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV