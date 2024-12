เคมีลงตัว นนท์-แอลลี่ ดูเอทเพลงคัฟเวอร์ เสิร์ฟทุกโมเม้นท์ประทับใจส่งท้ายปี

เป็นฟรีคอนเสิร์ตที่กระแสแรงดีไม่มีตกทุกครั้งจริงๆ ล่าสุด Cover Night Live Starlight & Moonshine ของ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม จากบ้าน ATIME จัดใหญ่ส่งท้ายปีอย่างสวยงามปิดโรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกบนเวทีคัฟเวอร์ไนท์ของ Nont Tanont และ ALLY (นนท์ ธนนท์ และ แอลลี่ อชิรญา) เสิร์ฟเพลงคัฟเวอร์ที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน ให้สนุก ฟิน อิน และอบอุ่นหัวใจ จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชี่ยลกับการดูเอทเพลงเพราะๆ ที่คัดมาพิเศษเพื่อเวทีนี้ประเดิมเปิดเวทีด้วยเพลงคู่ “งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง” กับไลน์เสียงประสานของทั้งคู่ ที่ทำเอาขนลุกกึกก้องไปทั้งฮอลล์ ก่อนเข้าโหมดเลดี้เฟิร์สให้ แอลลี่ อุ่นเครื่องความสนุกก่อนด้วยเพลง OH MY และMake It Hot ที่ทั้งร้องเต้นไม่มีแผ่ว สมดีกรีลูกสาวแห่งชาติ ตามด้วยเพลงคัฟเวอร์โปรดที่แอลลี่ตั้งใจเลือกมาร้องทั้งเพลง คนมันรัก , ทำไมต้องเธอ และ เลือกได้ไหม รวมถึงซีนสุดประทับใจ เมื่อ แอลลี่ เลือกร้องเพลง “ไม่ตลก” ของพ่อ อ่ำ อัมรินทร์ เป็นครั้งแรก แต่ด้วยความตื้นตันใจแอลลี่ ถึงกับปล่อยโฮร้องต่อไม่ไหว จน พ่ออ่ำ ที่มาเชียร์อยู่ด้านล่างต้องขึ้นเวทีมาช่วยร้องด้วยกันจนจบ เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้อบอุ่นหัวใจไปกับโมเม้นท์สุดซึ้งของพ่อลูกไปด้วย ต่อด้วยคิวของ นนท์ ธนนท์ ถึงจะมาเวทีคัฟเวอร์ไนท์เป็นครั้งที่ 3 แล้ว แต่ก็ยังเต็มที่และสร้างความประทับใจในทุกครั้งได้จริงๆ โดยครั้งนี้นอกจากขนเพลงฮิตของตัวเองทั้งเพลง จำนน , โต๊ะริม , รักแรก มาฝากแล้ว ยังเลือกเพลงที่ชอบมาคัฟเวอร์ถึง 3 เพลง 3 สไตล์ทั้งเพลง เวลากับใจคน , รักไม่ช่วยอะไร และ นักโทษประหาร เรียกว่าเก็บครบทั้งแนว ป๊อบ , อาร์แอนด์บี และ ร็อค ครบจบที่นนท์ เพราะทุกเพลงของจริง! ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินตัวท็อปที่สร้างความประทับใจได้ตลอดเวลาก่อนที่ นนท์ และ แอลลี่ จะปิดท้ายด้วยซีนดูเอทเพลงคัฟเวอร์ทิ้งทวนอีกรอบทั้งเพลง อยากรู้แต่ ไม่อยากถาม และ เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน สร้างความสนุก สุดฟิน เสิร์ฟให้แฟนๆได้แฮปปี้กันแบบถ้วนหน้า เต็มอิ่มครบทุกโมเม้นท์ความประทับใจจริงๆส่วน Cover Night Liveครั้งหน้าจะเป็นศิลปินคนไหน ติดตามลุ้นกันได้ที่ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม บอกได้เลยว่าฟินมากแน่นอน