ร่วมรับชมนิทรรศการศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของ “ครูปาน-สมนึก คลังนอก” ที่มีชื่อว่า “Someone Like You” สัมผัสเสน่ห์แห่งภาพวาดจากลายเส้นสไตล์ ‘Modern Portrait’ และคาแรกเตอร์ ‘Cocoon’ ที่ทุกคนต่างหลงรัก ได้แล้ววันนี้ที่ One Bangkok

ร่วมค้นหาตัวตนผ่านนิทรรศการศิลปะที่สะท้อนความสุขและแรงบันดาลใจ เมื่อ วัน แบงค็อก รีเทล (One Bangkok Retail) เปิดบ้านต้อนรับให้ทุกคนได้สัมผัสโลกแห่งศิลปะ ในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของ ครูปาน-สมนึก คลังนอก ศิลปินผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากผลงานภาพวาดสไตล์ ‘Modern Portrait’ และผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์สุดน่ารัก ‘โคคูน’ (Cocoon) ที่ครองใจคนรักงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศ กับนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า “Someone Like You” โดยแรงบันดาลใจของนิทรรศการครั้งนี้มาจากการจัดนิทรรศการครั้งแรกของครูปานที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติถึงกว่า 20 ครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี สำหรับงานครั้งนี้ ครูปานจึงได้นำชื่อ “Someone Like You” กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อสร้างความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในสถานที่ใหม่ใจกลางเมืองแห่งนี้ ที่ วัน แบงค็อก (One Bangkok) โซน Parade ชั้น Gโดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังผู้ชื่นชอบงานศิลปะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, สงกรานต์ เตชะณรงค์, สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, นิภาพรรณ สุขวิมล, กรองกาญน์ ชมะนันท์, บุษดี เจียรวนนท์, เจ-ภูษิตา-ภูวรัต เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ถกลเกียรติ-กณิการ์-อมรพิมล วีรวรรณ, ปัญญา จิตรมานะศักดิ์, สิริรักษ์ ครูวัฒนเศรษฐ์, ปรียนันท์ มงคลศรี, วิลาวัลย์ ใจดีจริง, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ธันวา สุริยจักร, หลุยส์ เฮส, เปรมณัช-นภัสสร สุวรรณานนท์ และอีกมากมายอีกทั้งภายในงานครูปานยังได้โชว์วาดภาพ Live Painting สุดพิเศษ ที่ชื่อว่า ‘โคคูน วัน’ (Cocoon One) พร้อมจับฉลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงาน ซึ่งได้แก่ ครอบครัว เจ-ภูษิตา-ภูวรัต เทพหัสดิน ณ อยุธยาครูปาน-สมนึก คลังนอก กล่าวถึงความน่าสนใจของงานในครั้งนี้ว่า “เราหลงใหลการวาดภาพใบหน้า ซึ่งคนแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนั่งในร้านกาแฟและเฝ้ามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เราอยากเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาด ซึ่งรูปภาพที่เราวาดก็มักจะคล้ายใครบางคนแบบบังเอิญอยู่เสมอ ทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้ชื่อ ‘Someone Like You’ เพราะงานนี้อาจทำให้คุณค้นพบตัวเองหรือข้อคิดบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้ และแน่นอนว่าคาแรกเตอร์ดังอย่างโคคูนก็ถูกนำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้เช่นกัน โคคูนเป็นคาแรกเตอร์ครีเอชั่นที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาในปี 2012 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กนักเรียนตัวน้อยที่มาเรียนวาดรูป คาแรกเตอร์นี้จึงกลายเป็นตัวแทนชีวิตวัยเด็กที่สดใสและเป็นที่รักของผู้คนมากมาย”พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทลของโครงการวัน แบงค็อก เสริมว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรม จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินชื่อดังอย่างครูปาน ซึ่งนิทรรศการนี้ไม่เพียงสะท้อนความงดงามของศิลปะ แต่ยังสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อีกด้วย”โดยนิทรรศการ “Someone Like You” เต็มไปด้วยผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูปาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาดสีอะคริลิคกว่า 50 ภาพ ที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านลายเส้นและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์, ประติมากรรม Cocoon Dancing ผลงานชิ้นพิเศษในในรูปแบบสามมิติ, ภาพวาดลายเส้นขาว-ดำ พร้อม Quote สร้างแรงบันดาลใจกว่า 100 ภาพ ที่สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกเอาไว้มากมาย และไฮไลท์สุดพิเศษอย่าง Wall of Art ผนังศิลปะที่ทำจากผ้ากลิตเตอร์ทั้งสองด้าน เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองเพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึง Cocoon Wall ผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของคาแรกเตอร์สุดน่ารัก ‘โคคูน’ (Cocoon) พร้อมข้อคิดดีๆที่อาจช่วยเติมเต็มความสุขและมุมมองใหม่ๆในชีวิตด้านเหล่าเซเลบริตี้ภายในงานต่างร่วมเผยถึงความชื่นชอบในผลงานของครูปานและเคล็ดลับการสะสมผลงานศิลปะ เริ่มจากเซเลบริตี้สาวสังคม สุพรทิพย์ ช่วงรังษี เผยว่า “ผลงานของครูปานมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการสื่อสารศิลปะผ่านความสวยงาม ความสนุก และความมีชีวิตชีวา ทุกผลงานเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่สัมผัสได้ซ่อนอยู่ในภาพ ทำให้ผู้ชมรู้สึกสดชื่น อารมณ์ดี และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มอง ส่วนใหญ่เราจะเลือกโชว์ผลงานที่สะสมไว้ตามผนังบ้าน ซึ่งกลายเป็นมุมที่สะท้อนรสนิยมและตัวตนของเรา สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นสะสมงานศิลปะ คำแนะนำที่สำคัญคือให้เลือกจากความชอบของตัวเอง มากกว่าตามเทรนด์หรือกระแส เพราะงานศิลปะคือสิ่งที่จะอยู่ในบ้านเราควรเก็บงานที่เราดูแล้วชอบจริงๆ เพราะมันจะมอบความสุขให้เราได้ทุกครั้งที่มอง”ถัดมาที่หนุ่มนักธุรกิจ สงกรานต์ เตชะณรงค์ เล่าว่า “ส่วนตัวเป็นแฟนผลงานของครูปานมาโดยตลอด ด้วยสไตล์ลายเส้นที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร แล้วลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูปานด้วย สำหรับการเริ่มต้นสะสมงานศิลปะแนะนำให้เริ่มจากความชอบมากกว่า เพราะการสะสมงานศิลปะไม่ใช่เพียงการลงทุน แต่คือการเลือกสิ่งที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันให้เราด้วย และด้วยความหลงใหลในงานดีไซน์เรามักจะเลือกงานศิลปะมาตกแต่งบ้านตามมุมต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น ในห้องรับแขก เป็นต้น”คนต่อมาสาวเก่ง กณิการ์ วีรวรรณ เผยว่า “ทุกครั้งที่ได้มองภาพวาดของครูปาน ความสดใสและความสุขมักสะท้อนผ่านผลงานออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งนี่คือสิ่งที่งานศิลปะควรจะเป็น สำหรับคนที่อยากเริ่มสะสมงานศิลปะ คำแนะนำคือให้เก็บสิ่งที่เราชอบ เพราะอย่างน้อยที่สุดเราได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยมุมโปรดในบ้านที่ชอบโชว์งานศิลปะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้เวลาอยู่บ่อยๆอย่าง ห้องนั่งเล่น ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศและสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน เคล็ดลับในการดูแลรักษาผลงานศิลปะก็คือควรหลีกเลี่ยงการตั้งไว้ในที่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาความงามของชิ้นงานให้อยู่คู่บ้านไปนานๆ”ปิดท้ายที่นักแสดงสาวชื่อดัง ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง เล่าว่า “ด้วยความชื่นชอบในศิลปะภาพวาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และงานของครูปานก็ตรงกับสไตล์ที่เราชอบ เราจะชอบงานที่มีดวงตาหวานๆ และสีสันสดใส ลายเส้นดวงตาของงานครูปานคือสิ่งที่ทำให้เราชื่นชอบ สำหรับใครที่อยากเริ่มสะสมงานศิลปะแนะนำให้เลือกงานที่มีความคลาสสิกและสามารถสะท้อนความเป็นตัวเราได้ เพราะศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งของ แต่มันคือการนำเสนอเรื่องราวและตัวตนของเราด้วย อย่างเราเองก่อนจะตัดสินใจสะสมงานแต่ละชิ้น นอกจากความชอบแล้วก็จะพิจารณาด้วยว่าจะนำมาตกแต่งไว้ส่วนไหนของบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เราจะชอบโชว์ผลงานไว้ในห้องแต่งหน้าและห้องนั่งเล่น เพราะเป็นพื้นที่ที่ใช้เวลาอยู่บ่อยที่สุด ส่วนการดูแลผลงานก็หลีกเลี่ยงการตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดหรือความชื้นสูง”นิทรรศการศิลปะ “Someone Like You” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ที่ วัน แบงค็อก (One Bangkok) โซน Parade ชั้น G อย่าพลาดโอกาสที่จะมาสัมผัสผลงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความสุขที่รอให้คุณค้นพบด้วยตนเองแคปชั่นร่วมรับชมนิทรรศการศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของ “ครูปาน-สมนึก คลังนอก” @parnarts ที่ชื่อว่า “Someone Like You” ซึ่งจะพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์แห่งภาพวาดจากลายเส้นสไตล์ ‘Modern Portrait’ และคาแรกเตอร์ ‘Cocoon’ ที่ทุกคนต่างหลงรัก โดยนิทรรศการนี้ได้จัดแสดงผลงานมากมาย อาทิ ภาพวาดสีอะคริลิคกว่า 50 ภาพ ที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านลายเส้นและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์, ประติมากรรม Cocoon Dancing ผลงานชิ้นพิเศษในในรูปแบบสามมิติ และไฮไลท์สุดพิเศษอย่าง Cocoon Wall ผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของคาแรกเตอร์สุดน่ารัก ‘โคคูน’ (Cocoon) พร้อมข้อคิดดีๆที่ช่วยเติมเต็มความสุขและมุมมองใหม่ในชีวิต ซึ่งจะจัดแสดงที่ One Bangkok โซน Parade ชั้น G สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568#someonelikeyouexhibition#OneBangkokRetail