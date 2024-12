ทั้งรักทั้งเกลียด! แม่ Eminem เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 69 ปี

ความสัมพันธ์ระหว่างเนลสันและลูกชายของเธอเคยถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงแรกของอาชีพ Eminem โดยเฉพาะในเพลงดังอย่าง "My Name Is" และ "Cleanin' Out My Closet" ซึ่งเขากล่าวหาว่าแม่ของเขาติดยาและละเลยการดูแลลูกในปี 1999 เนลสันยื่นฟ้องลูกชายของเธอเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านดอลลาร์ในข้อหาหมิ่นประมาท และชนะคดีตามรายงานของ Variety ต่อมาในปี 2000 เธอได้ปล่อยเพลง "Dear Marshall" เพื่อขอโทษลูกชายและขอให้เขาหยุดโจมตีเธอในภาพยนตร์กึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง 8 Mile ที่ออกฉายในปี 2002 นักแสดงคิม เบซิงเจอร์ รับบทเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเนลสัน ซึ่งในเรื่องมีลักษณะเป็นแม่ติดสุราเนลสันพยายามเล่าด้านของตัวเองผ่านหนังสือในปี 2008 ชื่อ "My Son Marshall, My Son Eminem" ซึ่งเธอระบุว่าเป็นการตอบโต้ "คำโกหก" ที่แพร่หลายเกี่ยวกับเธอในบทสัมภาษณ์กับรายการ TODAY หลังออกหนังสือ เนลสันกล่าวว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฟ้องลูกชายของเธอ แต่ในช่วงนั้น Eminem และภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านของเธอที่กำลังจะถูกยึด เธอจึงต้องจ้างทนาย และทนายเป็นผู้ตัดสินใจยื่นฟ้องเมื่อรู้ว่า Eminem เป็นใครในเพลง "Headlights" ที่ปล่อยในปี 2013 Eminem ได้กล่าวขอโทษแม่ของเขาและแสดงความเสียใจต่อเรื่องในอดีต โดยเนื้อเพลงบางท่อนมีใจความว่า“ทุกวันนี้เรายังห่างเหินกันอยู่ และผมก็เกลียดมัน...ผมขอโทษนะครับแม่ ตอนนั้นผมโกรธ แต่ก็อาจจะเกินไป”