โซลเอวาคลินิก รุกตลาดเครื่องมือแพทย์ล้ำคว้ารางวัลนวัตกรรมในเกาหลีใต้

คลินิก เวชกรรม รุกตลาดนวัตกรรมดูแลผิวกระชับผิวด้วยสารสกัดพร้อมพลักวิตมินผิวด้วยเครื่องมือล้ำสมัยด้วยผลงานการเข้าแข่งขันหมวดเครื่อง Medical equipment beauty ; Beauty Device เข้าประกวดที่โซล Seoul International Invention Fair - SIIF 2024 ผลงาน Sol Awar “V1”เครื่องผลักวิตมินผิว พร้อมกระชับผิว หน้าv ได้การต้อนรับผลงาน รางวัลถึง 3 รางวัล เผยเตรียมเดินทางสู่เครื่องมือ Beauty Device v1. พร้อมรุกตลาดและขยายในต่างประเทศในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องมือบิวตี้ เพื่อความงามและการบำรุงที่มากกว่า เพียงการทาครีมทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายและช่วยกระตุ้นผิวอย่างอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อผิวโซลเอวาคลินิกและคณะนักวิจัยพร้อมทีมแพทย์ ร่วมกันค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำผลมาพัฒนาในงานเพื่อพลักดันให้เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อความงามต่อไปเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมเครื่องมือ Medical equipment beauty ; Beauty Device และสารสกัดที่ได้จากเกษตร สมุนไพรไทยเพื่อนำมาต่อยอดในงานSeoul International Invention Fair - SIIF 2024All IFIA Members, Inventors, and Innovators are invited to participate in this year's SIIF, which will take place from 27 to 30 November 2024 in COEX, Seoul. นำส่งผลงานคัดเลือก โดย วช. สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวง อว. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงภายในงาน “Seoul International Invention Fair 2024” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศจากทั่วโลก