Element 72 สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม กับงาน E-Outside Expo’5 The Outdoor Journey มหกรรมใหญ่แห่งปีสำหรับสาย Travel, Outdoor และ Urban Lifestyle

E-Outside Expo’5: The Outdoor Journey มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่รวมทุกไอเทมสําหรับการเดินทาง และกิจกรรมกลางแจ้ง ภายใต้แนวคิด “The Outdoor Journey” โดยได้รวบรวมสินค้าแบรนด์ระดับโลก อาทิ THE NORTH FACE, KEEN, YETI, GRAMICCI, TOPO DESIGNS, KELTY, HOUDINI, NANGA, MONTBELL, SNOW PEAK, DOD, BAREBONES, CHUMS, FJALLRAVEN, SALOMON, EASTPAK, VICTORINOX, NATIONAL GEOGRAPHIC, TIMBERLAND, HELINOX, MYSTERY RANCH, COLEMAN, KOVEA, SOTO, VESPA และแบรนด์พันธมิตรอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 200 แบรนด์ รวบรวมไว้ที่งานนี้โดยเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย และเตรียมพร้อมกับการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีภายในงาน E-Outside Expo’5 ได้เนรมิตพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นงานแฟร์สุดยิ่งใหญ่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสาย Travel, Outdoor, & Urban Lifestyle โดยมีโซนกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น Outdoor Brand Square, Outdoor Food Fair & Chill Zone, Outdoor Thai Village, Outdoor Activity Park, และ Outdoor Privilege ซึ่งมาพร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสุดคุ้มมากมาย ในงานทุกท่านจะพบกับสุดยอด Influencer สายท่องเที่ยวอย่าง พุฒิ-ต้าร์-เรย์ จากแก๊งค์เร่รอน ที่สะท้อนถึงตัวตนที่รักการผจญภัยและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษจาก ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กับการเดินแฟชั่นโชว์ Exclusive Fashion Runway by ELEMENT72 โดย Fashion Stylist อย่างคุณ ‘Kajib S. Lee’ ที่นําเอาแบรนด์หลากหลายภายในเครือ Element72 ไม่ว่าจะเป็น Gramicci, Nanga, Houdini, Keen, Topo Designs, Raen และ YETI มามิกซ์แอนด์แมทช์ให้มีความสนุกสนานและความหลากหลาย โดยเน้นการสวมใส่แบบไร้ขีดจํากัด การเล่นสีสันและการผสมผสานไอเทมจากแบรนด์ต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไอเทมชิ้นเดียวสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้หลากหลายและสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ให้กับผู้สวมใส่ทั้งในลุคที่พร้อมไปผจญภัยในกิจกรรมกลางแจ้ง หรือในลุค Street Fashion ที่สะท้อนความเป็นตัวเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Bartender Show สร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก YETI Bar, และ Mini Cooking Show โดย คุณได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ ที่ได้มาสาธิตการทําอาหารกับ 3 เมนูลับสุดพิเศษ พร้อมเคล็ดไม่ลับที่จะทําให้คุณสนุกกับการทําอาหารที่ใช้อุปกรณ์ Outdoor Equipment จากหลากหลายแบรนด์ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้มาร่วมงานแบบจัดเต็มตลอดทั้ง 5 วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Element72 และ Outdoor Botanica ทุกสาขา / Line OA: @element72 / @outdoorbotanica (มีสัญลักษณ์ @ ข้างหน้า), Facebook: Element 72, Instagram: @element72_thailand, Website: www.element72.co.th, เบอร์โทรติดต่อ 02-7435151