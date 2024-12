ยูโอบี ร่วมมือกับ Disney Cruise Line มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์แก่ลูกค้าในอาเซียน เมื่อจองเรือสำราญ Disney Adventure ลำใหม่ล่าสุดผ่านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำ

ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับโดยเป็นธนาคารระดับภูมิภาคแห่งแรกที่มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้ผู้ถือบัตรของธนาคารในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เมื่อจองการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญซึ่งจะเริ่มให้เปิดจองตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567ความร่วมมือระยะเวลา 3 ปีนี้เป็นการขยายข้อเสนอที่เหนือระดับของธนาคารให้กับฐานลูกค้ากว่า 8 ล้านรายในภูมิภาค ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นครั้งใหม่ของยูโอบี เพื่อนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวและความบันเทิงที่น่าจดจำให้แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าบริการธนาคารทั่วไป ตลอดระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ผู้ถือบัตรของธนาคาร จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อจองการล่องเรือสำราญ Disney Adventure ผ่านพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวของยูโอบี ได้แก่ ยูโอบี Travel Planners, Klook, Traveloka และ Trip.com โดยในช่วงแรกที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนกับพันธมิตรทั้งสี่ราย มีผู้สนใจท่องเที่ยวล่องเรือ Disney Adventure แล้วกว่า 100,000 ราย เพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือครั้งนี้ ผู้ถือบัตรยูโอบีทุกคนที่ซื้อโปรแกรมล่องเรือสำราญ Disney Adventure ผ่านพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จะได้รับตุ๊กตากะลาสีเรือชิพแอนด์เดล (Sailors Chip ‘n Dale) รุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ของพันธมิตรแต่ละราย ผู้ถือบัตรของยูโอบี ทั้งรายใหม่และปัจจุบันจะยังมีสิทธิ์แลกรับและลุ้นรางวัลมากมาย เช่น ตุ๊กตารุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน ทั้งยังรวมถึงการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ Disney Adventure โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความร่วมมือในครั้งนี้แจ็กเกอลีน ตัน (Jacquelyn Tan) Head of Group Personal Financial Services กล่าวว่า “ธนาคาร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Disney Cruise Line เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับการล่องเรือสำราญ Disney Adventure ให้แก่ผู้ถือบัตรของธนาคาร ความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในภูมิภาค และสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ด้านความบันเทิงที่ผ่านมาของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นศิลปินชื่อดังในระดับโลก ทั้งในวงการบันเทิงตะวันตก วงการเค-ป็อป หรือโปรดักชันละครเวทีสุดตราตรึง และเทศกาลดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด สิ่งนี้สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของเราในการมอบสิทธิพิเศษที่ยอดเยี่ยมและเข้าถึงลูกค้าในอาเซียน เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมผลักดันกลยุทธ์ของเราให้มุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มฐานลูกค้าให้ถึง 10 ล้านคนในอาเซียน ภายใน 3 ปี”ซาร่า ฟอกซ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Disney Cruise Line กล่าวว่า “จากที่ Disney Cruise Line จะเปิดตัวการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญสุดมหัศจรรย์ในเอเชียเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2568 เราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ให้สัมผัสประสบการณ์เรื่องราวและตัวละครโปรดจาก Disney, Pixar และ Marvel ที่กลับมีชีวิตขึ้นมา และด้วยความร่วมมือกับยูโอบีในครั้งนี้ ผู้บริโภคจะมีตัวเลือกมากขึ้นในการวางแผนและจองการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ Disney Adventure ได้อย่างง่ายดาย เราตั้งตารอที่จะให้ผู้ใช้บริการได้สร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยมร่วมกับครอบครัวและผองเพื่อนบนเรือ Disney Adventure”สิทธิประโยชน์ระดับภูมิภาคของธนาคารนี้ สะท้อนถึงยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าทั่วทั้งกลุ่มธนาคารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยมีอัตราการเติบโตใน 4 ไลฟ์สไตล์หลัก ได้แก่ การรับประทานอาหาร การชอปปิง การเดินทาง และความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และความบันเทิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งมากกว่าการใช้จ่ายชอปปิงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10(ในภาพ จากซ้ายไปขวา) แจ็กเกอลีน ตัน (Jacquelyn Tan) Head of Group Personal Financial Services กลุ่มธนาคารยูโอบี และคุณซาร่า ฟอกซ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Disney Cruise Line กับตุ๊กตากัปตันมิกกี้เมาส์และกัปตันมินนี่เมาส์ของ Disney Cruise Line รุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน