"ทรอส" เปิดตัว “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซนเตอร์คนล่าสุด

ยกระดับความโปรให้หนุ่ม ๆ มั่นใจขึ้นไปอีกขั้น ทรอส (TROS) ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเองและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ชาย หนึ่งในแบรนด์สินค้าคุณภาพภายใต้บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) บริษัทสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย คุณภาพระดับสากล เปิดตัวพรีเซนเตอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และ โรลออน คนล่าสุด “มาริโอ้ เมาเร่อ” นักแสดงหนุ่มหล่อ อารมณ์ดี ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาในทุกบทบาท พร้อมแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ Sub-Brands ทรอส โปร (TROS PRO) ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หนุ่มไทย ในงาน TROS PRO the Grooming of Mastery ชวนหนุ่มๆ ใช้ชีวิต“ให้โปรมากขึ้น” และดีขึ้นยิ่งกว่า ผ่าน “ป๊อป-อัพ สโตร์” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคมนี้ศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ทรอสในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจผู้ชายไทยได้เป็นอย่างดี และได้รับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมา จึงไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเองและสร้างเสน่ห์ความมั่นใจสำหรับผู้ชาย โดยเมื่อปี 2565 ทรอส ได้มีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบกว่า 30 ปี ที่ไม่เพียงเป็นการปรับภาพลักษณ์ ยกระดับแบรนด์ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ แต่ยังมีการนำเทคโนโลยีเอไอ เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสินค้าด้วย เป็นมิติใหม่ของการคัดสรรกลิ่น ความหอมจากอนาคตมาปลุกความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทรอสพร้อมลุยทุกสถานการณ์ รวมถึงการแสดงศักยภาพของแบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่นไม่แพ้แบรนด์จากชาติใดในโลก และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดให้ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น“สำหรับปีที่ผ่านมา ทรอสประสบความสำเร็จจากกลุ่มสินค้าคอลเล็คชั่น แบล็ค โค้ด (Black Code) ที่ได้เสียงตอบรับที่ดีจากหนุ่ม ๆ ที่ชื่นชอบทั้งในส่วนของประสิทธิภาพและความหอมระดับพรีเมียม ส่วนในปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์อีกครั้งด้วยการดึง ‘มาริโอ้’ มาเป็นพรีเซนเตอร์ในกลุ่มสินค้าอาบน้ำและโรลออน ด้วยบุคลิกที่มีความโปรหลากหลายด้าน จึงถือเป็นตัวแทนของผู้ชายปัจจุบันที่มีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่เรื่องงาน การใช้ชีวิตประจำวัน กิจกรรมในหลายๆ ด้าน ใช้ชีวิตสุดในทุกทาง แต่ต้องเลือกสิ่งที่ชอบและดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอรวมไปถึงการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ ทรอส โปร (TROS PRO) เพื่อต่อยอดความสำเร็จ นำเสนอความ พรีเมียมผ่านการวิจัย คิดค้นและพัฒนาสูตร คัดสรรวัตถุดิบจากความต้องการของผู้บริโภคในหลายๆ ด้าน ผ่านการทดสอบและวัดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพทุกๆ กระบวนการจนถึงมือผู้บริโภค จาก ทรอส ที่วางเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นของหนุ่มๆ ที่เริ่มสนใจและอยากดูแลตัวเอง สู่ ทรอส โปร ที่มาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และพิถีพิถันให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง รวมทั้งมองหาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วยังสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงทรอส โปร เน้นคัดเลือกส่วนผสมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดช่วยแก้ไขปัญหาได้จริง ตัวช่วยบำรุงดูแลผิวและผมของผู้ชายโดยเฉพาะ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้แบรนด์ยังมีแผนที่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ ทรอส โปร เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย” ศิริสุภากล่าวเสริมด้านนักแสดงหนุ่มหล่อ มาริโอ้ เมาเร่อ พรีเซนเตอร์คนล่าสุด เผยว่า “ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับนีโอ คอร์ปอเรทอีกครั้ง หลังจากที่เคยถ่ายโฆษณาครั้งแรกเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่น ซึ่งในตอนนั้นก็ยังไม่เคยมีใครรู้จักมาริโอ้ด้วยซ้ำ ครั้งนี้จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทรอส ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบ เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เป็นผู้ชายสายลุย มีกิจกรรมตลอด เช่น ขับรถยนต์ หรือขี่มอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวไกล ๆ อย่างล่าสุดเพิ่งไปออกทริปที่ธิเบตกับกลุ่มเพื่อน ก็ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ สนุกมาก เหมือนได้ชาร์จแบตให้ตัวเอง ซึ่งเวลาออกทริปแต่ละครั้งก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากเหงื่อและความอับชื้น ทำให้ไม่มั่นใจเวลาอยู่ใกล้คนอื่น ๆ แต่พอเจอตัวช่วยที่ดีอย่างทรอส โปร ดีโอ โรลออน ที่ช่วยยับยั้งกลิ่นกายได้ยาวนานถึง 72 ชม. และเพิ่มการปกป้องถึง 3 ชั้น ทั้งZirconium ช่วยลดเหงื่อ Natural Antibac ลดการสะสมของแบคทีเรีย และมี Odor Block ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระงับกลิ่นกาย ที่สำคัญคือไม่ทิ้งคราบบนเสื้อผ้าด้วย ทำให้ทุกวันนี้หมดปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นกาย และประทับใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทรอส โปร ที่พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าได้ผลจริงและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดูแลใต้วงแขนแล้ว ยังมีทรอส โปร ดีโอ ชาวเวอร์ ซิงค์ ซึ่งถูกใจตรงมี Zinc Active ช่วยลดความมันส่วนเกิน สามารถชำระล้างแบคทีเรียได้ถึง 99.99% แถมยังทำให้ผิวนุ่ม และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว เพราะแม้จะเป็นผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์ลุย ๆ แต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีด้วยเช่นกัน”นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม (Hair Styling) ภายใต้ Barber Series ที่ถูกพัฒนาร่วมกับช่างผมมืออาชีพ ซึ่งมี 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันคือ ทรอส โปร เฟล็กซิเบิ้ล เจล เมกา โฮล (TROS PRO Flexible Gel Mega Hold) พลังจัดทรงเลเวล 9 และมี 2X Polymer Complex ช่วยล็อกทรงผม ให้คงเดิมยาวนานตลอดวัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่น มากกว่าเจลทั่วไปทรอส โปร ซอฟท์ แว็กซ์ เนเชอรัล ลุค (TROS PRO Soft Wax Natural Look) Soft Wax เนื้อบางเบา พลังจัดทรงเลเวล 8 เกลี่ยง่าย มี 4 Peptides บำรุงผมให้แข็งแรง ไม่เป็นขุยขาว ให้ทุกทรงของหนุ่ม ๆ เท่ทันสมัยในทุกๆวัน และทรอส โปร ลิฟท์ แอนด์ ล็อค แฮร์ สเปรย์ (TROS PRO Lift and Lock Hair Spray) แฮร์สเปรย์ช่วยยกโคนสร้างวอลลุ่ม ไม่ทำให้ผมลีบแบน เซ็ททรงง่าย ด้วยหัวสเปรย์กระจายตัวดี ล็อคทรงยาวนาน 24 ชั่วโมง เสริม Keratin บำรุงเส้นผมให้แข็งแรงพิสูจน์ประสิทธิภาพในการเติมเสน่ห์ให้หนุ่ม ๆ พร้อมการปกป้องที่มั่นใจยิ่งกว่าได้ที่ ทรอส โปร ป๊อป-อัพ สโตร์ ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ (บริเวณหน้าร้านมูจิ) ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคมนี้ หรือสามารถช้อปได้ที่ Big C, Lotus’s, Tops,