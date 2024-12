ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัว “อมารี โคลัมโบ” แลนด์มาร์กสุดหรูแห่งใหม่ ของ ศรีลังกา

ธันวาคม 2024:ผู้นำในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว(Amari Colombo) ในประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการ พร้อมต้อนรับผู้เข้าพักท่านแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2024 การเปิดตัวที่น่าจับตามองครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในแวดวงธุรกิจการบริการในศรีลังกา และเป็นการเปิดฉากเข้าสู่ยุคใหม่ของความทันสมัยและความสง่างามแห่งภูมิภาค โรงแรมอมารี โคลัมโบ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านการค้าและเศรษฐกิจที่คึกคักของศรีลังกา และจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่พร้อมจะกำหนดนิยามใหม่ของความสง่างามที่ทันสมัยและความสะดวกสบาย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แท้จริง และความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับโลกความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของการเป็น "บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและการบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The best medium-sized hospitality management company in Southeast Asia)" พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศและปรับโฉมภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมการบริการในโคลัมโบไปพร้อมกัน แบรนด์อมารี (Amari) ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการบริการแบบเอเชียที่อบอุ่นและแท้จริง ในการเปิดตัว “อมารี โคลัมโบ” ในศรีลังกาครั้งนี้ จึงนับเป็นการมุ่งขยายเส้นทางธุรกิจของแบรนด์อมารีสู่ตลาดเอเชียใต้ ที่พร้อมรองรับนักเดินทางทั้งกลุ่มที่เดินทางเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อนการพัฒนา “อมารี โคลัมโบ” เกิดจากความร่วมมืออันดีระหว่าง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ Winil Holdings (Pvt) Ltd. ที่ทั้งสองบริษัทได้เชื่อมั่นในศักยภาพและไว้ใจกันในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการในศรีลังกาเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้แก่ผู้มาเยือนประเทศศรีลังกายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าหลงใหล ดึงดูดใจนักเดินทางด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ภูมิประเทศที่งดงาม และมรดกทางวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวา ตั้งแต่วิหารโบราณ แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก ไปจนถึงป่าดงดิบที่เขียวชอุ่ม ชายหาดสวยบริสุทธิ์ และสีสันของเมือง เกาะแห่งนี้เป็นทางเลือกของคนรักการผจญภัย การพักผ่อน และการสำรวจวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเข้าถึงและการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นทำให้ศรีลังกาขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้แสวงหาการพักผ่อนอันแสนสงบและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าประทับใจ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวศรีลังกาที่กำลังเติบโต ด้วยการบริการชั้นเลิศ ณ อมารี โคลัมโบอมารี โคลัมโบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคลัมโบ ท่ามกลางการหลอมรวมมรดกอันทรงคุณค่าเข้ากับความมีชีวิตชีวาสมัยใหม่อย่างลงตัว ด้วยห้องพักที่กว้างขวางจำนวน 167 ห้อง ที่ผสมผสานความสะดวกสบายทันสมัยกับเสน่ห์แบบดั้งเดิมของศรีลังกา โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้ผู้เข้าพักได้เชื่อมต่อกับรากเหง้าทางวัฒนธรรม อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งถือที่ยอดเยี่ยมของโรงแรมยังช่วยให้นักเดินทางสามารถเข้าถึงทั้งแหล่งธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของเมืองได้อย่างสะดวก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทิวทัศน์อันงดงาม และสถานที่ลับที่น่าสนใจของศรีลังกาที่ยังซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ โรงแรมแห่งนี้ยังมอบโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์อันแสนพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ อาทิ กิจกรรมลิ้มรสอาหารที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าพักทุกท่านสามารถเข้าถึงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของศรีลังกา อีกทั้ง อมารี โคลัมโบ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนและติดต่อธุรกิจ ด้วยตัวเลือกห้องพักอันหรูหราตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสถึงความอบอุ่นและการบริการอันยอดเยี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์อมารีมีชื่อเสียงในทุกแห่งที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานณ โรงแรมแห่งนี้ เส้นทางแห่งรสชาติอันน่าประทับใจรอคอยทุกคนอยู่ที่ " Ahāra " ร้านอาหารที่เปี่ยมไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา เปิดให้บริการตลอดวัน พร้อมปลุกเร้าและกระตุ้นต่อมรับรสด้วยการผสมผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ศรีลังกา และญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ร้าน "Ahāra" พร้อมนำเสนออาหารทะเลชั้นเลิศที่ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ปรุงโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยที่จะรังสรรค์รสชาติอาหารด้วยการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมกับเทคนิคใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว ทุกจานของ "Ahāra" จึงรุ่มรวยไปด้วยรสชาติ คุณภาพ และความยั่งยืน ตอบสนองทุกประสาทสัมผัสได้อย่างที่แท้จริง นอกจากนี้ยังมีร้าน "Prego" ร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มาเปิดตัวครั้งแรกในศรีลังกา หลังจากประสบความสำเร็จมากกว่า 20 ปีในประเทศไทยที่ อมารี โคลัมโบ ยังมีบาร์และเลานจ์หลากหลายให้เลือกใช้บริการ เช่น "The Chancellor" ที่นำศิลปะแห่งการผสมเครื่องดื่มมาสร้างประสบการณ์อันเหนือระดับสำหรับนักดื่มผู้มีรสนิยม ด้วยการคัดสรรเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมารังสรรค์ให้ออกมาสวยงามหรูหรา มีพื้นที่เลานจ์ที่ดึงดูดใจนักดื่มให้เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มที่ผสมและตกแต่งอย่างประณีต สะท้อนถึงการเดินทางแห่งรสชาติและความละเมียดละไมที่น่าจดจำ นอกจากนี้ยังมี "Club Pahana" ซึ่งเป็นเอ็กเซกคิวทีฟ เลานจ์ สำหรับแขกที่พักในห้องพักแบบ Suite และ Club และ "Mira Lounge" ที่เหมาะสำหรับการลิ้มลองชาซีลอนและกาแฟชั้นเลิศ เป็นพื้นที่ที่รวมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงเสน่ห์ของศรีลังกา ศิลปะแบบไทย และความประณีตแบบฝรั่งเศสมารวมกันไว้ในแห่งเดียว จึงมั่นใจได้ว่าเป็นการผสมผสานของรสชาติที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันมั่งคั่งและหลากหลายของภูมิภาคแห่งนี้ออนิกซ์ฯ ยังคงมุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย โดย อมารี โคลัมโบ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่ม นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า "เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักเดินทางสู่อมารี โคลัมโบ และมุ่งหวังที่จะนำเสนอการบริการที่ยอดเยี่ยมและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อมารี โรงแรมแห่งนี้สะท้อนแนวทางการบริการที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยผสมผสานส่วนที่ดีที่สุดของวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งไทยกับศรีลังกา และเราเชื่อมั่นว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการบริการระดับหรูในภูมิภาคนี้"อมารี โคลัมโบ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการนำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรมาอย่างดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้วยทำเลทองใจกลางเมืองโคลัมโบ พร้อมความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางจากทุกสัญชาติ อมารี โคลัมโบ จึงพร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักเดินทางที่แสวงหาทั้งการผจญภัยและความสะดวกสบายการเปิดตัว อมารี โคลัมโบ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานที่มั่นทางธุรกิจในภูมิภาคนี้ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และเน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด ในขณะเดียวกัน ออนิกซ์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายในการบริหารโรงแรมและที่พักให้ได้ 50 แห่ง ภายในปี 2025 และตั้งเป้าให้ได้ถึง 70 แห่งภายในปี 2028 การเปิดตัวครั้งนี้เน้นย้ำถึงเจตนารมย์ที่จะนำเสนอประสบการณ์เหนือระดับให้กับนักเดินทางในทุกจุดหมายปลายทางสำคัญออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีชื่อเสียงในการรังสรรค์ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักเดินทางเสมอมา ผ่านแบรนด์ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริหารโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิว อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู 46 แห่งภายใต้ 4 แบรนด์ดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอมารี โคลัมโบ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์: https://www.amari.com/colombo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์: https://www.onyx-hospitality.com