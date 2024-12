เรียงร้อยทุกโมเมนท์! ในงานประกาศรางวัล #YEntertainAwards2024

เรียกว่าสมมง สมการรอคอย สำหรับงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2024 presented by JisuLife ซึ่งจัดโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ณ True ICON Hall ICONSIAM โดยคุณจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร อสมทให้เกียรติร่วมงานเปิดงานด้วยเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟนคลับที่มาร่วมงาน กับบรรยากาศช่วง Y Carpet ที่ยกทัพนักแสดงชื่อดังของวงการบันเทิงเดินมาแบบจัดหนัก จัดเต็ม โดยมีพิธีกรภาคสนาม ใบเตย พรพจี, ชมพู่ ธัณย์สิตา, สไปร์ ศมน, มาวิน แสงปราโมทย์ และ แบงค์ อนุสิทธิ รันสัมภาษณ์กันอย่างสนุกสนานเปิดเวทีอย่างอลังการด้วยการแสดง OPENING SHOW : MULTIVERS OF Y รวมศิลปินสุดฮอตซีรีส์วาย ที่มาแรง อาทิ บอย-สมภพ โภคพูล, แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ, โปรเกรส-ภาสวิชญ์, พี-เอกภพ, ป้าน-จิรโชติ, ปลาย-ฉัตริน, มิก-มณฑล, ท๊อป-ปิยวัฒน์, บิลลี่-ภัทรชนน, เบ้บ-ธนทัต, แม้ก-กรธัสส์, ณฐ-ณฐสิชณ์, พูห์-กฤติ, พาเวล-นเรศ, โอม-ภวัต, เล้ง, ธนพล, ฟอส, จิรัชพงศ์, บุ๊ค, กษิดิ์เดช ที่ผนึกกำลังสายวายถ่ายทอดการแสดงโชว์ออกมาได้สมบูรณ์แบบจากนั้นข้าสู่พิธีการประกาศรางวัล Y ENTERTAIN AWARDS 2024 Presented by JisuLife โดย 2 พิธีกร นุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร และ ดาด้า วรินดา ดำรงผล กับการประกาศรางวัลแรก ได้รับเกียรติจาก นาเดีย - ภัทราร์ เกิดสังข์ นักเเสดงนำ Tiffany's Show Pattaya, เอสม่อน-กัญญ์วรา แก้วจีน Miss Tiffany's Universe 2018 และ รองอันดับ 1 Miss International Queen 2018 เป็นผู้ประกาศรางวัล พร้อมการแสดง SPECIAL SHOW : “She Queen of the Kings” และประเภทรางวัลแห่งปี Best Production Team of the Year (ทีมผลิตสร้างสรรค์แห่งปี) ได้แก่ PIT BABE The Seriesโดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณจิราพร สินธุไพร ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแรก จากนั้นเป็นการประกาศรางวัล Best Y Series Director of the Year (ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี) โดยมีผู้กำกับชื่อดัง พชร์ อานนท์, กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, ต๊อบ-ชัยวัฒน์ ทองแสง เป็นผู้ประกาศรางวัล และรางวัล Best Y Series Director of the Year (ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้แก่ นพณัช ชัยวิมล จากซีรีส์เรื่อง Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมต่อด้วยการประกาศรางวัล Best Series OST. of the Year (เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี) โดยผู้ประกาศรางวัลคือ ดัง-พันกร บุณยะจินดา, กำปั้น-กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ ซึ่งรางวัลนี้ตกเป็นของศิลปิน เจมีไนน์-โฟร์ท เพลง Re-Move on ลำดับต่อไปเป็นการประกาศรางวัล Y Star on Spotlight of the Year (นักฉกซีนแห่งปี) รางวัลสำหรับนักแสดงที่เรียกว่า ออกมาทีต้องไม่ธรรมดา ซึ่งผู้ประกาศรางวัลก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน คือ เอแคลร์-จือปาก, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, เต้ Powerpuff Gay, อาร์ต Powerpuff Gay โดยรางวัล Y Star on Spotlight of the Year (นักฉกซีนแห่งปี) ได้แก่ ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ และ กอล์ฟ-กิตติพัทธ์ ชลารักษ์ จากซีรีส์เรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงและแน่นอนมีนักฉกซีนแห่งปีแล้ว ก็ย่อมมีซีนยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัล Best Scene of the Year (ซีน ยอดเยี่ยมแห่งปี) ได้คู่Y เบอร์แรก ๆ ของวงการ ให้เกียรติมาประกาศรางวัล นั่นคือ ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง, ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตตลีลา โดยรางวัล Best Scene of the Year (ซีนยอดเยี่ยมแห่งปี) ตกเป็นของซีรีส์เรื่อง The Loyal Pin ปิ่นภักดิ์หลังจากลุ้นกันระทึกกันมาได้สักพักแล้ว มาหยุดหายใจหายคอกับการแสดงโชว์ Y POWER จาก 2 ศิลปิน ซิน-ซิงกูล่าร์, ต้น- ธนษิต ที่มาพร้อมพลังเสียงสุดประทับใจ จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบรางวัลต่อ กับรางวัล Leading Boys’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Boys' Love แห่งปี) โดยศิลปินมากความสามารถ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เป็นผู้ประกาศรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง จากซีรีส์เรื่อง MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน มีฝ่ายชายแล้วก็ต้องมีฝ่ายหญิง ต่อด้วยการประกาศรางวัล Leading Girls’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Girls' Love แห่งปี) ซึ่งได้ ชาย- ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ รับหน้าที่ประกาศรางวัล โดยรางวัล Leading Girls’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Girls' Love แห่งปี) ตกเป็นของ ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ จากซีรีส์เรื่อง The Secret of Us ใจซ่อนรักจากนั้นถึงคิวการมอบรางวัลซีรีส์แห่งปี โดยเริ่มจากรางวัล Best BL Series of the Year (ซีรีส์ Boys' Love แห่งปี) ได้รับเกียรติจาก 2 นักแสดงรุ่นใหญ่ กับวงการเกิร์ลเลิฟ หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญา, ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เองตระกูล มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และรางวัล Best BL Series of the Year (ซีรีส์ Boys' Love แห่งปี) ได้แก่ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม ต่อด้วยรางวัล Best GL Series of the Year (ซีรีส์ Girls' Love แห่งปี) ที่ได้ เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล รับหน้าที่ประกาศรางวัล และรางวัล Best GL Series of the Year (ซีรีส์ Girls' Love แห่งปี) ได้แก่ The Secret of Us ใจซ่อนรักหลังจากลุ้นรางวัลกันจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้ว ก็มาพักชมการแสดงสุดพิเศษ ในชื่อชุด T POP SHOW จากศิลปิน WIZZLE, VIIS, PERSES จากนั้นเข้าสู่รางวัล Popular Vote ที่มาจากแฟนคลับ โดยเริ่มจาก Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) โดยผู้ประกาศรางวัลได้แก่ ต้อ-มารุต สาโรวาท, ป้าแจ๋ว-ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ และ นักแสดงจาก “ซังมินดินเหนียว” เพชร-รตน เอี่ยมสะอาด, ชเว ซังมิน ซึ่งรางวัล Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด ได้แก่ The Loyal Pin ปิ่นภักดิ์ ต่อด้วยรางวัล Rising Star Couple of the Year (คู่ชิปดาวรุ่งแห่งปี) ได้ 4 สาวจากซีรีส์ชุด “ดวงใจเทวพรหม” นำทีมโดย พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, จีน่า-ญีนา ซาลาส, อุ้ม-อิษยา ฮอสุวรรณ มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และรางวัล Rising Star Couple of the Year (คู่ชิปดาวรุ่งแห่งปี) ได้แก่ ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน และ โยโกะ-อาภัสรา เลิศประเสริฐลำดับต่อไปเป็นการประกาศผลรางวัล Princess of Girls' Love (นักแสดงนำ Girls' Love พราวเสน่ห์) โดยหนุ่มหล่อ เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข รับหน้าที่ประกาศรางวัล โดยรางวัลนี้ตกเป็นของ หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง จากนั้นมาลุ้นกับรางวัล Prince of Boys' Love (นักแสดงนำ Boys' Love เจ้าเสน่ห์) ที่ได้นักแสดงสาวมากความฝีมือ แอน ทองประสม เป็นผู้ประกาศรางวัล ซึ่งรางวัลนี้ได้แก่ พูห์-กฤติน กิจจารุวรรณกุล ปิดท้ายด้วยรางวัลสุดท้าย Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี) ปีนี้ขับเคี่ยวกันมากทีเดียว โดยได้หนุ่มมาดเซอร์ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และรางวัล Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี) คู่ที่ได้รับรางวัลนี้ไปครอง ได้แก่ ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรองเรียกว่าเป็นงานประกาศผลรางวัลที่ถูกใจแฟนคลับสาย Y กันทีเดียว จนเรียกร้องให้มีการจัดงานทุกปี ถือว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่ประสบความสำเร็จงานหนึ่งภายใต้การจัดงานของ อสมท.และ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด ที่ช่วยผลักดันให้วงการสาย Y ได้ออกสู่สายตาชาวโลกอีกทางหนึ่ง#Yentertainawards2024XJisuLife #Yentertainawards2024