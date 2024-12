คู่รักป้ายแดง ยู่ยี่ – เอิ้น ควงคู่รักพันล้าน ป๋าต๊อบ – ปีใหม่ นำทัพคนบันเทิงร่วมงาน “นฤมิตไพรด์” เปิดศักราชชาว LGBTQIAN+ สร้างประวัติศาสตร์นับถอยหลังสู่วันสมรสเท่าเทียม เตรียมบันทึกสถิติโลก จดทะเบียนสมรสพร้อมกันกว่า 1,000 คู่ ทั่วไทย

Never Give Up เพราะไม่เคยยอมแพ้ และนี่คือวันแห่งชัยชนะ…. คู่รัก LGBTQIA+ และคนบันเทิงร่วมฉลอง พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ “นับถอยหลังสู่วันสมรสเท่าเทียม (Marriage Equality Day) เตรียมลงบันทึกสถิติโลก Guinness World Records (กินเนสส์ เวิร์ล เร็คคอร์ด) ในความสำเร็จแห่งการจดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQIAN+ พร้อมกันทั่วประเทศกว่า 1000 คู่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 ที่จะถึงนี้นฤมิตไพรด์ โดย วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride” (บางกอกไพรด์) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม จับมือกรุงเทพมหานคร ,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศจัดงานแถลงข่าว “นับถอยหลังสู่วันสมรสเท่าเทียม (Marriage Equality Day)” อย่างเป็นทางการ ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท่ามกลางคู่รักคนบันเทิง ร่วมงานคับคั่ง อาทิ ยู่ยี่ อลิสา อินทุสมิต มาพร้อม เอิ้น ดารัณ กรโกสียกาจ , คู่รักพันล้าน ปีใหม่ ภีมวรา ธารานิติสกุล และ ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล , คู่จิ้นยูริ ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน กับ โยโกะ อาภัสรา เลิศประเสริฐ , คู่รัก LGBTQ ในตำนานซี่รี่ส์วาย พอร์ช อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ อาม สัพพัญญู ปนาทกูล ที่เตรียมเนรมิตงานแต่งงานที่หลายคนต้องอิจฉา , ตามมาด้วย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ ต๋อง ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา ที่ไม่พลาดการเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญนี้ เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา , ศิลปินจากค่าย Idol Factory ภูม ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย , บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด , เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะกุล ฯลฯ ซึ่งวินาทีแห่งความสุขของคู่รักเท่าเทียม เริ่มด้วย เกรซ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ ทรานส์แมนคนดัง โดดขึ้นเปิดเวทีโชว์ เพลงกันและกัน จากเสียงร้องของ พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุลโดย ยู่ยี่ อลิสา อินทุสมิต เปิดใจถึงการประกาศนับถอยหลังสู่วันสมรสเท่าเทียม ครั้งนี้ว่า “ยอมรับว่าเป็นความสุขที่สุด ทั้งยี่และเอิ้นรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่คู่เราได้มีโอกาสร่วมในงานใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ จดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQIAN+ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 ลงบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) เป็นการประกาศชัยชนะและการรวมพลังของคู่รักกว่า 1,000 คู่ ปักหมุดกันที่ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 19.00 น. ยังไม่รวม 878 อำเภอทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานครที่เตรียมพร้อมในการรองรับการจดทะเบียนของคู่รัก LGBTQIAN+ ครั้งนี้อีกด้วย ยี่และเอิ้นขอเชิญชวนทุกคู่รักมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยกันเยอะๆนะคะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีพื้นที่ของความรักอย่างเท่าเทียม เราสามารถสร้างครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศอีกต่อไป ขอแค่คุณรักและมั่นใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเท่านั้นค่ะ สำหรับเราสองคนนั้นมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรักไม่มีเพศ ไม่มีนิยาม แค่คน 2 คน กับใจ 2 ใจที่พร้อม จะดูแลกันตลอดไป ท้ายที่สุดชีวิตคนเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ นอกจากความรักความห่วงใยที่มอบให้กันในวินาทีสุดท้ายของชีวิต”ทางด้าน คู่รักพันล้านสายเฟี้ยว ปีใหม่ ภีมวรา ธารานิติสกุล และ ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล ต้นแบบความรักที่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาตลอดหลายปี กระทั่งวันนี้ที่มีแต่ความสุขล้นใจ เผยว่า “ปีใหม่ กับ พี่ต๊อบ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Pride (บางกอกไพรด์) ผู้เสนอแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน ทำให้เราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน และยังเป็นการสร้างสถิติโลก Guinness World Records ที่ประเทศไทย ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมวลมหาชนคู่รัก LGBTQIAN+ จดทะเบียนสมรสพร้อมกันทั่วประเทศ การร่วมสร้างครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายคือสิ่งที่ทุกคู่รักต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด ทุกคู่สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียม เป็นการยืนยันความก้าวหน้าทางสิทธิและความเท่าเทียมที่ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาหลายปี โดยกฎหมาย สมรสเท่าเทียม ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่ยกระดับความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของชุมชน LGBTQIAN+ ประเทศไทย ค่ะ”งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานสำคัญๆมากมาย เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเอกชน อาทิ บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท Match Group (MTCH) ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของการยอมรับครอบครัวทุกเพศตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และ ไม่มีข้อยกเว้นอีกต่อไป.#BangkokPride #นฤมิตไพรด์ #สมรสเท่าเทียม #เพศกำหนดเอง #sexworkiswork # LGBTQIAN+ #Thailand