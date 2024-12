บันเทิงรอบโลก 5 ปีที่รอคอย "ไอยู" รับงานแสดงอีกครั้ง

ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเพลงเกาหลี "ไอยู" และนักแสดงหนุ่มหล่อ "บยอนอูซอก" เตรียมรับบทนำในละครโรแมนติกเรื่องใหม่ “Wife of a 21st Century Prince” ของช่อง MBC โดย Kakao Entertainment ได้ประกาศข่าวดีนี้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2024 ละครเรื่องนี้จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในยุคเกาหลีใต้ที่ยังมีการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พร้อมนำเสนอเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นของ "ซองฮีจู" ทายาทมหาเศรษฐีที่แม้จะมั่งคั่งเพียงใด แต่ยังคงมีฐานะเพียงสามัญชน และ "อีอัน" เจ้าชายหนุ่มผู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากชื่อว่าเป็นลูกชายของกษัตริย์"ยางฮยอนซอก" ผู้ก่อตั้ง YG Entertainmentเผยในวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับแผนการของวง "TREASURE" สำหรับปี 2025โดยจะเริ่มด้วยดิจิทัลซิงเกิ้ล "LAST NIGHT" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2024และมินิอัลบั้มใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025พร้อมเป้าหมายเปิดตัวอัลบั้มเต็มในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ปีหน้า "จองคยู"และ "อาซาฮิ" จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงแทน "ฮยอนซอก" และ "จีฮุน" ตั้งแต่1 มกราคม 2025พร้อมเตรียมจัดแฟนมีตติ้งเดือนมีนาคมและเวิลด์ทัวร์เดือนตุลาคมเป็นไปตามคาด เมื่อ "ADOR" ออกมายืนยันว่า สัญญาของ "NewJeans"ยังไม่ถูกยกเลิก แม้ว่าฝ่ายศิลปินจะจัดแถลงข่าวฉุกเฉินประกาศยุติสัญญาโดยอ้างว่าค่ายไม่แก้ไขปัญหาที่วงร้องขอ อย่างไรก็ตาม "ADOR"ชี้แจงว่าสัญญายังคงมีผล และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดสัญญาพร้อมเผยว่าข้อเรียกร้องของ "NewJeans"กว้างเกินไปและนอกเหนืออำนาจทางกฎหมายแต่ค่ายยืนยันพร้อมพูดคุยและสนับสนุนวงในกิจกรรมอนาคตและขอให้สมาชิกกลับมาร่วมมือกับบริษัทอีกครั้ง"ลานา เดล เรย์" ประกาศล่วงหน้านานถึงครึ่งปีว่าอัลบั้มที่ 10ของเธอในชื่อ "The Right Person Will Stay" จะปล่อยในวันที่ 21 พฤษภาคม2025 โดยแฟน ๆ ได้ฟังเพลง "Henry" จากอัลบั้มนี้ในคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้แล้วอัลบั้มยังได้ทีมงานเดิมอย่าง "แจ็ค แอนโทนอฟฟ์" และ "ดรูว์ อีริคสัน"มาร่วมงานด้วย ก่อนหน้านี้ "ลานา" เคยเปรยถึงอัลบั้มแนวคันทรีแท้ ๆที่ใช้ชื่อ "Lasso" ซึ่งเดิมมีกำหนดปล่อยปีนี้ แต่สุดท้ายเปลี่ยนเป็น "TheRight Person Will Stay" พร้อมเลื่อนการเปิดตัวไปปีหน้าแทน