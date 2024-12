เป็นเรื่องเมื่อ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" เป็นศิลปินยิ่งใหญ่อันดับ 2 แห่งศตวรรษ

ตั้งแต่การได้รับรางวัล Top Artist of 2023 จาก Billboard, การเป็นศิลปินคนแรกที่คว้ารางวัล Grammy สาขา Album of the Year ถึง 4 ครั้ง, การได้รับการเลือกเป็น Person of the Year 2023 จากนิตยสาร Time, และการที่ Forbes จัดอันดับให้เธอเป็นนักดนตรีหญิงที่รวยที่สุดด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่สูงถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯนอกจากนี้ Eras Tour ของเธอยังกลายเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ และอัลบั้มล่าสุดของเธอ The Tortured Poets Department ก็ทำลายสถิติบน Spotify ด้วยการสตรีมมากกว่า 300 ล้านครั้งต่อวัน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เธอได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2 ของการจัดอันดับนี้การใช้คลิปจากมิวสิควิดีโอ “Famous” ของ Kanye West ในคลิปความสำเร็จของ Taylor Swift กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากแฟนๆ เมื่อในคลิปที่เผยแพร่โดย Billboard มีการใช้ภาพจากมิวสิควิดีโอ "Famous" ของ Kanye West ซึ่งในคลิปมีการใช้ภาพหุ่นขี้ผึ้งเปลือยที่คล้ายกับเทย์เลอร์ สวิฟต์ โดยมีเนื้อเพลงที่มีข้อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเธอด้วย ทำให้เกิดการเรียกร้องให้ Billboard ลบคลิปดังกล่าวออกไป และออกมาขอโทษผ่านทางโพสต์บน X (Twitter) เนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นการตั้งใจเรียกร้องความสนใจอย่างไม่เหมาะสมอันดับอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่:อันดับ 3: ริฮานน่าอันดับ 4: เดรกอันดับ 5: เลดี้ กาก้าอันดับ 6: บริทนีย์ สเปียร์สและสุดท้าย อันดับ 1 ที่ได้รับการประกาศคือ บียอนเซ่ ซึ่งเป็นผลที่คาดการณ์ไว้กันก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม การที่เทย์เลอร์ได้อันดับ 2 ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจจากแฟนบางกลุ่มที่มองว่าเธอสมควรได้รับอันดับ 1 มากกว่า แต่ก็มีแฟนๆ บางกลุ่มที่เห็นว่าอันดับ 2 นี้เหมาะสม โดยเฉพาะถ้าผู้ที่ได้อันดับ 1 คือ บียอนเซ่ ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นกันผู้เชี่ยวชาญหลายคน รวมถึง อัลเลน ครอส ผู้จัดรายการ The Ongoing History of New Music มองว่า ทั้งเทย์เลอร์และบียอนเซ่เป็นเหมือนหยินและหยางในประวัติศาสตร์ดนตรี ทั้งคู่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ MTV Video Music Awards และถ้านับเฉพาะศิลปินเดี่ยว เทย์เลอร์ สวิฟต์จะเป็นฝ่ายที่ได้รับรางวัลมากกว่าทั้ง เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ บียอนเซ่ เป็นศิลปินที่ถูกกล่าวถึงเคียงคู่กันอย่างต่อเนื่องในวงการดนตรี ความสำเร็จของทั้งคู่ทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในงานใหญ่ๆ อย่าง MTV Video Music Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ทั้งสองเคยมีโมเมนต์ที่น่าจดจำและกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนและแฟนเพลงทั่วโลกในงาน MTV Video Music Awards 2009 เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เทย์เลอร์ สวิฟต์ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ คานเย่ เวสต์ ขึ้นไปแทรกกลางระหว่างเทย์เลอร์รับรางวัล Best Female Video ด้วยคำพูดที่ว่า บียอนเซ่ สมควรได้รับรางวัลนี้มากกว่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นดราม่า แต่หลังจากนั้น บียอนเซ่ก็แสดงความใจดีด้วยการเรียกเทย์เลอร์ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงที่เธอได้รับรางวัลในปีถัดมา ทำให้โมเมนต์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองศิลปินการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองไม่เคยหยุดลงจากเวที MTV ไปจนถึงผลงานที่พวกเขาทำขึ้นในทุกๆ ปี เทย์เลอร์ สวิฟต์และบียอนเซ่ต่างมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ในวงการดนตรี โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรางวัลและการสร้างผลกระทบในระดับโลกแม้ว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ จะได้รับรางวัลมากมายจาก Grammy และการทำรายได้จากทัวร์คอนเสิร์ตที่ทำสถิติใหม่ แต่ บียอนเซ่ ก็ยังคงเป็นไอคอนของวงการเพลงกับผลงานที่ยาวนานและการเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่สรุปแล้วผู้เชี่ยวชาญวงการเพลงบอกว่าอันที่จริง ใครจะได้อันดับ 1 ระหว่างศิลปินทั้งสองคน ก็เหมาะสมทั้งนั้น