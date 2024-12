“ใหม่-ดีเจ นุ้ย“ โคฟสุดเจ๋ง!! ร่วมงาน POP MART THAILAND "SKULLPANDA EXCLUSIVE EVENT" เนรมิตอีเว้นท์คริสต์มาสรูปแบบใหม่ พร้อมศิลปินผู้ออกแบบ บินลัดฟ้าร่วมงานวันเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงาน "SKULLPANDA EXCLUSIVE EVENT" พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่สุด เอ็กซ์คลูซีฟ SKULLPANDA Plush Doll ตัวที่ 2 ของโลก ในคอลเล็คชัน SKULLPANDA PLUSH AS YOU WISH THAILAND LIMITED ซึ่งจะวางจำหน่ายเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น พร้อมสัมผัสคอลเล็คชัน SKULLPANDA มากมายที่รวบรวมมาไว้ที่นี่มากที่สุด ในบรรยากาศคริสต์มาสรูปแบบใหม่สไตล์ร็อคแอนด์โรล และพบกับอีเว้นท์แฟนไซน์สุดพิเศษจาก คุณ Xiong Miao (ฉงเมา) ศิลปินเจ้าของคาแรกเตอร์ SKULLPANDA ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2567 – 12 มกราคม 2568 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า EMSPHERESKULLPANDA ผลงานการออกแบบจากความงดงามของศิลปะ ผสมผสานกับความลึกลับน่าค้นหาของจักรวาล ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางทะลุมิติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยภายในงานมาพร้อมกับ Installation และ Decoration ดีเทลสุดอลังการ ซึ่งได้ความร่วมมือจาก POP MART INTERNATIONAL และทีม SKULLPANDA IP (Intellectual Property) ที่ร่วมออกแบบและทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม POP MART THAILAND ในการเนรมิตพื้นที่ Sphere Gallery 1 ให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศคริสต์มาส ซึ่งการออกแบบในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคอลเล็คชัน Tell Me What You Want ล่าสุดจาก SKULLPANDA ที่ตีความคริสต์มาสในรูปแบบใหม่ ผสานสไตล์ร็อคแอนด์โรล และบริทิชพังก์ มอบความรู้สึกสนุกปนเท่ในเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังใกล้จะมาถึง โดยมีจุดไฮไลต์อย่าง SKULLPANDA Big Figure ถึง 2 ตัว ขนาดกว่า 2 เมตร จากคอลเล็คชัน SKULLPANDA PLUSH AS YOU WISH THAILAND LIMITED คอลเล็คชันพิเศษที่เปิดตัวในงานนี้โดยเฉพาะ และ Sweetest Rebel จากคอลเล็คชัน Tell Me What You Want โดยความพิเศษในครั้งนี้ POP MART THAILAND ยังได้รับเกียรติจากศิลปินผู้ออกแบบ SKULLPANDA คุณ Xiong Miao (ฉงเมา) บินตรงมาเพื่อส่งต่อ แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ และบอกเล่าการเดินทางออกค้นหาตัวตนในห้วงจักรวาล อีกทั้งยังจัด อีเว้นท์พิเศษอย่าง ‘Xiong Miao exclusive Fansign Event’ เพื่อพบปะแฟนๆอาร์ตทอยส์อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณโซนอีเว้นท์นี้อีกด้วยสำหรับงานนี้ทุกคนจะได้พบกับคอลเล็คชันใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรก พร้อมสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟและแรร์ไอเท็ม ไม่ว่าจะเป็น SKULLPANDA PLUSH AS YOU WISH THAILAND LIMITED ไอเท็มฮิตห้อยกระเป๋า Plush doll ตัวที่ 2 ของโลก ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศคริสต์มาสในยามค่ำคืนของเมืองไทย กับคอนเซ็ปต์ที่ตั้งใจทำให้คำอธิษฐานของทุกคนเป็นจริง โดยตีความคริสต์มาสใหม่ในตัวตนที่ชัดเจนของ SKULLPANDA ที่มั่นใจและไม่เหมือนใคร ด้วยการตกแต่งหมุดและโลหะ บน plush doll ฉีกกฎคอลเล็คชันคริสต์มาส โดยคอลเล็คชันนี้ออกแบบพิเศษสุดลิมิเต็ดเพื่อจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย ที่อีเว้นท์แห่งนี้เท่านั้น และพิเศษสุดกับ SKULLPANDA THAILAND LIMITED BUNDLE SET ที่มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้น รวมถึงคอลเล็คชัน SKULLPANDA Winter Symphony Series Plush คอลเล็คชัน พวงกุญแจในคอสตูมวินเทอร์ลุคที่จะเปิดให้พรีออร์เดอร์สำหรับแฟนๆ SKULLPANDA โดยเฉพาะ นอกจากคอลเล็คชันสุดเอ็กคลูซีฟดังกล่าวแล้ว ครั้งนี้ยังมีคอลเล็คชันใหม่ที่จะ Launch เป็นพิเศษในอีเว้นท์นี้เท่านั้นด้วย อาทิ SKULLPANDA OOTD Glaring Figurine ที่ออกแบบให้มีกลิ่นอายของปาร์ตี้ลุคสุดคูล และ SKULLPANDA CHEERS TO MYSELF SERIES ที่มาครบทั้ง Badge Pendant, Phone Charm, Fragrance และ Mini Bag รวมทั้งคอลเล็คชัน Mega ที่นักสะสมทุกคนรอคอยอย่าง MEGA α SKULLPANDA 1000%, 400% Egon Schiele ซึ่งเป็นการนำผลงานของ Egon Schiele ศิลปินผู้แหวกขนบมาคอลแลบส์รวมไปถึงแรร์คอลเล็คชันอย่าง SKULLPANDA Tell Me What You Want Series ที่มาในคอนเซ็ปต์เดียวกับธีมงาน ทั้งฟิกเกอร์และแอคเซสเซอรี่ที่จะมาเปลี่ยนโฉมคริสต์มาสเดิมๆ และยังมีคอลเล็คชันฟิกเกอร์ยอดฮิตอย่าง SKULLPANDA The Ink Plum Blossom Series Figures, SKULLPANDA Image Of Reality Series Figures, SKULLPANDA The Warmth Series, SKULLPANDA Everyday Wonderland Series รวมทั้งแรร์ไอเท็มอย่าง SKULLPANDA The Hallowmas Figures และ SKULLPANDA The Stocking Surprise Figure มาให้สาวก SKULLPANDA ได้เตรียมสะสม ปิดท้ายด้วยคอลเล็คชันที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนอย่าง “SKULLPANDA Collection Jewelry” คอลเล็คชันจิวเวลรีสุดเลอค่า ที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่แรก(outside China) โดยคอลเล็คชันจิวเวลรีนี้จะมีจำหน่ายเพียง 2 แห่งทั่วโลกเท่านั้น โดยดีไซน์มาในรูปแบบสร้อยคอพร้อมจี้ โดยดีไซน์ด้วย แรงบันดาลใจจากคอลเล็คชัน SKULLPANDA The Sound Collection และ The Vigilance Collection ที่ตัวจี้ออกแบบเป็นรูปตุ๊กตาที่สามารถหมุนหัวได้และขยับเท้าได้ เพิ่มความรู้สึกมีชีวิตชีวาให้กับตัวจี้ ที่พร้อมให้ทุกท่านได้จับจองกันเฉพาะในงานนี้ตื่นตาตื่นใจไปกับลานอีเว้นท์บรรยากาศคริสต์มาสในงาน "SKULLPANDA EXCLUSIVE EVENT" ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 – 12 มกราคม 2568 โดยภายในงานเตรียมพบกับ ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ ตัวแทนแฟนตัวยงของ SKULLPANDA พร้อมทัพเหล่าศิลปินดารามากมายที่เข้าร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ อาทิ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เขื่อน - ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, เจมส์ - ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์, ยิม - ปริญญากรณ์ ขันสวะ และทัพเหล่าศิลปินดารามากมาย โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth