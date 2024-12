"เมืองพัทยา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี" พร้อมเปิดเทศกาลแห่งความสนุก "PATTAYA COUNTDOWN 2025 CARNIVAL of HAPPINESS"

เพิ่มดีกรีความอลังการในการจัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี สำหรับการจัดงานเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย เมืองพัทยา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ล่าสุดสำหรับการจัดงาน "PATTAYA COUNTDOWN 2025" ในธีม “CARNIVAL ofทHAPPINESS” โดยผู้จัดงานพร้อมเนรมิตพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาเป็นดินแดนสุดมหัศจรรย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลก ภายในงานเต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆ ตลอด 3 วัน 3 คืน ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมโปรดักชั่น แสง สี เสียง จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ ชมฟรีตลอดงาน!โดยจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "PATTAYA COUNTDOWN 2025" (พัทยา เคาท์ดาวน์ 2025) อย่างเป็นทางการ ณ สเตจ1 โมโน สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. เริ่มต้นงานเปิดเวทีด้วยโชว์สุดพิเศษ จากตัวแทนศิลปินที่มาร่วมมอบสนุกอย่างครบรสจาก “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ศิลปินสาวมากความสามารถ ที่ขนทีมแดนเซอร์จัดเต็มความอลังการมาวาดลวดลายความสนุกอุ่นเครื่องบนเวที พร้อมชวนทุก ๆ คน เตรียมตัวไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันจากนั้นส่งเวทีต่อให้กับ คณะผู้จัดงาน คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, คุณชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณสรรวรส พุทธเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดรถเล็ก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ คุณพงศา นวมครุฑ หัวหน้างานปฎิบัติการธุรกิจบรอดแบนด์ภูมิภาค เอไอเอส สามบีบีไฟเบอร์ทรี ร่วมพูดคุยถึงการจัดงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ในปีนี้อย่างเป็นทางการ ในการเนรมิตบรรยากาศริมชายหาดพัทยาที่สวยงามให้เต็มไปด้วยสีสันความบันเทิงเต็มรูปแบบ ท่ามกลางการแสดงคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินดังระดับประเทศกว่าร้อยชีวิต และการแสดงพลุไฟสุดยิ่งใหญ่ ตลอด 3 วัน 3 คืน ให้ชาวพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงได้เต็มไปด้วยสุขสนุกอย่างไร้ขีดจำกัด ชมฟรีตลอดงาน ถ่ายทอดสดผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีรางวัลใหญ่ “รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ รุ่น Spacecab 2.2 Ddi MAXFORCE มูลค่า 770,000 บาท” และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ทางผู้จัดงานเตรียมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นอีกด้วยคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “งานพัทยาเคาท์ดาวน์ เป็นกิจกรรมหลักที่อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพัทยาและพื้นที่โดยรอบ และร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้เรายังคงจัดงานบริเวณชายหาดพัทยา มีเวที แสง-สี-เสียง ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคย กับการระดมพลศิลปินชั้นนำมาร่วมมอบความสุขตลอด 3 วัน 3 คืน ซึ่งในการจัดงานนี้ยังเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนให้ได้เฉลิมฉลองอย่างมีความสุขตลอด 3 วัน ขอชวนทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกัน”คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คอนเซ็ปต์ของปีนี้จะมาในธีม CARNIVAL of HAPPINESS (คาร์นิวัล ออฟ แฮปปี้เนส) ซึ่งเราจะเนรมิตพื้นที่ให้เป็นคอนเสิร์ตริมหาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้สมกับเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทั้งหมดสามวัน ด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่เราจัดเต็มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้ว เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยที่มาร่วมงานให้ได้รับความบันเทิงและร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ โดยมีพันธมิตรคนสำคัญอย่าง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนหลักกับเรามาโดยตลอด นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอีกหลายบริษัทที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้”โดยศิลปินต่าง ๆ ที่จะมามอบความสุข ใน "PATTAYA COUNTDOWN 2025" (พัทยา เคาท์ดาวน์ 2025) ดังนี้วันที่ 29 ธันวาคม 2567 พบการแสดงจากศิลปิน NOOK-PAI, BLE PATUMRACH, PROXIE, THREE MAN DOWN และ F. HEROวันที่ 30 ธันวาคม 2567 พบการแสดงจากศิลปิน JOEY PUWASIT, J JETRIN, JEFF SATUR, BODYSLAM และ URBOY TJวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พบการแสดงจากศิลปิน PEXKY SRETUNYA, ZANI, THX, KRATAE, JOEY BOY และ SLOT MACHINEนอกจากนี้ยังมีการจัดงาน “KOH LAN PATTAYA COUNTDOWN 2025” (เกาะล้าน พัทยา เคาท์ดาวน์ 2025) ณ เกาะล้าน พัทยา จังหวัดชลบุรีวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พบการแสดงจากศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา, มนัสวีร์ และ SLAPKISS