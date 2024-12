ศึกแห่งโรเฮียร์ริม มหากาพย์แอนิเมชั่นแห่งเกียรติยศและการต่อสู้

5 ธันวาคมนี้ วอร์เนอร์ บราเดอร์ส เชิญคุณร่วมเดินทางสู่โลกแห่งมิดเดิลเอิร์ธอีกครั้งกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์“THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM” - เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์: ศึกแห่งโรเฮียร์ริม”เรื่องราวเกิดขึ้น 183 ปีก่อนมหากาพย์สงครามแห่งแหวน ถ่ายทอดการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของชาวโรฮันที่สร้างตำนานป้อมปราการ “เฮล์มส์ดีป” อันเป็นอมตะ โดยผู้กำกับแอนิเมชั่นระดับโลก เคนจิ คามิยามะ พร้อมทีมนักแสดงพากย์เสียงคุณภาพชั้นนำเมื่อ “วูล์ฟ” ขุนนางดันแลนดิ้งผู้เต็มไปด้วยความอาฆาต นำกองทัพเข้าปิดล้อมป้อมปราการฮอร์นเบิร์ก (ต่อมากลายเป็นเฮล์มส์ดีป) ชะตากรรมของชาวโรฮันจึงต้องพึ่งพาความกล้าหาญของราชาเฮล์ม แฮมเมอร์แฮนด์ และชาวโรฮันต้องต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อเอาชีวิตรอด ในขณะเดียวกัน “เฮร่า” ธิดาผู้กล้าหาญของเฮล์มต้องลุกขึ้นนำผู้คนของเธอในภาวะวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่“เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์: ศึกแห่งโรเฮียร์ริม” รวมทีมนักแสดงเสียงชั้นนำ อาทิ ไบรอัน ค็อกซ์ ในบท เฮล์ม แฮมเมอร์แฮนด์, กาเอีย ไวส์ ในบท เฮร่า, ลุค ปาสกัวลิโน ในบท วูล์ฟ, มิแรนด้า ออตโต ผู้กลับมารับบท เอโอวีน จากไตรภาคต้นฉบับเป็นต้น นอกจากนี้ ภาพยนตร์ได้สร้างสรรค์เทคนิคแอนิเมชันระดับโลก ผสมผสานแอนิเมชันแบบวาดมืออันปราณีตกับเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์ขั้นสูงที่ล้ำสมัย สร้างฉากสงครามที่ยิ่งใหญ่และบรรยากาศอันทรงพลังอย่างสมจริง ภายใต้การออกแบบโดยทีมงานจาก Weta Workshop ผู้เคยฝากผลงานในไตรภาคต้นฉบับห้ามพลาด 5 ธันวาคมนี้ “THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM” – “เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์: ศึกแห่งโรเฮียร์ริม” พร้อมฉายทั่วประเทศในโรงภาพยนตร์พบกับมหากาพย์แอนิเมชั่นที่คุณจะไม่มีวันลืม