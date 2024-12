“พรฟ้า” แจงดรามา “ณวัฒน์” ขุดเรื่องเก่าฟาด กร้าวไม่เคยลืมเอาตีxกระทืบ!

กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรง หลังจากประกาศเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีซูปร้าเนชั่นแนล ไทยแลนด์ ประกาศทีมที่ร่วมงาน ทั้งบ้านภูเก็ต ที่เป็น พีดี ให้กับเวทีมิสแกรนด์ โดยดึงมาร่วมงานเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อีกทั้งยังดึงและมาสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการนางงามต่อมาพรฟ้า โดนขุดข่าวฉาวในอดีต ย้อนกลับไปปี 57 ที่มีเรื่องราวพรฟ้าไปยืนเคียงข้างคนที่ฟ้องจนทำให้หลายคนมองว่าพรฟ้าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ณวัฒน์ไม่พอใจ กับการที่พีดีมิสแกรนด์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับอแมนด้าบนเวทีซูปร้าฯ ถึงขั้นณวัฒน์ออกมาฟาดทำนองว่าตัวเองไม่เคยลืมว่าพรฟ้าเคยฟ้อง 48 ล้านช่วงที่ลำบากมาก ไม่เคยลืมว่าพรฟ้าเอาตีxกระทืบ ไม่อยากให้มิสแกรนด์เกิดล่าสุดในงานฉลองครบรอบ 25 ปี แบรนด์ Sculptra ในค่ำคืนสุดพิเศษ “25 Years of Sculptra?” ภายใต้คอนเซปต์ “SKIN THAT FEELS LIKE YOU AGAIN” พรฟ้าก็ได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า...“ไม่มีอะไรจะชี้แจงค่ะ เพราะเรื่องมันไม่มีอะไรถามว่าตัวเลขในการเรียกค่าเสียหายตอนนั้นมันเยอะประมาณไหนกับสิ่งที่เราสูญเสีย มันไม่เกี่ยวกับเรา มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ เราก็ทำหน้าที่ของเรา เรื่องนี้จริงๆ มันไม่มีอะไรเลย ตอนนั้นมันเป็นแค่เราอยู่ใต้ค่ายนึง ค่ายนึงบอกให้ไปเราก็ไป เราทำหน้าที่ของเราแค่นั้น ส่วนเนื้อหานอกเหนือต่อจากนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มากกว่าเราไม่ได้ผิดสัญญา คุยไปคุยมาเรื่องมันก็ไม่มีอะไร คนรอบตัวรู้ดีว่าพรฟ้าเป็นคนยังไง เราให้เกียรติผู้ใหญ่ทุกวงการ ทุกท่าน ขออย่างเดียวคืออยากให้เห็นถึงความตั้งใจของเรา เพราะเราตั้งใจในการทำงานมากๆ”ดีใจมากได้ก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของอแมนด้า“ดีใจค่ะเพื่อนชวนทำงาน เราก็มั่นใจเพราะเวลาที่เพื่อนทำอะไรแล้วเพื่อนทำจริง เราเห็นความตั้งใจตั้งแต่เขาประกวดแล้วว่าถ้าด้าทำด้าไม่ทำเล่นๆ ก็เลยมาเป็นผู้จัดการกองให้ด้า ดูแลผู้เข้าประกวด ให้น้องๆ อยู่ในร่องในรอยเราชอบคอนเซ็ปต์ นิวเจน นิว ND เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ที่ขึ้นมาทำ คนจะเป็น ND ได้ต้องมีประสบการณ์มากๆ ทีมด้าเองเราก็เป็นนิวเจนกันจริงๆ ฟอร์มทีมใหม่ แล้วก็เป็นชาเลนจ์ใหม่ของพรฟ้าด้วยเหมือนกัน”ไม่หวั่น มั่นใจเอาอยู่“ไม่หวั่น แต่ไม่ใช่ไม่กลัวนะด้าก้บพรฟ้า เราน่าจะเหมือนๆ กันเพราะเราก็แมนพอควร เราก็สายไฟต์อยู่ถามว่ามองหานางงามแบบไหน มองคนตั้งใจค่ะ ในทุกวันนี้คนอาจจะมองว่านิวเจนเนอเรชั่นมันจะเป็นยังไง มันมาพร้อมกับโลกโซเชียลมีเดีย มาพร้อมกับสื่อ มาพร้อมกับความตั้งใจจริง เราอยากเห็นเลือดใหม่จริงๆ ว่าเขามองการประกวดแบบไหน แล้วเขาอยากต่อยอดชีวิตเขายังไง นี่คือเวทีแห่งโอกาส”ขำๆ อยากประกวดเองแต่ไม่ได้ ต้องให้น้องๆ ไปประกวด บอกไม่กดดัน“ไม่กดดันแต่มันไม่ได้ไง ให้น้องๆ นิวเจนประกวดไป”กรณีคนมองเวทีซูปร้าฯ แยกตัวจากมิสยูนิเวิร์ส ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ทุกวงการแล้ว“ทุกๆ เรื่องมาจากผู้ใหญ่อยู่แล้วในหลายๆ ฝ่ายที่เราอยู่เวทีนี้ เป็นนิวเจนของทีมซูปร้า อยากให้ทุกคนได้สนุกว่าภาพของเราจะออกมาเป็นยังไง อยากให้ติดตาม ถามว่ามองเวทียังไง ลักษณะของเวทีถ้ามองเป็นการแข่งขันก็จะมีการแบ่งชิ้นเค้กกันไปบ้าง แต่ในมุมของการประกวดเราก็คือเพื่อนบ้างกัน”