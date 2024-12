“บอส ชัยกมล” อยากชวนไปร่วมยินดีในงานฉลองเรียนจบ กับงาน “BOSS GRADUATED The Cassette Nigh” 21 ธ.ค. นี้

งานเยอะแต่ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนสำหรับหนุ่มนักแสดง นักร้องมากความสามารถ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” ภายในสังกัด มี มายด์ วาย (Me Mind Y) ที่ใกล้จะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ออกให้ได้ดูกันเร็ว ๆ นี้กับ “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) ประกบคู่พาร์ทเนอร์คนเดิม “โนอึล ณัฐรัชต์” ที่ตอนนี้ทีมงานเร่งถ่ายทำและตัดต่อกันอย่างหนัก แว่วๆ ว่าจะได้ดูกันต้นปีหน้านี้อย่างแน่นอน ซึ่งหนุ่มบอสเป็นคนที่ทุ่มเทสุดตัวอย่างทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน จนตอนนี้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนุ่มบอสเลยอยากชวนแฟนๆ ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีและฉลองไปด้วยกันในงาน “BOSS GRADUATED The Cassette Nigh” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 67 ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ โดยในงานนี้หนุ่มบอสพกความสนุกสุดฟินเอาไว้ให้แฟนๆ แบบเต็มแม๊กซ์ ! ขายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ www.thaiticketmajor.com บัตรมี 3 โซน Supporter Zone 35,000 บาท / Ringside Zone 5,300 บาท และ Farsighted Zone 2,300 บาท#Bosschaikamon#ShawtyBoss#BOSSCKM