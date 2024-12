“ADDA FEST ON THE BEACH” เทศกาลดนตรีส่งท้ายปีที่จัดเต็มความสนุก มอบความสุขกันแบบล้นหาด!

เมื่อประตูเปิด ความสนุกแรกได้เริ่มต้นขึ้น กับกิจกรรมแฟนมีตติ้งคู่จิ้นมาแรง “จูเนียร์ กาจบัณฑิต - ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์" จากซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ" (To be continued) ที่ชวนแฟนๆ มาเพ้นท์รองเท้า ADDA คู่โปรด สร้างงานศิลป์ชิ้นเดียวในโลก และร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดตามมาด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขสุดมันกับกองทัพศิลปินหลากหลายแนวเพลงบนเวทีขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง ระดับคุณภาพ เริ่มที่ Toothpaste Sundown วงอินดี้เจ้าของเพลงสไตล์เรโทรกลิ่นอายยุค 60-70s ที่นำเพลงเพราะๆ ความหมายดี ๆ มาต้อนรับผู้คนที่ทยอยเข้าสู่งาน ต่อด้วย Season Five ศิลปินป็อป & อะแคปเปลลา ที่ช่วยสร้างบรรยากาศสบายๆ ให้งานนี้ชิลยิ่งขึ้น ตามมาด้วยการแสดงน่ารัก สดใส ของวง PiXXiE ที่ชวนให้หลายคนออกสเต็ปตามกันแบบเบาๆก่อนจะถึงเวลาของวง The Parkinson ที่ทำให้แฟนๆ รู้สึกเต็มอิ่มกันสุดๆ กับโมเมนต์ลงมาเสิร์ฟความสุข มอบเพลงเพราะกันอย่างใกล้ชิดถึงด้านล่างเวที โดยมีพลุสุดพิเศษที่มาเติมเต็มให้โชว์นี้น่าจดจำมากขึ้นไปอีกขั้น และ ETC เจ้าของเพลงฮิตมากมายที่ชวนหลายคนร้องเพลงไปด้วยกัน ท่ามกลางอากาศที่ค่อยๆ เย็นลงในช่วงค่ำ จากนั้นค่อยๆ ปรับระดับความสนุกให้ฮอตมากขึ้นกับ Timethai ศิลปินหนุ่มผู้มาพร้อมโชว์สุดเร่าร้อน จุดไฟให้สาวๆ หนุ่มๆ คึกคัก ลุกขึ้นมาขยับร่างกาย ซึ่งโชว์นี้มาพร้อมพลุดีไซน์พิเศษอีกหนึ่งรูปแบบด้วยมาถึงช่วงคูลดาวน์ ลดความฮอต เติมความสดใสให้ค่ำคืน ด้วยศิลปินสาวเสียงใส INK WARUNTORN ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์พร้อมกับการแสดงพลุชุดใหญ่ จัดเต็ม สร้างบรรยากาศตื่นตาตื่นใจให้น่าจดจำ เป็นความประทับใจไม่รู้ลืม ก่อนจะก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความมันไปกับ Zeal วงร็อคหนึ่งเดียวในงาน ที่นอกจากจะมีโชว์มันๆ แบบไม่มีหยุดพัก ยังลงมาสร้างสีสันให้แฟนเพลงอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ปิดท้ายด้วยโชว์จาก F.Hero ft. P-HOT ที่มาส่งทุกคนกลับบ้านกันแบบมันหยดจนหยดสุดท้าย และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือ โชว์สุดปังจาก DJ KIKIE ดีเจสาวสุดแซบ ที่มาเติมเต็มความสนุกให้โชว์กว่า 8 ชั่วโมงบนเวทีเต็มอิ่ม จุใจ ไม่มีสะดุดนอกจากนี้ ได้เสริมทัพความสนุกด้วยโชว์บอลลูนสุดอลังการที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ จุดถ่ายรูปเช็คอินมากมายหลายจุด ที่ทำให้ทุกคนได้บันทึกความทรงจำกับท้องทะเล ชายหาด ท้องฟ้า และลมหนาวกันอย่างใกล้ชิด กิจกรรมแจกของรางวัลและส่วนลดแบบไม่อั้นจาก ADDA ที่จัดมาแบบคุ้มเกินคุ้ม รวมทั้งมีมุมอาหารอร่อยๆ จากร้านค้าขึ้นชื่อ ไว้คอยเติมพลังให้ผู้มาร่วมงานด้วยอย่างไรก็ตาม แม้งานปีนี้จะจบลงไปแล้ว แต่ความสนุกของ ADDA FEST ON THE BEACH ยังไม่สิ้นสุด สามารถติดตามรายละเอียดของความสนุกครั้งถัดไปได้ที่Facebook : ADDA Fest On The BeachInstagram : addafestonthebeachTiktok : AddaFestX : ADDAFest2024